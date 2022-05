The World’s 50 Best Bars, una lista de bares que también es un referente para profesionales

El mundo de la coctelería ha dado, en los últimos años, un salto definitivo hacia el universo de las experiencias y, cada día más, se aproxima a la gastronomía en parámetros de creatividad, repercusión mediática, generación de tendencias e innovación. Ya no vale ir a tomarse un trago en el primer lugar que encontramos. Ni tampoco consumir bebedizos de dudosa procedencia cuyos efectos secundarios notamos siempre al día siguiente. Hace ya unos años que algunos bares, y con ellos sus bármanes, se han convertido en templos de peregrinación, los unos y estrellas mediáticas los otros, para todos los amantes de la mixología que han incorporado su presencia en una ciudad como dato importante al tomar la decisión de visitar un destino u otro.

En Cocinillas, hemos hablado con Mark Sansom, director de The World’s 50 Best Bars, el máximo responsable del listado de referencia hoy en día a la hora de orientar la visita a los mejores bares y coctelerías del mundo. Recién llegado desde Bangkok tras revelar el listado de los Asia’s 50 Best Bars, recordamos también la última gala mundial celebrada en Londres hace unos meses, presentada por él mismo, y en la que 3 coctelerías españolas entraban entre los cincuenta primeros y otras 2, entre los primeros 100.

Mark Sansom nos confiesa: «creo que tiene siempre un valor extraordinario distinguir y reconocer a los bares que más esfuerzo hacen por satisfacer plenamente a sus clientes. Quizás incluso más ahora viniendo de los malos momentos que hemos pasado con limitaciones y restricciones obligadas por la pandemia. Nosotros, con este listado, inicialmente nos planteamos dirigirnos a un viajero internacional que necesitaba una referencia fiable para elegir una experiencia inolvidable alrededor de un cóctel en un destino desconocido y creemos que en eso ayudamos a nuestros lectores».

Connaught Bar de Londres, número 1 de la lista The World's 50 Best Bars

«Además, por el camino, en estos últimos años, nos hemos convertido en una parte importante para los propios profesionales y propietarios de los espacios que ven reconocido el duro trabajo diario, al entrar a formar parte de un listado que los posiciona y da una referencia en el resto del mundo. Intentamos ser muy claros y transparentes. Nuestro sistema de votación está publicado en nuestra web y cualquier persona interesada puede acceder a la metodología de selección y votación».

¿Quién elige los mejores bares?

Actualmente, el orden final se pondera entre los votos de un selecto grupo de propietarios de bares del mundo (50 % de la elección final), expertos en el mundo de la coctelería (25 %) y público general (25 %). Sansom continúa, «en estos últimos cuatro años el crecimiento y la repercusión del listado de bares han experimentado un incremento notable. En 2019, cuando comenzó mi vinculación con los 50 Best, solo contábamos con 5 academias regionales, actualmente tenemos presencia en 28 regiones en el mundo con más de 600 panelistas anónimos que aportan su opinión para generar los diferentes listados».

Negroni Blanc de Two Smucks

«Intentamos estar muy atentos a la evolución y mejora de los diferentes destinos turísticos del mundo. En esta última edición de la lista mundial, México por ejemplo, ha experimentado un crecimiento importante en términos de presencia de sus bares en el listado. Este detalle viene determinado, entre otras cosas, porque hemos observado el gran esfuerzo y consiguiente evolución que han hecho los propietarios de los negocios por mejorar todos los aspectos de hospitalidad y servicio en los últimos años favoreciendo así, a la vez, su posicionamiento turístico internacional para los amantes de la coctelería».

«Cada año el listado se mueve y varía bastante, así como en nuestro listado dirigido a restaurantes, The World’s 50 Best Restaurants, el dinamismo es un ingrediente importantísimo para nuestra manera de entender este proyecto»

Les Fleurs du Mal de Salmón Gurú

Por lo que respecta a España, los equipos de Paradiso (3) y Two Smucks (11), en Barcelona y Salmón Gurú (24), en Madrid, durante la última gala mundial que se celebró en Londres, daban saltos de alegría al ir conociendo uno a uno la posición que ocuparían en la que, con total seguridad, hoy en día es la lista con mayor repercusión y la más seguida por los aficionados y profesionales del mundo de la coctelería.

El propio Mark presentaba una gala dinámica y divertida, llena de tensión y sonrisas, dándole a la noche un tono de gran velada de boxeo en la que no había ni guantes, ni violencia, sino un público enfervorecido y entusiasta de las mezclas, más o menos alcohólicas, que rodeaban un escenario circular en el que no había más púgiles que los mejores bartenders del mundo disfrutando de su gran noche.

Los favoritos de Mark Sansom

Mark Sansom, director de The World's 50 Best Bars

Entrando en su lado más personal, Sansom nos confiesa que los cócteles y la experiencia de un buen bar han estado siempre presentes en su vida y que probar nuevas creaciones es siempre un placer, pero «mi mezcla perfecta ha sido siempre el Negroni, los preparo en casa y mis amigos siempre repiten, aparte de la amistad que me profesan, creo que no se me dan mal, es más, logré que mi actual mujer me dijera que sí a compartir su vida conmigo, arrodillándome ante ella, como todos, pero con un Negroni acompañando al anillo»

Teniendo delante a un recomendador profesional no perdemos la ocasión de preguntarle por alguno de sus gustos más personales. A la pregunta de su restaurante favorito y obviando, evidentemente, el listado, nos aconseja visitar por ejemplo el Silk Road en el sur de Londres, un restaurante chino informal centrado en la cocina de la provincia de Xing Xang en Camberwell.

Entrando en nuestro país, Mark se decanta por los fabulosos pintxos de San Sebastián, mencionando el Ganbara entre sus predilectos o el bar Cañete en Barcelona. Se confiesa fan absoluto de la combinación entre el vermú y las olivas, que describe como posiblemente uno de los mejores maridajes que existen, y de la isla de Mallorca donde siempre elige la parte oriental para pasar unos días y relajarse.

Por delante, el estreno de un nuevo listado, la gala y publicación, el próximo 7 de junio de los North America’s 50 Best Bars donde también se publicarán las primeras becas otorgadas por The World’s 50 Best Bars y, posteriormente, el anuncio de la próxima gala a nivel mundial que, por primera vez en la historia de estos premios, no será en Londres.

