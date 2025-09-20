La nueva azotea de Barcelona para ver la Sagrada Familia como nunca: con el sello del mejor bar del mundo

El interior del restaurante, en la planta 15 del hotel The Social Hub.

En lo alto del vibrante barrio de Poblenou (convertido en el nuevo polo tecnológico y creativo de Barcelona) se encuentra SíSí Rooftop, la terraza que llega para renovar la escena urbana de la ciudad.

Situada en la planta 15 del hotel The Social Hub, este espacio invita a desconectar del ritmo frenético y a sumergirse en el espíritu veraniego durante todo el año, sobre todo ahora que aún hace calor.

Con piscina, bar, cómodas hamacas y unas vistas espectaculares del skyline barcelonés y la Sagrada Familia, SíSí propone una experiencia sofisticada al aire libre, posicionándose como una de las inauguraciones más esperadas de la temporada.

Después de su debut en The Social Hub Glasgow, SíSí aterriza en Barcelona con una propuesta inspirada en el movimiento "Mexicana": una reinterpretación contemporánea de la cultura y gastronomía de México que combina recetas tradicionales, técnicas modernas y guiños a influencias globales.

El resultado es un menú fresco, intenso y atrevido que evoca los sabores de la costa mexicana, con un toque indulgente de la cocina americana actual.

El concepto gastronómico, creado por Adam Rawson, se centra en el producto local de temporada, priorizando sabor y sostenibilidad.

Los ingredientes (frescos y de origen responsable) se cocinan a la brasa en una robata de carbón, realzando su carácter natural en cada plato.

Lubina asada con mantequilla de chipotle y lima.

Entre las propuestas más destacadas figuran el Aguachile de róbalo con leche de tigre de ají amarillo, el Short Rib Birria con glaseado de adobo, tuétano y tortillas de maíz, el Seabass asado con mantequilla de chipotle y lima, la Güero Burger con alioli de chipotle y queso Cabrales, o el Arroz de gambas salvajes con sepia.

Para los más golosos, la carta incluye churros con coco y dulce de leche o un refrescante sorbete de Margarita con manzana verde y tajín casero.

Uno de los platos y vinos del restaurante.

La experiencia se completa con una innovadora carta de cócteles diseñada por Marc Álvarez (referente de la coctelería en Barcelona y Madrid y bartender de Sips, nombrado mejor bar del mundo en 2023) que bebe de influencias mexicanas, peruanas y asiáticas.

Entre ellos destacan el Mexican Punch (con tequila, guayaba y vainilla), el potente M&M (mezcal, amaro Montenegro, mole y cacao) y el refrescante Ume (umeshu, vermut, granada y soda de té oolong). Todo ello se acompaña de una cuidada selección de vinos naturales, biodinámicos y sin sulfitos.

Las vistas desde la azotea.

El espacio se divide entre un restaurante interior y una amplia terraza exterior con piscina, sofás y tumbonas, además de contar con sesiones de DJs, eventos culturales y fiestas al atardecer que dinamizan la propuesta.

Para su director general, Simone Cuppari, "SíSí llega para aportar algo distinto al universo de rooftops de Barcelona y es perfecto tanto para un almuerzo relajado como para unas copas al caer el sol o una velada entre amigos".