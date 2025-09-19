Karlos Arguiñano (77), chef, sobre este restaurante a 20 minutos de San Sebastián: "Vais a comer como Dios manda"

Uno de los platos del restaurante. Hika

El reconocido chef Karlos Arguiñano (77 años) ha brindado este martes a sus seguidores una nueva recomendación culinaria más que interesante.

En su programa, Cocina Abierta, el cocinero guipuzcoano compartió con los espectadores un restaurante vasco que ha visitado hace poco y le ha encantado.

Mientras cocinaba un sencillo salteado de judías verdes con setas, Arguiñano recordó que había probado esa misma receta recientemente en Hika, una bodega de txakolí ubicada en Guipúzcoa.

Concretamente en el pueblo de Villabona, a menos de media hora de San Sebastián. Allí se encuentra esta propuesta que Arguiñano ha descrito como sobresaliente, elogiando no sólo la cocina, sino también el "equipazo" y las "vistas maravillosas" entre viñedos.

Tampoco faltaron piropos para el chef, Roberto Ruiz, originario de Besain como Arguiñano: "Es un cocinero 10; un placer comer allí, de verdad que lo digo".

Cocina vasca entre viñedos

La bodega Hika, construida en 2016, está rodeada de siete hectáreas de viñedos con unas espectaculares vistas al monte Ernio.

Ruiz, al frente de la propuesta gastronómica de la bodega, llegó a Hika después de una exitosa trayectoria de 25 años liderando el legendario restaurante Frontón de Tolosa, donde se ganó el título de 'el rey de las alubias'.

Los viñedos y, al fondo, la bodega. Hika

Su filosofía culinaria se basa en la cocina de paisaje, utilizando productos locales y de cercanía, con elaboraciones sencillas, directas y bien ejecutadas que dan valor añadido a los productos vascos.

Además, mantienen un fuerte compromiso medioambiental: utilizan energía solar y promueven una economía circular basada en productores locales e ingredientes de su propia huerta.

El restaurante ofrece tres menús: el Menú Gastronomiko (120 €), el Aperitivo & Menú Bodega (por 72 € con visita a la bodega incluida) y el Menú de Alubias (40 €).

El Menú Alubias es una de las propuestas estrella de Hika, la cual rinde homenaje a la especialidad que hizo famoso a Roberto Ruiz.

Las judías de Roberto Ruiz. Guía Repsol

Incluye un aperitivo, un plato principal, un postre y bebida, por lo que resulta una opción muy recomendable a un precio bastante económico.

A modo de entrante está la gilda de guindillas de Ibarra con anchoa del Cantábrico y aceituna Gordal y de plato principal sus famosas alubias negras de Tolosa acompañadas de tocino de cerdo en salazón, chorizo vasco, guindillas, berza de Amasa, morcilla 'Olano' de Besain y costilla de cerdo.

El postre consiste en una torrija de pan casero. A modo de bebida se puede pedir txakoli de la bodega. Desde Hika advierten que el menú se sirve a mesa completa y que puede tener variaciones según la temporada.

El establecimiento ha recibido importantes distinciones de la Guía Repsol, siendo primero reconocido como Restaurante Recomendado y, posteriormente, galardonado con 1 Sol y 2 Soles.

"Si no habéis ido, acercaos que vais a comer como Dios manda. Sé que el que vaya lo va a agradecer", ha sentenciado Karlos Arguiñano. Así que ya sabéis: si estáis por la zona, no dudéis en pasaros a degustar la cocina de Roberto Ruiz y su equipo.