El restaurante chino favorito de Isabel Preysler desde hace 20 años: "El tiempo pasa, pero las conexiones permanecen"

Isabel Preysler y la chef María Li Bao, hace 20 años y en la actualidad.

Isabel Preysler tiene un crush con la comida china, concretamente con la que elabora el grupo gastronómico China Crown.

María Libao (o Li Bao) es propietaria de la marca y buena amiga de la aristócrata desde hace tiempo. De hecho, este domingo la empresaria compartió en su Instagram una fotografía de las dos juntas en el restaurante China Crown de Marbella.

"El tiempo pasa, pero algunas conexiones permanecen", escribió María en el pie de foto. En la publicación, compara una imagen actual de ambas con una que se tomaron 20 años atrás durante la inauguración del restaurante Hakkasan de La Moraleja.

María Libao, cuyo nombre chino es Baoli (que significa "pequeño tesoro"), se convirtió en una de las grandes embajadoras de la cocina asiática en España tras llegar a Madrid con diez años.

Al ver que muchos tenían dificultades para pronunciar su nombre, adoptó el más familiar "María", fácil de recordar tanto por españoles como por la comunidad china.

Como decimos, en estos momentos lidera un grupo gastronómico formado por más de veinte restaurantes y conocido como China Crown, que toma el nombre de su primer local.

Libao, junto a su hermano Felipe, ha transformado el modo en que se percibe la gastronomía china en España, tradicionalmente limitada a platos estereotípicos y presentaciones poco cuidadas.

Ambos han apostado por la calidad del producto, la autenticidad de las recetas, y la elegancia en la decoración, alejándose de los tópicos decorativos habituales.

María Libao se formó en el restaurante familiar de Aranjuez, colaborando desde pequeña en todas las áreas, desde la cocina hasta el servicio y la gestión, lo que constituyó su principal escuela.

En 1981, nació el primer China Crown en la calle Infanta Mercedes de Madrid, con Felipe como socio. Ganaron relevancia hasta convertirse en referencia en la capital y en 2020 trasladaron el restaurante a la calle Don Ramón de la Cruz, donde se ubica actualmente.

La propuesta culinaria de China Crown abarca platos variados, con especial énfasis en el pato imperial Beijing, que requiere cinco horas de preparación y técnicas precisas de corte para obtener las mejores partes.

Entre los entrantes sobresalen el escabeche picante de pollo de corral al estilo Chong Qing, dim sum elaborados a la vista del cliente, especialmente los de trufa y txangurro, y las berenjenas chinas al estilo yuxiang, ideales también como acompañamiento.

En total, el grupo China Crown incluye siete marcas distintas: China Crown, Shanghai Mama, Gran Café Shanghai, Sushi Bar Tottori (especialidad japonesa), Bao Li, Lelong Asian Club, Indochina Brasa y el reciente Kaito Hand Roll Bar.