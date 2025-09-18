Ángel León, a la aventura africana: pescado, algas y vinos de jerez en su primer restaurante fuera de España

Ángel León abre su primer restaurante fuera de España: pescado, arroz del mar y vinos de jerez en el fin del mundo

En el extremo más austral del continente africano, donde el Atlántico y el Índico se encuentran, acaba de abrir un nuevo santuario culinario que promete convertirse en punto de peregrinaje para los amantes de la alta gastronomía marina.

El chef gaditano Ángel León, conocido mundialmente como el Chef del Mar, lleva su revolucionaria cocina al Mount Nelson, A Belmond Hotel, en Ciudad del Cabo, con la apertura de Amura, su primer restaurante fuera de España.

Se trata de un viaje sin retorno hacia los misterios del océano, donde fermentaciones costeras, especies olvidadas y algas milenarias se convierten en protagonistas de una mesa que habla en dos idiomas: el de Andalucía y el de Sudáfrica.

El espacio de Aruma, lo nuevo de Ángel León.

El fondo marino como escenario

La historia parece escrita por las corrientes. Cádiz, ciudad natal de León, fue durante siglos puerto de encuentro y partida hacia Oriente. El Cabo de Buena Esperanza, por su parte, era escala imprescindible para los barcos que circunnavegaban África. Hoy, siglos después, ese “puente invisible de sal y viento” se materializa en los platos de Amura.

La carta es un homenaje a esa herencia común: pescados salados y fermentados, caldos especiados, cocina al fuego y tradiciones de conservación que resuenan en ambas orillas.

Ingredientes gaditanos como el plancton marino o el arroz de mar dialogan con hierbas silvestres sudafricanas, peces poco conocidos y tesoros del litoral del Cabo.

Algunos de los platos que conforman la propuesta, disponible en carta o menú degustación.

El espacio ha sido diseñado por el arquitecto sudafricano Tristan du Plessis. El restaurante rinde homenaje a los bosques de algas del Cabo. Verdes intensos, madera cálida y bronces evocadores crean un ambiente que imita el fondo del océano: melancólico, misterioso y cinematográfico.

En el centro, una cocina abierta funciona como escenario teatral. Los chefs trabajan a la vista del comensal con la precisión de artesanos y la devoción de marineros. No es solo comer, es presenciar cómo se doman las corrientes en cada plato.

Ángel León no necesita presentación. Su restaurante Aponiente, en El Puerto de Santa María, ostenta tres estrellas Michelin y una Estrella Verde por su compromiso sostenible. A él se suma Alevante, con dos estrellas más, consolidando su prestigio internacional.

Pero más allá de los galardones, León ha revolucionado la manera de pensar la cocina del mar: del uso pionero del fitoplancton como ingrediente a la investigación en proteínas marinas como alternativa alimentaria. Amura no solo representa su debut en África, sino también un homenaje íntimo: lleva el nombre de la proa de un barco, en recuerdo a su padre, quien le transmitió la pasión por la pesca.

Pescados desconocidos, algas y vinos de Jerez

Amura, en palabras de su creador, es“una carta de amor al océano”. Peces humildes de captura incidental se transforman en alta cocina, algas y plantas halófitas se convierten en texturas nuevas, y especias que cruzaron los océanos siglos atrás vuelven a encontrarse en un mismo plato.

El mar se acompaña de un discurso líquido igual de sugerente: una bodega que combina lo mejor de los vinos locales con jereces andaluces, creando un maridaje de ida y vuelta entre hemisferios.

Amura nace bajo la filosofía compartida entre el Mount Nelson y León: abastecimiento responsable, conservación marina y conexión con la comunidad local. Desde el uso de botánicos del propio jardín del hotel hasta la selección de ingredientes con bajo impacto ambiental, cada detalle está impregnado de propósito.

La apertura, prevista para diciembre de 2025, convierte a Ciudad del Cabo en destino imprescindible para quienes buscan no solo sabor, sino también sentido. Amura no es únicamente un restaurante: es una invitación a explorar el océano, a repensar nuestra relación con él y a descubrir, a cada bocado, que los mares no conocen fronteras.