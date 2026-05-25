El chef español que enseña Toulouse con un tour gastronómico que se ha colado entre los mejores de Francia

Existen muchas formas de conocer una ciudad. A través de sus monumentos, iglesias y edificios emblemáticos. Con sus museos, zonas verdes o paseos junto a canales o ríos... O, por supuesto, como disfrutamos en esta casa, a través de la mesa.

Toulouse, la llamada ciudad rosa -por el característico tono de sus edificios de ladrillo-, suele quedar en un discreto segundo plano dentro del imaginario viajero francés. No tiene el peso de París ni el tirón de la Costa Azul, y no es de las más turísticas, pero quizás es precisamente ahí donde reside parte de su encanto. Que siempre está llena de locales y que los turistas no lo han copado todo (todavía).

Y una de las mejores formas de recorrerla es, curiosamente, de la mano de un chef español, Alejandro Javaloyas.

De la alta cocina a la calle (y por amor)

Mallorquín de origen, Javaloyas no llegó a Toulouse con la idea de montar un proyecto turístico. Su trayectoria hasta entonces había seguido el camino habitual de muchos cocineros: formación gastronómica, paso por cocinas exigentes -varias de ellas con estrella Michelin- y una carrera que le llevó incluso a ser jefe de cocina en la Embajada de España en Helsinki.

Alejandro Javaloyas

El cambio le llegó en 2021, cuando se instala en la ciudad francesa por motivos personales. Su pareja trabajaba en la industria aeronáutica -que ya sabemos que aquí es bastante potente con la sede de Airbus- y la vida le trajo hasta aquí. Lo que en un principio era un traslado más acabó convirtiéndose en un punto de inflexión profesional.

Lejos de abrir un restaurante, optó por algo diferente: ofrecer un servicio de tours por la ciudad. Pero no unos tours cualquiera, la idea era unir ese conocimiento suyo como chef y convertir la ciudad en su escenario particular. Así es como nació Toulouse Food & History Tour with a Chef.

El food tour que no es solo un food tour

Sobre el papel, la propuesta podría encajar dentro del cada vez más popular formato de tours gastronómicos. En la práctica, funciona de otra manera. Aquí no hay una sucesión de paradas donde probar productos sin más. Tampoco un discurso histórico desligado de lo que se está comiendo. La clave está en la intersección de ambos.

Gourmet Food Tours

Durante unas tres horas y media, el recorrido pasa por algunos de los puntos más emblemáticos del centro histórico -del Quai de la Daurade a la Place du Capitole, pasando por mercados, plazas y edificios clave-, en los que Alejandro va combinando relato histórico y degustación.

Lo bueno es que también hay un elemento diferencial: el chef cocina. Literalmente. Javaloyas se desplaza con una bicicleta adaptada que le permite terminar platos en directo durante el recorrido, ante la atenta mirada no solo de los que se apuntan al tour, sino de todos los viandantes que también querrían hincar el diente a lo que prepara en ese momento.

Siete paradas para entender una ciudad

El itinerario se articula en torno a varias paradas que funcionan como pequeñas cápsulas narrativas. El tour va cambiando, el mismo chef afirma que, si siempre hiciese lo mismo, terminaría aburrido.

Pero las opciones pueden ir desde una parada frente al Hôtel d’Assézat, donde narra la historia del comercio del “azul de pastel” en el siglo XVI -que convirtió Toulouse en una ciudad rica y propició la construcción de numerosos palacetes- mientras la acompaña de una de las mejores chocolatines -así es como se llama aquí al pain au chocolat- de la ciudad, hasta otra junto al río Garona, donde el gran incendio de 1463 sirve para explicar por qué Toulouse es hoy una ciudad de ladrillo, mientras se degustan los choux, dulces de tradición centenaria.

Pastelería de Toulousse

El recorrido puede continuar hacia la Place du Capitole, donde la historia de la aviación -de L’Aéropostale a Airbus- se cruza con un bocado de pan artesano con rillettes de oca, encurtidos y mermelada de higo, que él mismo prepara, o culminar en el mercado Victor Hugo, donde probar una selección de quesos con denominación de origen que incluso han viajado al espacio, maridados con vinos de la región.

Rilettes de oca

En apenas unas horas se conocen muy bien productos que son emblema de la ciudad. De las chocolatines a los choux de crema, pasando por la salchicha de Toulouse -emblema cárnico- o el aligot, un puré de patata mezclado con gran cantidad de queso, más parecido a una fondue que a un puré al uso, hasta llegar al gâteau fénétra, uno de los dulces más singulares de la ciudad rosa.

Alligot

Uno de los mayores aciertos del recorrido es precisamente ese: evitar que la experiencia se limite a una suma de degustaciones. Cada producto tiene un porqué. Cada receta, un origen. Cada parada, una conexión con el momento histórico que se está explicando. En ese sentido, contar con la figura de un chef es clave, ya que consigue traducir la ciudad a sus platos y productos típicos.

De proyecto personal a referente internacional

Sus food tours comenzaron como una iniciativa independiente que, con todas las de la ley, ha acabado consolidándose como una de las experiencias mejor valoradas de la ciudad. Este 2026, el tour ha sido incluido por segundo año consecutivo en los Travelers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor, un reconocimiento reservado a menos del 1 % de las experiencias a nivel mundial.

Salchicha de Toulousse

No es el único logro que tiene el mallorquín. Sus tours están en el noveno puesto entre las mejores experiencias de Francia, el número 1 en la categoría de comida y bebida en Toulouse y, como era de esperar, también a la cabeza en tours y actividades en la ciudad. Todo ello demuestra que todavía queda margen para la diferenciación a la hora de conocer una ciudad.