El restaurante peruano que Dabiz Muñoz no se cansa de repetir: "Qué festival"

Dabiz Muñoz es un enamorado de la gastronomía y un gran apasionado de su trabajo. El tiempo que no pasa en sus restaurantes, lo dedica -además de a su familia y al pádel- a explorar otras casas, entre otras, de viejos amigos.

El chef madrileño, que mantiene su restaurante DiverXO como el único tres estrellas Michelin de la capital, no duda en reconocer públicamente cuáles son los lugares que le inspiran y emocionan como comensal.

Si hace unos días compartía su experiencia en Ugo Chan, uno de sus restaurantes favoritos de Madrid. Poco después, este pasado domingo, se hacía eco de su visita a La Mar, el aclamado chef peruano Gastón Acurio que abrió principios de año.

Imágenes de la visita de Dabiz Muñoz a La Mar. Dabiz Muñoz (Instagram)

A un paseo de su restaurante DiverXO, alojado en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, el cuartel del cocinero que llevó el ceviche de Lima al mundo, como ya dijo tras su apertura, es "impresionante".

Muñoz no se cansa de volver, lo dice abiertamente: "¡Qué festival es siempre!". No es la primera vez que el chef se deshace en elogios hacia su compañero de profesión y amigo. Con él compartió escenario en la edición pasada de Madrid Fusión desde el que ofrecieron sus diferentes visiones del plato más icónico de Perú.

Esta vez lo hacía con motivo de las citas más esperadas. La visita de Diego Oka, chef ejecutivo de La Mar Miami y uno de los grandes nombres de la cocina latinoamericana en Estados Unidos, reconocido por la Guía Michelin de Florida y la James Beard Foundation.

Rodrigo Ferrer, chef ejecutivo de La Mar Madrid y Diego Oka, chef ejecutivo de La Mar Miami.

Junto a Rodrigo Ferrer, chef ejecutivo en Madrid, Oka ha preparado una propuesta especial que dialoga con la esencia del Pacífico y la creatividad contemporánea. Una dupla que promete, en palabras de los organizadores, “poner ritmo de mar en el plato”.

El regreso de Gastón Acurio a Madrid

El regreso de Gastón Acurio a una ciudad donde su nombre siempre ha despertado expectación ha sido una de las noticias del año. Reconocido como embajador global de la cocina peruana, Acurio ha hecho de la gastronomía un vehículo cultural capaz de trascender fronteras.

Su propuesta madrileña retoma esa filosofía: una cocina que celebra el producto del mar y los contrastes de la tradición peruana con guiños a la cocina nikkei.

La Mar Madrid quiere ser un escenario cultural. Durante septiembre, el local se convierte en epicentro de experiencias que van desde noches de música en directo hasta colaboraciones con el mundo del vino y la moda.

Que Dabiz Muñoz haya señalado a La Mar como un lugar imprescindible es mucho más que un halago entre colegas. Supone un aval de excelencia y, sobre todo, un gesto de reconocimiento hacia la cocina peruana que en los últimos años ha conquistado los paladares más exigentes del mundo.