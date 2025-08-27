El mejor bar de Sevilla para disfrutar del vino con vistas a la Giralda: buen jamón ibérico y tapas 'gourmet'

En el Barrio de Santa Cruz de Sevilla, frente a la Catedral y la Giralda, encontramos el punto de encuentro perfecto para enófilos y aficionados a la buena mesa.

Se trata de Maestro, a medio camino entre la taberna contemporánea y la vinoteca, uno de los espacios gastronómicos que forman parte del hotel EME Catedral Mercer (aunque cuenta con su propia puerta de acceso independiente desde la Calle Argote de Molina).

El establecimiento ofrece una propuesta que combina una cuidada selección de vinos con tapas 'gourmet' en un ambiente elegante.

La selección vinícola corre a cargo de los sumilleres Adrián Azcona y Rafael Romero, y reúne casi 200 referencias nacionales e internacionales, con especial protagonismo de los vinos andaluces.

Opciones desde Jerez o Montilla-Moriles hasta Cádiz, Málaga o Granada, junto a etiquetas como Vega Sicilia Único Gran Reserva 2013 o el champagne Cristal Rosé.

Hasta 50 de estas referencias se sirven por copas, con algunas tan originales como un Negroni de autor elaborado con Jerez en lugar de vermut.

Algunas tapas de Maestro. Maestro

En cocina, el chef Marco Azteni combina tapas clásicas con productos gourmet seleccionados. Ensaladilla de gambas, montaditos de lomo en manteca, quesos y embutidos andaluces, conservas y ahumados forman parte de una carta que tiene en los sándwiches 'Maestro' su sello distintivo.

Dos de los imprescindibles son el Maestro de Pastrami IB, con pan de pueblo dorado en AOVE, lomo ibérico en manteca y queso Olavidia (elegido mejor queso del mundo en 2021), y el Maestro de Salmón, con salmón ahumado, huevas de arenque y queso mascarpone en pan tramezzini. Todo puede pedirse para llevar, convirtiendo al bar en un sofisticado colmado.

El interiorismo, firmado por el Estudio Flop de Sevilla, se inspira en las antiguas bodegas andaluzas. Madera de castaño oscuro, mármol y espejos ahumados crean un ambiente íntimo y sobrio, pensado para disfrutar con calma y dar todo el protagonismo al producto.