El restaurante de Valencia al que irás por el tiramisú de 'cremaet' y volverás por toda la carta (y su riquísimo menú de 30 euros)

"Lo raro es no ser raro". Esta pequeña paradoja es uno de los lemas principales de Somos Raro, el acogedor restaurante de Sergio Rozas, Ibai Bengoechea y Sara Folgado en Valencia, al principio del Paseo de la Alameda.

Se aprecia desde la entrada: una fachada y un interiorismo inspirados en un brutalismo naturalizado donde los materiales y las formas más crudas se integran orgánicamente en el entorno, del mismo modo que algunos de los elementos más típicos de la cocina valenciana se fusionan a la perfección con influencias gastronómicas contemporáneas.

Es el caso de las gyozas de longaniza bañadas en un ligero caldo dashi japonés con salsa ponzu y katsuobushi (virutas de bonito o atún deshidratado), uno de los sellos de la casa. Un plato intenso, sabroso y reconfortante que reinterpreta con acierto la tradicional longaniza de Pascua valenciana.

Sucede igual con su versión de la famosa coca de Dacsa, propia de la Comunidad Valenciana (especialmente de La Safor y alrededores como Gandia, Rótova u Oliva), que ellos aliñan con mostaza y queso ahumado.

Gyozas de longaniza. Adriana Calvo

O el tiramisú de cremaet, un mix entre el emblemático dulce italiano y el café valenciano por excelencia. Por desgracia, pese a lo sugerente y exótico de la idea, el postre no llega a brillar ni convencer, como sí lo hace el otro dulce de su carta, una tarta de queso con base de almendra que algunos consideran de las mejores de la terreta.

A Italia nos transportan también con su magnífico montadito de steak tartar sobre una base frita de polenta y un toque de raifort o rábano picante, una receta que surgió tras un viaje de Sergio y Sara al país de la bota.

Montadito de 'steak tartar'. Somos Raro

Por no hablar de la croqueta carbonara que acompañan con guanciale crujiente y yema curada, una delicia que inaugura Bocados, uno de sus dos menús degustación; perfecta para abrir el apetito y dejar al comensal con muchas ganas de más.

Ambos menús, Bocados (30€) y Para no pensar (32€), están disponibles tanto en servicio de comidas como de cenas. El primero está pensado para saborear de manera informal y desenfadada con las manos, mientras que el segundo ofrece un disfrute más reposado.

Croquetas Carbonara. Somos Raro

Junto a la propuesta gastronómica encontramos una cuidada carta líquida con cerca de 50 referencias vinícolas de España donde no encontrarás etiquetas conocidas, como ellos mismos advierten.

Se confiere especial protagonismo a vinos raros o de mínima intervención, sin aditivos, "de viñedos pequeños y productores con algo que decir", señalan.

Asimismo, sorprende hallar etiquetas como Arenas de Santyuste, un verdejo muy poco verdejo de viña prefiloxérica que elabora Bodega Esmeralda García.

La sala de Somos Raro. Somos Raro

Somos Raro abrió sus puertas en diciembre de 2022, tras el éxito durante la pandemia de la 'cocina fantasma' Mamua Kitchen, su primer proyecto.

Antes de Mamúa Kitchen y Somos Raro, Sergio e Ibai pasaron por el Basque Culinary Center (donde se conocieron) y debutaron en fogones de Francia, Copenhague, Roma, Barcelona y México.

Sara, por su parte, estudió en Cheste y trabajó en el restaurante Habitual del prestigioso chef Ricard Camarena y en otro de los proyectos raros de Valencia: Gallina Negra.

Uno de los dos reservados de Somos Raro. Somos Raro

"Para nosotros es de lo más gratificante ver cómo año tras año seguimos fidelizando cada vez más clientela y aquellos que nos prueban de nuevas, repiten. No hay mejor reconocimiento que ese”, han reconocido los tres socios.

Y no extraña que repitan, ¡lo increíble sería no hacerlo! Somos Raro es de esos pocos restaurantes que antes de que haya terminado la velada ya estás pensando cuándo volverás otra vez.

A finales de este año, Sara Folgado, Sergio Rozas e Ibai Bengoechea expandirán este extraño universo suyo a la zona de Cánovas, a un nuevo restaurante llamado Sutil con el que esperan seguir elevando el panorama culinario valenciano.