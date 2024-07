Cuatro chefs y cuatro restaurantes a los que seguir la pista en Ibiza este verano

Un verano sin hablar de Ibiza, no sería un verano. La Pitiusa enfrenta una temporada más con buenos pronósticos, ya que se prevé que sea tan buena como la de 2023. Y es que nadie pone en duda de que este pequeño rincón del Mediterráneo, es uno de los más deseados del planeta en estos meses.

Llegan personajes de todas partes del mundo, pero también nosotros, dispuestos a disfrutar de todo lo que nos tiene que ofrecer. Y es que en materia gastronómica, la isla no para. Abren nuevos espacios, otros cambian de propuesta e incluso de chef, así que nos hemos propuesto arrojar algo de luz a la escena gastro, para disfrutarla a tope en el verano 2024. Estos son los cuatro chefs y sus restaurantes, a los que más conviene seguir la pista en la isla.

Óscar Salazar - 7Pines Resort Ibiza

Hay lugares que son un sueño en Ibiza. Uno con vistas a su punto más magnético, la isla de Es Vedrá, en un enclave privilegiado entre cala Conta y cala Codolar. Cada temporada, 7Pines se posiciona como uno de esos hoteles codiciados en la Pitiusa. Y claro, resulta imposible no caer rendido ante un resort en el que reina el lujo, con un toque mediterráneo que no hace que nos olvidemos de que estamos junto al mar. Todo ello en fabulosas suites y villas, algunas con piscina privada, rodeadas de naturaleza.

La nueva apuesta para este año de 7 Pines, ha sido el fichaje del chef Óscar Salazar, encargado de dar una vuelta a su propuesta gastronómica. Tras años ejerciendo en los restaurantes de los mejores hoteles de la isla, entre ellos el Ibiza Gran Hotel en La Gaia -con estrella Michelin-, el chef desembarca en el resort para elevar su cocina.

La joya de la corona es The View, en el que ha puesto todo su empeño para crear una propuesta que celebra los sabores de las Baleares y de Ibiza en particular. Trabaja con formato menú degustación, con dos opciones de 4 y 6 pases, un menú vegetariano y platos a la carta, en la que no faltan la gamba roja ibicenca con un escabeche templado de pollo payés, el tradicional sofrit pagés con sobrasada o el lomo de cordero de la isla que acompaña con sus mollejas, brócoli y pistacho.

Y si estos platos suenan apetitosos, solo hace falta echar un vistazo a su propuesta vegetal, porque es de lo más apetecible, con platos como cebolla seca de la isla con queso de Ses Cabretes o una coliflor estofada con lentejas beluga, kimchi casero y ajo negro.

Salazar también asume las riendas del resto de espacios gastro del hotel, como Cone Club, con platos mediterráneos y de tapeo como unas gildas de anguila ahumada, el atún marinado con miel de tomillo ibicenca, carpaccio de gamba roja o un arroz seco a la llauna de gambas, calamar y salmorreta de Castellón.

Martin Berasategui y Esteban Sánchez en Etxeko - BLESS Hotel Ibiza

El BLESS Hotel Ibiza siempre es un sí. Y lo es por su ubicación privilegiada a pie de playa en Cala Nova, por esa piscina infinity en las alturas -que bien puede ser la que tiene mejores visitas de toda Ibiza- y por su ahínco en ofrecer el mejor lujo hedonista.

En esa apuesta entra en juego su gastronomía, que deleita desde el desayuno tipo buffet que es uno de los más completos de la isla, pasando por Epic, su restaurante de piscina o Llum, en la azotea, donde cada noche triunfan creaciones con acento mexicano.

Su tesoro más preciado es Etxeko, el restaurante de Martin Berasategui en la isla y uno de los únicos cinco espacios reconocidos con una estrella en la Pitiusa. Y este verano regresa con novedades, como la de abrir para dar comidas fuera de los meses centrales -julio y agosto- o la incorporación de un nuevo chef, Esteban Sánchez, tras la salida de Budía, que asegura la "apuesta por la máxima excelencia", en palabras del chef del 'garrote'.

La nueva temporada trae también nuevos platos a Etxeko -que significa casa- a sus dos menús degustación, 'Origen' que hace un recorrido por platos míticos del chef con más estrellas de España y 'Gran Etxeko', que es en el que se ve su trabajo para unir la tradición vasca con el producto autóctono.

