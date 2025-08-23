El nuevo restaurante en una playa de Mallorca del que todos hablan, con arroces desde 22€: "La calidad merece la pena"

En el corazón de la Platja d’Alcúdia (Mallorca), frente al mar y con la brisa del Mediterráneo como telón de fondo, ha abierto sus puertas Sa Sípia, un restaurante que aspira a convertirse en referencia gastronómica en la isla.

Lejos de la saturación turística y del exceso de artificios, Sa Sípia se presenta como un lugar donde la filosofía es recuperar la tradición mallorquina y mediterránea con un toque contemporáneo, siempre respetando el producto local y de temporada.

Los arroces en llauna, cocinados con arroz bomba y servidos en bandeja metálica, son uno de los grandes protagonistas. El arroz de marisco con fondo de sepia y gamba roja o el arroz negro con calamar y alioli son ya algunos de los platos más demandados.

Para quienes buscan una opción más ligera, la versión vegetal (por 22 €) con caldo de verduras, salsa romesco y espinacas demuestra que la sencillez también puede brillar en la mesa.

Más allá de los arroces

Los pescados y mariscos también ocupan un lugar central en el menú. La dorada a la brasa con hinojo y aceitunas, el bacalao confitado con crema de patata trufada y el pulpo a la brasa con mojo verde son ejemplos de cómo Sa Sípia reinterpreta la tradición marinera.

Los entrantes tampoco se quedan atrás: chipirones bravos, croquetas caseras, rabas de sepia con mayonesa de lima o ensaladas que combinan productos locales con guiños creativos, como la de espinacas con queso mallorquín y pera confitada.

variado_sasipia (1) Algunos platos de Sa Sípia. Sa Sípia.

La oferta se completa con carnes a la brasa, entre las que destacan el solomillo de vaca gallega o la pluma ibérica con mojo rojo, pensadas para aquellos que prefieren sabores más intensos.

Más allá de la carta, Sa Sípia ofrece una experiencia multisensorial. El sonido del mar, la luz natural, la terraza al aire libre y la decoración sobria acompañan un concepto que huye del 'postureo' y apuesta por lo auténtico.

Se trata de un espacio pensado tanto para locales como para visitantes que desean una alternativa distinta al turismo de masas, un restaurante con raíces en la cocina mallorquina, pero abierto a matices contemporáneos.

Uno de los arroces del restaurante. Sa Sípia

Con un precio medio que ronda los 30 a 40 euros por persona, la propuesta de este restaurante, situado en el número 1 de la calle Balneario, resulta accesible en comparación con otras opciones de primera línea de playa.

Hay clientes que elogian la tarta de queso, que algunos señalan como "la mejor" que han probado; otros celebran los arroces y, en general, muchos coinciden en que el servicio, el ambiente y la calidad de los productos "merece la pena".