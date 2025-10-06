El chiringuito más lujoso de Montecarlo trae a Marbella la famosa ensalada de la Costa Azul: 40€ y para compartir

Hay un chico nuevo en la oficina, o lo que es lo mismo, un nuevo beach club en Marbella que quiere repetir el lujoso éxito que la marca tiene en la Riviera francesa. Se trata de Amú Beach Club, ubicado en el Hotel Gran Marbella Resort, que ha abierto sus puertas este verano con el mismo estilo y la misma carta que el restaurante de Montecarlo.

La propuesta de este elegante espacio busca combinar camas balinesas y una piscina infinita con vistas al mar Mediterráneo con el primer spa de la famosa marca británica de bienestar Champneys y una oferta gastronómica que fusiona influencias francesas, italianas y andaluzas.

Quizá por sus orígenes lujosos y franceses, uno de los platos estrella que aterrizan ahora en Marbella es la famosa ensalada Nicoise, un 'invento' de la gastronomía típica de la Costa Azul que Amú Montecarlo, la casa madre de este nuevo espacio, ha sabido elevar a un entrante casi obligatorio por 64 euros.

Las hamacas y las sombrillas de Amú Beach Club en Marbella. E. E.

En su hermana marbellí, también se ofrece este plato de pepino, tomate, tomates cherrys, patatas baby, judías verdes, cebolla morada, alcachofas, huevo duro, aceitunas Taggiasche, y perejil pero a 40 euros y para dos personas. Que Marbella sigue siendo Marbella.

La ensalada Nicoise es uno de los platos más famosos de la ciudad de Niza, el alma de la Costa Azul gala, que surgió a finales del siglo XIX, inspirada en los productos frescos de la zona. Algunos aseguran que debe su fama al amor que le tenía la famosa chef Julia Child, una auténtica "estrella de rock" de la cocina francesa cuya vida llevó al cine Meryl Streep.

Pero también se hizo elegantemente conocido porque justo era uno de los platos preferidos de artistas como George Balanchine, que lo pedían constantemente durante su estancia en el Ballet de Montecarlo.

Un toque andaluz

Esta glamurosa ensalada no es lo único que han exportado del Amú francés original: hay calamares fritos, Pissaladière y sus famosos mezzes pero con un guiño muy andaluz puesto que al hummus y al moutabal de berenjena se le ha unido el dip de ajo blanco más patrio que los otros dos.

Con la llegada de Amú Beach Club a Marbella se eleva todavía más la proyección internacional del lujo más clásico de la Costa del Sol, recreando escenarios similares a los que han hecho de la Riviera Francesa uno de los sitios más demandados en este ambiente.

Uno de los platos que se sirven en Amú Beach Club de Marbella. E. E.

No es de extrañar que incluso ya se estén barajando otros proyectos, temporales o más fijos, que aúnan todavía más las dos costas y a sus glamourosos habituales y que busquen crear pequeños rincones en Marbella que recuerden a la admirada Costa Azul.

"A diferencia de otros beach clubs en Marbella, Amù ofrece un lujo diferente: sofisticado pero natural, donde el diseño, el servicio y el entorno se unen en perfecta armonía. Esto marca nuestro compromiso de ofrecer experiencias transformadoras a nuestros huéspedes en todo el mundo", explica Cody Bradshaw, CEO del grupo L+R Hotels.

Una zona tranquila

Este nuevo place to be está situado en la Playa Real de Zaragoza, una de las zonas más tranquilas de Marbella, y cuenta con un bar y lounge, una terraza al aire libre, experiencias gastronómicas para disfrutar tanto e interior como en el exterior, una piscina infinita con hamacas y sombrillas y también camas para tumbarse pisando la arena. Todo para beberse el buen tiempo en agua dulce y en agua salada.

La idea es que Amú Beach Club pueda ser utilizado por los huéspedes del Hotel Gran Marbella Resort pero también por quién quiera disfrutar de un día en la playa marbellí a todo tren y sentirse como en el mejor local de la Costa Azul.

Las vistas desde el Amú Beach Club de Marbella. E. E.

El precio de las camas balinesas o hamacas en el club es de 100 euros por persona y día e incluye toalla, un mocktail de bienvenida y una brocheta de frutas frescas. En la arena, el precio baja hasta los 40 euros, con los mismos detalles: toalla, bebida y fruta.

Por las noches, Amú Beach Club contará con una seleccionada carta de cócteles, música en directo con DJs famosos y eventos exclusivos que pueden transformar el entorno en un animado y sofisticado punto de encuentro junto al mar.

Entre la oferta líquida que tienen preparada están algunos de sus imprescindibles como el Gran Marbella Spritz, elaborado con cava rosado, fresa y flor de saúco, junto a combinaciones únicas como el Bloody Marbella, la Caipiroska de mango y chile o la Paloma Passion Picante.

Un carta que estará disponible a partir del mediodía, puesto que puede ser una buena opción para tomarse algo tranquilamente después de comer o dejarlo para la puesta del sol y el final de una jornada playera.

A la hora de recrear el diseño y decoración de este nuevo beach club, el objetivo principal ha sido que recuerde en sus colores y distribución al Amú de Montecarlo, para mantener ese esencia de la Riviera Francesa en plena Costa del Sol.

Por eso, se mezclan las rayas rojas con el ratán de las sillas, lo más significativo de este nuevo beach club, o los cojines de colores y telas y materiales naturales. Eso sí, en el de Marbella, también se ha pensado en un toque más andaluz con los ventiladores de techo, las macetas con flores y los reversos de las telas de estampados de palmeras.