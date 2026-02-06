El hotel que sirve uno de los mejores desayunos de España (y lo hace en un jardín secreto a diez minutos de Atocha)

Por la mañana, Madrid se despereza entre cafés apresurados y barras de barrio que llevan décadas afinando el ritual del primer bocado del día. Pero, de vez en cuando, la ciudad ofrece desayunos que invitan a detener el tiempo.

A sentarse. A escuchar cómo cruje el hojaldre y cómo el café humea con calma. Uno de esos lugares está a un paso de la estación de Atocha y acaba de situarse en el radar nacional de la excelencia gastronómica.

CoolRooms Palacio de Atocha ha sido uno de los nueve hoteles nominados al premio Mejor desayuno de hotel de la pasada edición de Madrid Fusión Alimentos de España que reconoce el trabajo de aquellos establecimientos que entienden el desayuno no como un trámite, sino como una experiencia aparte.

Un desayuno con vistas a un jardín.

Un desayuno sin bufé… y con jardín interior

Integrado en la categoría de Hoteles boutique, el CoolRooms Palacio de Atocha propone algo cada vez menos frecuente: desayunar sin prisas y sin bufé. Aquí no hay bandejas interminables ni colas frente a la cafetera. El servicio es personalizado y a la carta, pensado para adaptarse al gusto y al ritmo de cada huésped.

El escenario acompaña. El desayuno se sirve bajo una carpa instalada en un jardín interior, junto a una antigua alberca que aporta frescor y silencio en pleno centro urbano. Un pequeño oasis escondido entre fachadas históricas, donde el día comienza con luz natural y una sensación casi doméstica.

Huevos Benedictinos para recordar.

La propuesta gastronómica combina clasicismo bien ejecutado y guiños contemporáneos. No faltan los zumos recién exprimidos, incluidos los detox; una cuidada selección de cafés, tés y chocolate caliente; ni una bollería hojaldrada que llega a la mesa en su punto justo de crujiente.

Los huevos, preparados al gusto, conviven con chacinas ibéricas y fiambres de calidad, pensados para quienes entienden el desayuno como un pequeño almuerzo. Y para los que buscan opciones más ligeras, la carta reserva un apartado “saludable” con propuestas como revueltos de claras con salmón o pancakes de avena.

Pancakes pensados para golosos.

El lujo de empezar bien el día

Más allá del producto, lo que distingue a este desayuno es la sensación de cuidado. Todo está medido para que el huésped —o el viajero curioso que se deja caer— empiece la jornada con energía, pero también con placer. En una ciudad que desayuna rápido, este hotel reivindica el lujo de desayunar despacio.

Que CoolRooms Palacio de Atocha compita por el mejor desayuno de España no es casualidad. Es el resultado de entender que la gastronomía hotelera empieza por la mañana, cuando aún no hay prisas ni ruido, y un buen desayuno puede marcar el tono de todo el día. En este rincón cercano a Atocha, lo saben bien.