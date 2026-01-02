Del clásico al más innovador: estos son los mejores roscones de Reyes de 2026

Cada año, cuando se acercan los Reyes Magos, el roscón deja de ser un postre para convertirse en el gran protagonista de la mesa.

Lo que durante décadas fue un dulce reservado casi en exclusiva para el 6 de enero, hoy se adelanta en vitrinas y obradores desde principios de diciembre y genera una expectación comparable a la de los grandes lanzamientos gastronómicos.

Reservar con antelación, comparar recetas y debatir sobre rellenos se ha vuelto parte de un ritual que llega hasta los restaurantes, que tienen en cuenta este dulce como postre para la ocasión.

Para ejemplo el siempre de moda Los 33, que durante el día 6 de enero servirá 33 roscones a partir de la receta tradicional, pero relleno de su chantillí y, en vez de naranja confitada, con naranja fresca.

A la receta clásica —masa esponjosa, aromas cítricos y agua de azahar— se suman interpretaciones cada vez más personales: fermentaciones largas y técnicas panaderas de precisión, ingredientes ecológicos y de proximidad, influencias internacionales, ediciones artísticas y propuestas que rozan el lujo.

Aunque lo tradicional sigue marcando el gusto del consumidor —el 57% de los madrileños se decanta por el roscón relleno de nata— la creatividad se consolida y los obradores artesanos marcan el camino y elevan este dulce efímero a categoría de acontecimiento gastronómico.

Supernormal x Clara P. Villalón

El roscón de Clara Villalón para Supernormal.

Supernormal y Clara P. Villalón firman un roscón que apuesta por la pureza del producto y el respeto absoluto a la receta clásica. Elaborado artesanalmente con ingredientes ecológicos certificados siguiendo una receta que la creadora de contenido lleva perfeccionando más de 17 años.

Un roscón destaca por su ligereza y su perfil aromático, logrado gracias al prefermento, los tiempos controlados y el uso de agua de azahar y cítricos naturales.

Se hornea sin decoración y se termina a mano con naranja confitada casera, almendra tostada y azúcar, reivindicando la sencillez bien ejecutada. Por 39,90 euros tiene todo lo que tiene que tener para ser el mejor roscón.

Doble Uve x Insurgente

Un roscón que grita Perú.

El Mejor Roscón de Reyes de Madrid 2025 no se conforma con repetir fórmula. Doble Uve se alía esta Navidad con Insurgente, uno de los proyectos más inquietos del Mercado de Chamberí, para firmar uno de los roscones más comentados de la temporada.

La masa es fiel al canon clásico —esponjosa, aromática y bien fermentada—, pero el relleno rompe esquemas: dulce de leche equilibrado con un sutil toque de ají amarillo que aporta calidez y profundidad sin resultar invasivo. Su roscón de 1 kg tiene un precio de 40 euros, pero también ofrecen el formato individual por 7,50€.

Pastelería Mallorca

Los roscones de Pastelería Mallorca.

Desde 1931, los roscones de Mallorca forman parte del imaginario navideño de varias generaciones. La cuarta generación mantiene intacta la receta original, basada en fermentaciones lentas de hasta 48 horas y una cuidada selección de ingredientes. El resultado son roscones de textura suave y sabor equilibrado, disponibles en versión clásica, de nata o de trufa.

Este año, además, se incorporan a la línea Regala Momentos con un pack especial que convierte el roscón en un regalo completo por 45,50 euros. El roscón clásico se presdenta en tres tamnaños (22,50€, 30€ y 40€ respectivamente), y como ya es tradición se complementa con el de nata o trufa (32,50€, 44€ y 69€).

Pastisseria Carrió

El roscottone de Pastisseria Carrió.

En el barrio de Gràcia, los hermanos Oriol y Anna Carrió continúan el legado familiar combinando pastelería tradicional catalana con influencias italianas. Sus roscones clásicos (35€) se elaboran con brioche de larga fermentación, lo que garantiza una miga extremadamente esponjosa y digestiva, y rellenos artesanos de mazapán, nata, crema pastelera o trufa.

La gran novedad es el roscottone. Por 40€ elaboran un panettone en forma de roscón elaborado con masa de chocolate negro e inclusiones de chocolate, almendra y avellana, sin renunciar al haba, el rey ni la corona.

Turris x Mercedes Bellido

El roscón de Turris en colaboración con Mercedes Bellido.

Turris une fuerzas con la artista Mercedes Bellido para vestir su roscón de Reyes con una ilustración exclusiva inspirada en la naturaleza invernal, la flor de azahar y los ingredientes del obrador. El diseño, lleno de color y simbolismo, incorpora además un guiño al madroño como homenaje a Madrid.

Una edición especial que pone en valor la artesanía tanto en el interior como en el exterior del producto.

Roscón de Lux

Santa Teresa Gourmet y su Roscón Lux.

Tras el éxito de sus yemas homenaje a Rosalía, el obrador abulense lanza el Roscón de Lux, una edición limitada que eleva la receta tradicional con un topping de almendra, guirlache y azúcar, coronado con un delicado velo aromático de Sauvignon Blanc.

En esta receta sí que hay sorpresa. Las figuritas se sustituyen por perlas, diez de ellas auténticas de Ágatha, repartidas al azar entre los roscones que tienen un precio de 25,95€ el de 300 gramos y 35,95€ el de 600 gramos.

Madreamiga

Roscón de pistacho, lo último de Madreamiga.

El roscón de Madreamiga se ha convertido en uno de los más esperados de cada Navidad gracias a una receta inalterable basada en ingredientes de máxima calidad: huevos camperos gallegos, harinas molidas a la piedra, aceite de oliva virgen extra y masa madre propia.

La fermentación lenta, con más de 24 horas de trabajo, garantiza una textura ligera y un aroma inconfundible.

Este año se suma una versión de pistacho, elaborada con pistacho 100 % nacional y rellena de crema de pistacho y chocolate blanco. Tiene un precio de 34,50 euros, frente a los 29,90€ que cuesta el clásico.

La Mallorquina

Roscón de La Mallorquina.

Pocas direcciones están tan ligadas al roscón de Reyes como La Mallorquina. Su receta artesanal, prácticamente inalterable, sigue siendo una de las más demandadas, con versiones clásicas o rellenas de nata, crema, trufa o combinadas, y opción con o sin fruta escarchada.

Ikigai Velázquez

Japón y Francia unidos por un roscón.

El chef Yong Wu Nagahira propone uno de los roscones más singulares de la temporada. La base es un brioche ligero y aromático que se rellena con nata y toffee de miso, una reinterpretación del caramelo salado francés en clave japonesa, donde el miso aporta un delicado toque salino y umami.

Por 28€, se trata de una edición limitadísima de solo 100 unidades, disponible bajo pedido o como postre en el restaurante.

Panadarío

El roscón de Panadarío.

En Panadarío, el roscón ha evolucionado a base de ensayo y perfeccionamiento. Más yemas, masa propia de cítricos en lugar de ralladuras tradicionales y un equilibrio muy afinado entre dulzor y mordida definen su propuesta. Todo se elabora a mano, desde cero y con ingredientes de máxima calidad.

Un roscón versátil, pensado tanto para el desayuno como para la merienda. El precio de su tamaño pequeño es de 15€ y el grande de 28€, pero por 5 euros también elaboran porción individual.