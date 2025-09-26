El nuevo restaurante de la Plaza de abastos de Avilés: comer con las manos en un puesto de mercado por 30€

La Plaza Hermanos Orbón, corazón bullicioso de Avilés, donde se ubica su mercado de abastos, huele desde este verano a algo más que a pan recién hecho, fruta madura o pescado fresco gracias a una nueva propuesta gastronómica que está dando que hablar:

La Caja del Pandora, el restaurante con el que el chef avilesino Alejandro Villa, responsable también del ya consolidado El Pandora, regresa a sus raíces con un concepto rompedor.

Villa ha decidido desplegar su cocina en la primera planta del mercado de abastos. Allí, tras unas amplias cristaleras que actúan como balcón al trajín de la plaza, ha levantado un local de estética moderna y cocina a la vista, con capacidad para unas cincuenta personas.

Lo hace acompañado de sus padres, Cristina y Alberto, con quienes comparte también el proyecto de El Pandora.

Alejandro Villa en La Caja del Pandora.

De la mar a la brasa: un cambio de rumbo

Con La Caja del Pandora, Alejandro Villa se atreve a dejar a un lado el universo en el que se había hecho un nombre —el del pescado y marisco— para apostar por una cocina más callejera, informal y lúdica.

“Queremos ofrecer una cocina desenfadada, divertida, para comer con las manos y disfrutar, pero sin dejar de lado la calidad del producto”, explica el cocinero.

Las bravas son una las recetas que replican en el local.

Esa filosofía se refleja en una carta pensada para compartir, donde los entrantes se convierten en pequeños homenajes a la tradición con un toque actual.

Allí encontramos las croquetas de jamón ibérico de bellota, reconocidas como subcampeonas de España en 2025; la ensaladilla ibérica, versionada con embutidos locales como el fuet y la longaniza de Avilés; o la empanadilla frita de Marite y Milio, un guiño familiar que rescata la receta de sus abuelos a base de carne guisada, mozzarella y la imprescindible salsa Pandora.

Las hamburguesas son uno de los platos fuertes de la propuesta.

El protagonismo de los principales recae en la brasa. Villa la utiliza como hilo conductor de una selección de hamburguesas premium, como la 5 Jotas, la Frixona asturiana o la Añeja con mucho queso, sin olvidar la Club Pandora, con pollo rebozado como base.

La apuesta por el espíritu callejero se refuerza con propuestas como el hot dog de chistorra a la brasa, acompañado de alioli de ají amarillo, cebolla frita, “banconesa” y menta escabechada en un brioche de mantequilla; o el sorprendente bikini a la brasa, elaborado con mortadela trufada, pesto de pistacho y burrata.

El bikini vuelta y vuelta por la brasa, que funciona de hilo conductor.

El cierre lo ponen los postres caseros, que combinan clásicos de la repostería del chef con guiños a tendencias actuales. La idea es terminar la experiencia con un broche que mantenga la frescura y la chispa de todo el recorrido gastronómico.

El flan en el que todos quieren hincar la cuchara.

La Caja del Pandora es un escaparate de cómo la tradición de los mercados puede convivir con la cocina de autor. Sus dos grandes cristaleras convierten el local en un auténtico balcón desde el que se observa el pulso del mercado avilesino, mientras dentro se disfruta de un ambiente cuidado y relajado.

El espacio abre de miércoles a domingo en horario de comidas y cenas, con descanso lunes y martes y, por ahora, funciona sin reservas. En el horizonte, ya planean una terraza y un servicio de comida para llevar, ampliando la experiencia de esta nueva caja de sorpresas gastronómicas.