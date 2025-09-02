Carlos Herrera, encantado con este restaurante de Málaga: buenos arroces y pescado fresco a pie de playa

En primera línea de playa, en el Paseo Marítimo Pedro Manrique de Estepona (Málaga), encontramos un restaurante que ha recibido recientemente la visita del periodista y locutor de radio Carlos Herrera.

Las recomendaciones gastronómicas de Herrera siempre suelen generar mucho interés y son bastante respetadas, por lo que es de esperar que si ha decidido ir a comer a este establecimiento es porque se trata de un lugar que merece la pena saborear.

De hecho, él no ha sido la única persona mediática que ha pasado por las mesas del local. También el escritor Mario Vargas Llosa, el expresidente José María Aznar, el chef José Andrés o la presentadora María Teresa Campos, entre otros personajes públicos.

El sitio en cuestión se llama El Pescador y su propuesta culinaria se centra sobre todo en productos del mar que traen cada día de la lonja.

Acumula casi sesenta años de trayectoria, a lo largo de los cuales ha pasado de ser un pequeño local familiar a convertirse en un espacio de cocina marinera bien consolidado en la Costa del Sol.

Fundado por la familia Garrido, el negocio inició su andadura con la premisa de trabajar exclusivamente con productos frescos de la zona. Con el tiempo, la gestión ha permanecido en manos de Alfonso Garrido, que combina funciones de chef y maître.

Entre sus platos más celebrados están la fritura malagueña, el salmorejo, el salmonete fresco o las vieiras al grill, así como arroces marineros que adquieren un sabor especial gracias al caldo que elaboran con las cabezas y espinas del pescado capturado en la lonja local.

El chef también ha llevado a la carta recetas clásicas reinventadas, como la gallineta en dos texturas, que combina lomos a la espalda y crujientes espinas fritas, aderezadas con una emulsión de ajo y guindilla que realza el carácter marinero del plato.

En cuanto al espacio, cabe destacar que el local dispone de una terraza al aire libre con toldos y sombrillas y unas perfectas vistas al mar, ideal para darse un chapuzón o un paseo por la playa antes o después de la velada.

Cuentan con servicio de reservas telefónicas, accesibilidad para personas en silla de ruedas y una amplia bodega con vinos regionales y nacionales, como los vinos de Jerez de Tío Pepe o la nueva añada de Pazo de San Mauro de Marqués de Vargas.

El Pescador abre de lunes a domingo en horario de 13:00 a 16:30 para comidas y de 19:30 a 23:30 para cenas.