El disfrute está más que asegurado con platos como el atún rojo en tartar con jugo de alcaparra y anchoa, un delicado canelón de rabo con sopa de jamón ibérico y boletus o la merluza que bordan y preparan asada a la parrilla, coco, curry rojo y navajas.

Alberto Pacheco - Es Fumeral

A apenas unos metros del anterior, también en Cala Nova, está una de las aperturas más interesantes para este verano en la isla, Es Fumeral. Alberto Pacheco, chef ejecutivo de Estimar Madrid y Rural, emprende en paralelo esta nueva aventura, en la que busca reinventar el chiringuito de toda la vida y hacerlo en clave gastronómica.

El lugar es una oda al mar y al fuego y lo es tanto en espacio, con el mar como protagonista en el horizonte, como por propuesta culinaria. De hecho, su propio nombre rinde homenaje al humo que generan las brasas al cocinar sobre ellas. La tradición mediterránea se sienta a la mesa, pero también todo el saber hacer de este ibicenco con una dilatada carrera en restaurantes de primer nivel.

Junto a Marc Vadell, su jefe de cocina, ha creado una carta donde todo apetece. Empezando por la gilda en homenaje a Rafa Zafra o el lomo alto de rubia gallega curado como si fuera un jamón, además de un carpaccio de gamba roja al que aporta un toque mexicano, con salsa de chiles tatemados y aceite de cilantro.

Las frituras son imprescindibles: dados de merluza, calamar a la romana y hasta un gallo despiezado al estilo mallorquín, acompañado de una tártara casera. El punto más suculento lo ponen platos como sus huevos, con patatas, espardenyas y velo de papada o los productos que pasan por la brasa, como el mejillón gallego, el calamar de potera a la Pelayo, el bogavante nacional y los pescados del día, que bien hacen con su pil pil o con una adictiva salsa de bullit.

Ibiza está presente en muchos de sus platos y llega incluso a los postres, con una cheesecake de fláo, que ya se ha convertido en emblema de esta nueva y fantástica casa junto al mar.

Álvaro Sanz - Sa Talassa, Insotel Fenicia Prestige

Si hablamos de aperturas de lo más interesante, también hay que seguirle la pista a uno de los mejores chefs de la isla, que este año se pone al frente de un nuevo sitio. Él es Álvaro Sanz de Es Tragón, un baluarte de lo que tiene que ser la alta cocina en la isla, en el que ha apostado tanto por el ADN Mediterráneo y su pasado, como por la sostenibilidad. Y lo hizo con un huerto propio, zona de compostaje y la elaboración en casa de embutidos, chacinas, vinagres y hasta queso, que le valieron también la estrella verde Michelin.

Este verano ha unido fuerzas con Insotel Hotel Group y concretamente el Insotel Fenicia Prestige en Santa Eulària des Riu, para presentar Sa Talassa, un espacio en el que el chef sigue profesando su profundo amor por Ibiza. Y lo hace a través de producto local de la isla y recuperación de técnicas antiguas, como ya venía haciendo en Es Tragón.

El mar y la huerta ibicenca son los protagonistas en esta nueva aventura, pescados y verduras con los que prepara platos mucho más sencillos, pero que esconden un gran trabajo por detrás a la hora de concebirse. Aquí se celebra Ibiza por los cuatro costados, desde el inicio con el aceite de oliva de Can Rich, hasta la continuación con unas croquetas de sobrasada de porc negre ibicenco.

En cuanto a pescados y mariscos, los presentan cada día según lonja y mercado -gamba roja que preparan en caldereta, pescados como el dentón o la sirvia ibicenca, bogavante... - que ofrecen cocinar al gusto del comensal, ya sea cocido o pasado por la brasa.

Hay hueco en Sa Talassa también para los arroces -el meloso de calamar es imprescindible- y para alguna opción carnívora, como el cordero ibicenco con especias o un lomo de ternera madurado con hierbas mediterráneas. Hasta sus postres hablan de la isla, con opciones como una tarta de algarroba -el chocolate de antaño- o un tiramisú que incorpora el tradicional café caleta.