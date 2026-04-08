El fruto del Amazonas, con más cafeína que el café, que ayuda a combatir la astenia primaveral

Por un instante, imagina una fruta que parece mirarle. Roja, brillante, casi exótica hasta lo inquietante. Su cáscara se abre y revela una semilla oscura rodeada de pulpa blanca. Es ese ojo vegetal que ha cautivado durante siglos a las culturas amazónicas.

Se trata del guaraná, un ingrediente que hoy salta de la selva a nuestras tazas y a nuestras rutinas como remedio natural frente a la temida astenia primaveral.

En los mercados de Brasil, donde el guaraná forma parte del día a día, no se percibe como una moda ni como un superalimento de laboratorio. Es tradición viva.

Procedente de regiones de la Amazonía —especialmente de Brasil, pero también de zonas de Colombia y Venezuela— este fruto pequeño y rojizo esconde en sus semillas un secreto químico poderoso: la guaranina.

Aunque a menudo se compara con la cafeína, la guaranina juega en otra liga. Su concentración puede alcanzar el 7% en peso, muy por encima del café, que ronda el 2%. Pero lo que realmente la distingue no es solo su potencia, sino su comportamiento en el organismo.

A diferencia del café, cuyo efecto es inmediato y a veces abrupto, el guaraná libera su estímulo de forma más progresiva gracias a la presencia de taninos y otros compuestos. El resultado: energía sostenida, sin el nerviosismo que muchos asocian al espresso de media mañana.

Guaraná, la fruta brasileña.

Un aliado contra la astenia primaveral

Con la llegada de la primavera, el cuerpo no siempre celebra el cambio de estación. La llamada astenia primaveral afecta a muchas personas con síntomas como fatiga, apatía, irritabilidad o falta de concentración. Es en este contexto donde el guaraná encuentra un nuevo protagonismo.

Su perfil estimulante no solo combate la somnolencia, sino que también mejora el estado de alerta y puede favorecer el rendimiento cognitivo. En otras palabras, no solo despierta el cuerpo, también despeja la mente.

No es casualidad que las tribus indígenas amazónicas lo consideraran un tesoro comparable al oro: lo utilizaban para soportar largas jornadas de caza sin hambre ni cansancio, además de como remedio para dolencias como las jaquecas.

De la selva al supermercado

Hoy, el guaraná ha abandonado su exclusividad selvática para instalarse en múltiples formatos: bebidas energéticas, cápsulas, polvos, tabletas e incluso gominolas. En Brasil, su versión en refresco es tan popular que compite directamente con las colas industriales, una señal clara de su arraigo cultural.

Como ocurre con cualquier sustancia estimulante, el consumo debe ser responsable. En dosis elevadas o prolongadas, puede provocar efectos secundarios similares a los de la cafeína: insomnio, ansiedad, taquicardia o malestar digestivo.

Además, ciertas personas, como quienes padecen hipertensión o trastornos cardíacos, deberían consultar con un especialista antes de incorporarlo a su dieta.

El auge del guaraná en Europa responde a una búsqueda cada vez más extendida: alternativas naturales para combatir el cansancio sin recurrir a soluciones artificiales.

Pero más allá de su papel como energizante, este fruto amazónico plantea una reflexión interesante en el ámbito gastronómico: cómo ingredientes ancestrales pueden reinterpretarse en clave contemporánea.

Su sabor, marcadamente amargo, puede que no convenza a todos, pero quizá por eso no conquista tanto por el paladar como por sus efectos.

Pero al fin y al cabo, es un pequeño fruto que, desde lo profundo del Amazonas, sigue recordándonos que la energía no siempre viene en una taza de café.