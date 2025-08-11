Paella, una copa de champán y tu tumbona por sólo 75€ en Ibiza: así es Yellow Fish Beach Club, el primero de Santa Eulalia

Una de las cosas más difíciles en Ibiza durante el mes de agosto es encontrar un sitio donde comerse una buena paella, con vistas al mar y que no se vaya demasiado del presupuesto, una línea roja para muchos de los turistas que llegan a este idílico destino.

Pues el hotel W Ibiza ha conseguido cumplir el sueño de muchos con el primer beach club de Santa Eulalia, el Yellow Fish Beach Club, en una apuesta por el glamour y la diversión en una de las zonas más familiares de la isla.

Este exclusivo club de playa ha abierto sus puertas este verano con una oferta increíble que te permite disfrutar de un plato de arroz de cigala de costa y pescados de roca, una copa de champán y estar mirando al mar todo el día por solo 75 euros por persona, que es el mínimo de consumo que has de pagar por vivir la experiencia.

En realidad, ese Day Pass te da también derecho al Valet Parking, a una bebida de bienvenida y al uso de las toallas que puedas necesitar mientras que los 75 euros se reservan como crédito para comer y beber lo que nos apetezca.

Yellow Fish Beach Club en Santa Eulalia. E. E.

Un espacio mimetizado con el mar

El beach club está ubicado junto al propio hotel, en primera línea de playa y ha buscado mimetizarse con el ambiente de la isla gracias a su estilo boho chic y a una carta llena de guiños a los productos locales.

En el diseño se ha optado por materiales naturales, todos en colores arena que contrastan con el verde intenso de los detalles y que evocan tanto la playa como las montañas que rodean Santa Eulalia.

El resultado final es un espacio conectado con el mar de forma directa, pero sin la necesidad de estar sobre la arena todo el tiempo, sin perder ni vistas ni brisa.

Además, como no podía ser de otro modo siendo el club de playa del W Ibiza, la música tiene un protagonismo especial en el Yellow Fish Beach Club, que cuenta con sesiones exclusivas de DJ en directo todos los días con el objetivo de convertir el atardecer en el momento más mágico del día.

Las mesas del Yellow Fish Beach Club. E. E.

Brasas y pescado

En cuanto a la carta no puede ser más ibicenca ni más playera ya que son las brasas y el pescado los reyes del club. Junto a la paella, se puede optar por un ceviche de lubina, un tiradito de ventresca o una sabrosa ensalada de tomate raf que se presenta como el complemento perfecto para refrescar la mesa.

También podemos tomar una increíble parrillada de marisco para dos personas, la captura del día, que será siempre de más de un kilo y se sirve a la brasa, o una ración del pescado del día, que llega acompañado de patatas chips y verduras asadas al horno.

La idea del beach club es que se pueda disfrutar de esta rica comida bien en las mesas o en las propias hamacas donde el servicio se acompaña con todo tipo de bebidas frescas típicas del verano (cerveza, sangría, un vinito o una buena copa de champán) o una de las mezclas de la carta de coctelería más elaborada con su Tiki Eularia, el Shaman o el Salty Sailor.

Uno de los platos de pescado que se sirven en Yellow Fish Beach Club. E. E.

También hay opciones sin alcohol, como el refrescante Luisito (a base de hierba luisa, ginger ale, sirope y zumo de limón), o cócteles frappé como el sorprendente Negroni in the Woods, elaborado con ginebra infusionada con fresa, Campari con chocolate y Vermouth Antica Formula.

Las mejores pizzas

Justo al lado del beach club, W Ibiza ofrece otra oportunidad única a nivel gastronómico: probar una de las mejores pizzas del mundo.

Se trata de su local SEU Pizza @STEPS, cuyo restaurante original en el Trastevere de Roma ha sido reconocido por el 50 TOP Pizza como una de las mejores pizzas del mundo con el chef Pier Daniele Seu.

El restaurante del SEU Pizza @STEP.

Ubicado frente al mar y con una terraza en escalera, desde este verano se puede probar una de las 10 mejores pizzas del mundo, con una masa fermentada durante 72 horas, también en la playa, en la habitación o en cualquier lugar de Santa Eulalia gracias a su delivery.

Entre las opciones que ofrecen hay recetas clásicas como la Margherita o la Parmigiana, y creaciones únicas como la Ibiza XXX, con ‘Nduja, chorizo picante, stracciatella, mermelada de habanero, menta y polvo de aceitunas, o la Búfala e prosciutto, con gel de tomate asado, jamón serrano, mozzarella de búfala, crema de tomates secos y albahaca.