El restaurante de Santander con la mejor tortilla que copian hasta los grandes maestros: de patatas, txistorra y piparras

No es cualquier tortilla de Santander: es la tortilla. O al menos así es como se presenta al público el restaurante El Diluvio (Calle Ataulfo Argena Músico, 14), ubicado a un par de minutos andando del Centro Botín, frente al antiguo Mercado del Este.

Pero no sólo lo dicen ellos. Expertos como David Geli, maestro tortillero y creador de reels, han quedado fascinados con sus diversas tortillas, tal y como aseguraba hace unas semanas en uno de sus famosos vídeos.

De hecho, tanto le gustó la tortilla de patatas, txistorra y piparras de este establecimiento, que se animó a cocinarla él mismo en su casa.

La preparación requiere de una técnica depurada: la txistorra se dora ligeramente para intensificar su sabor, mientras que las piparras aportan ese contraste ácido y crujiente que equilibra la cremosidad del huevo y la patata.

El universo de las tortillas

El Diluvio regresó a principios de este año tras un rebranding. "A veces hay que volver un poco para atrás, pero sin olvidar lo que se ha aprendido por el camino. El Diluvio vuelve a Santander, pero no vuelve igual. Nos mojamos, nos reímos y bebemos", anunciaron en sus redes sociales.

La verdadera revolución de El Diluvio son sus tortillas rellenas (a unos 3 euros el pincho), una especialidad que ha convertido al local en pionero de esta modalidad en la ciudad.

Estas creaciones representan una audaz innovación que mantiene la base tradicional mientras incorpora rellenos que transforman completamente la experiencia gastronómica.

Una de estas elaboraciones es la tortilla rellena de crema de Grana Padano y guanciale, a la cual le rallan más queso Grana Padano por encima cuando te pides un pincho.

Otra de las grandes estrellas de la casa es la tortilla rellena de gambas al ajillo, así como la tortilla de bonito, la tortilla koreana y la tortilla vegetal.

Más allá de las tortillas

Aunque las tortillas constituyen el alma de El Diluvio, el establecimiento ofrece una propuesta gastronómica más amplia.

Su carta también incluye bocadillos, baos de costilla con kimchi, mayonesa cítrica y cebolla crujiente; mini hamburguesas con mayonesa de bacon, y tres tipos de gilda (la clásica, de pastrami y de boquerón), entre otros platos.

Puedes acompañar estas recetas con sus vinos por copa, sus vermuts y sus cervezas.

El Diluvio abre de lunes a viernes de 9:00 a 23:30 y sábados y domingos de 10:00 a 23:30.

Cuentan con una nota de 4,1 sobre 5 en Google y acumulan cientos de reseñas positivas, donde la mayoría de clientes destaca la calidad de las tortillas y la amable atención del servicio.

"De las mejores tortillas que he probado en mi vida", sentencia uno de los parroquianos.