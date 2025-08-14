Carlos Herrera, enamorado de este restaurante en la playa de un pueblo de Alicante: "Sus arroces son perfectos"

El municipio de Els Poblets, junto a Denia (Alicante), esconde un restaurante que ha cautivado al famoso periodista y locutor Carlos Herrera.

El presentador de 'Herrera en Cope', conocido por su exigente paladar y sus constantes recomendaciones culinarias en redes sociales, no dudó en elogiar públicamente este establecimiento situado en primera línea de playa.

Concretamente, en la Playa de Almadraba, rincón caracterizado por su arena fina y sus aguas cristalinas. Allí hallamos Llum, un espacio gastronómico que combina la tranquilidad de Els Poblets con la proximidad de la cosmopolita Denia.

Un restaurante "diferente" en la Almadraba

Detrás del éxito de Llum está Luz Ferrer, a quien Herrera se refiere cariñosamente como "mi amiga". Su visión empresarial ha logrado crear un espacio que combina la cocina mediterránea tradicional con toques innovadores y un ambiente acogedor.

Según define el propio establecimiento, "Llum nace con el propósito de ofrecer algo diferente en la Costa de la Almadraba".

Su propuesta gastronómica se centra en "ofrecer una cocina mediterránea cuidando cada plato, añadiendo sugerentes toques exóticos y guiños a la cocina internacional sin olvidar la esencia de la riqueza culinaria de nuestro país".

Los platos que cautivaron a Carlos Herrera

Una de las elaboraciones del restaurante que más ha llamado la atención del comunicador han sido las bravas, que Herrera ha calificado de "originalísimas", destacando su innovación y su sabor único.

Además, los arroces son la especialidad de Llum, algo que no pasó desapercibido para el periodista andaluz, quien los tachó de "perfectos".

En la carta encontramos diversos tipos de arroces, como la mítica paella valenciana, el arroz meloso de gamba y sepia, la caldereta especial de bogavante azul nacional y la fideuá de marisco.

No obstante, la propuesta gastronómica de Llum va más allá de los arroces. El restaurante ofrece una carta generosa y abundante que incluye pescados y mariscos, hamburguesas, pizzas y postres caseros de autor, como la tarta de queso casera o la tarta de chocolate.

Las opiniones sobre Llum por parte de los clientes son diversas y reflejan la realidad de un restaurante que, como muchos establecimientos en primera línea de playa, debe equilibrar calidad, servicio y expectativas.

Algunos comensales destacan "la ubicación privilegiada" y "las vistas espectaculares", mientras que otros valoran especialmente la "comida mediterránea de alta calidad".

La recomendación de Carlos Herrera no es baladí. El comunicador, con más de 400.000 seguidores en Instagram, se ha convertido en un referente gastronómico, visitando y recomendando restaurantes por toda España.

Su elección de Llum como destino culinario otorga al establecimiento un sello de calidad que promete no defraudar los paladares de sus visitantes.