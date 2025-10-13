Ale, trabajador de hostelería en Suiza: "Ahorré más de 10.000 euros en 5 meses y tenía comida y alojamiento incluidos"

En la era de las redes sociales, se ha vuelto habitual que los más jóvenes las utilicen para compartir sus experiencias laborales fuera de su país de origen con el fin de animar a otros (o no) a seguir sus pasos.

Uno de estos jóvenes es Ale Lupidi, un muchacho sudamericano que decidió dejar atrás su vida en su país natal para probar suerte en Suiza, uno de los destinos europeos más codiciados por quienes buscan salarios altos y estabilidad económica.

Su historia, que ha tenido un gran impacto en TikTok, llama mucho la atención porque, según cuenta, en apenas cinco meses logró ahorrar más de 10.000 euros trabajando en un pequeño pueblo en la frontera con Austria.

"Este es el pueblo suizo (Samnaun) que me permitió ahorrar 12.000 dólares (10.350 euros) en tan solo 5 meses", explica Ale en su vídeo, donde detalla cómo fue su día a día y por qué le fue posible alcanzar semejante cifra en tan poco tiempo.

Samnaun, el lugar donde trabajó, no es una gran ciudad ni un destino turístico masivo, sino una pequeña localidad alpina situada a más de 1.800 metros de altitud, conocida por su belleza natural, sus pistas de esquí y su régimen fiscal especial.

Sin barreras de idioma

Uno de los aspectos que más suelen echar para atrás a los hispanohablantes cuando se plantean emigrar a Suiza es el idioma. En este país, donde el alemán es el idioma predominante en muchas regiones, el dominio de esta lengua suele ser un requisito indispensable para acceder a la mayoría de los puestos.

Sin embargo, en Samnaun, por su carácter fronterizo y turístico facilita la acogida de trabajadores extranjeros. "No hace falta hablar alemán en este pueblo. Obviamente, si lo hablas, mucho mejor, pero con que hables inglés más o menos, te van a contratar", afirma Ale.

Un pueblo sin impuestos

Samnaun no solo ofrece mejores salarios que España, sino que tiene una característica que lo hace aún más atractivo. Se trata de una zona libre de impuestos.

"Es un pueblo tax free, ¿qué significa esto? Que no tiene impuestos. Perfumes, alcohol, cigarrillos, todo vale lo mismo que en España o menos", explica el joven.

Gracias a ese modelo, los precios de muchos productos son considerablemente más bajos que en el resto de Suiza, donde el coste de vida es uno de los más altos de Europa.

Además, la mayoría de los trabajos en la zona incluyen alojamiento y comida, lo que supone un ahorro significativo. "Al ser un pueblo en una montaña, todos los trabajos vienen con alojamiento y comida", cuenta Ale.

Y a esto hay que sumar la ubicación del pueblo, que resulta estratégica para quienes buscan maximizar su capacidad de ahorro.

"Este pueblo es limítrofe con Austria, o sea, todo lo que necesitas te lo vas a comprar a Austria por la mitad del precio de lo que vale acá y cobrando el sueldo suizo", comenta.

El reto de vivir en un lugar aislado

Aunque vivir rodeado de paisajes idílicos puede parecer un sueño para muchos, para otros, esto puede no ser una ventaja. La vida en un entorno tan remoto también tiene sus contras para Ale Lupidi.

"Como malo te podría decir que es un lugar donde no hay muchas cosas para hacer, pero para mí es un lugar para venir en pareja, hacer mucho dinero en 5 meses e irte", reconoce el joven.

Samnaun, rodeado de montañas y con una población reducida, ofrece una experiencia de vida tranquila, pero también solitaria para quienes están acostumbrados a un ambiente más dinámico o social.

A esto se suma otro factor que, según Ale, puede hacer la experiencia más difícil desde el punto de vista social y es la falta de comunidad hispanohablante. "No hay gente de Latinoamérica, las únicas personas que vas a poder hablar en español son algunos españoles que hay, pero son los menos", lamenta.

Aun así, para él, el balance es positivo. Samnaun le permitió cumplir con su objetivo de trabajar, ahorrar y regresar a casa con una cantidad que en su país habría sido impensable reunir en tan poco tiempo.

Tierra de oportunidades (y contrastes)

En los últimos años, Suiza se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por jóvenes europeos y latinoamericanos en busca de mejores condiciones laborales.

Según datos de GastroSuisse, la principal asociación de hostelería del país, los salarios mínimos del sector oscilan entre los 4.000 y 4.500 francos suizos brutos mensuales, lo que equivale a entre 4.200 y 4.700 euros aproximadamente.

En comparación con países del sur de Europa como España o Portugal, donde los sueldos medios del sector apenas superan los 1.000 euros, el contraste es abismal.

A cambio, los horarios son estrictos, la puntualidad es una norma cultural y el ritmo de trabajo más exigente que en muchos otros lugares. Pero quienes consiguen adaptarse pueden disfrutar de un nivel de vida y una capacidad de ahorro muy por encima de la media europea.

Las ciudades suizas que más atraen a los jóvenes

Aunque Ale trabajó en una zona rural, la mayoría de los jóvenes extranjeros se instalan en ciudades como Zúrich, Ginebra, Basilea o Lausana, donde la oferta laboral es más amplia y los servicios, más accesibles.

Zúrich, la capital financiera del país, concentra gran parte de los empleos mejor remunerados en sectores como banca y tecnología; Ginebra, sede de organismos internacionales, ofrece oportunidades en hostelería y comercio; mientras que Basilea y Lausana destacan por su calidad de vida y la posibilidad de encontrar empleos en sectores como sanidad u hostelería.

Sin embargo, los hoteles en pueblos alpinos como Samnaun, Davos o Zermatt se han convertido en una alternativa estratégica para quienes buscan maximizar el ahorro, gracias a los salarios competitivos y los beneficios en alojamiento y manutención.

Para muchos, estos destinos suponen una primera etapa en su experiencia suiza durante la que trabajan intensamente durante unos meses para ahorrar rápido antes de dar el salto a las grandes ciudades.