Biologie, la propuesta gastroartística de la nueva cocina rusa

En los últimos años la gastronomía rusa está dando pasos muy interesantes para abrirse camino en el panorama de la cocina internacional. Una trayectoria con claros exponentes en la ciudad de Moscú; ciudad distinguida en los dos últimos años como “mejor ciudad destino en el mundo” en los reconocidos World Travel Awards. Para fundamentar este atractivo su oferta gastronomica se ha convertido en un pilar indispensable.

Con varios restaurantes en la lista de los “50 Best Restaurants”, la cocina rusa ha decidido elegir su propio rumbo alejándose de la imitación de otras propuestas o destinos, introduciendo productos, sabores y propuestas gastronómicas únicas. Una interesante comunidad de chefs y restaurantes con propuestas originales y de calidad y, al mismo tiempo, una cocina tradicional profunda e interesantísima ofrecen actualmente una combinación de ingredientes que les está permitiendo desarrollar un camino propio, un estilo particular que ya es apreciado en el resto del mundo.

Biologie, arte y vanguardia en la cocina

Montaje de uno de los platos de Biologie Moscow City Tourism Committee

Dentro de este universo en plena ebullición tenemos el placer de compartir impresiones con la chef Ekaterina Alekhina, justo después de ofrecer una sorprendente ponencia en la última edición de Madrid Fusión, promovida por la Oficina de Turismo de la Ciudad de Moscú (@discovermoscow_ru) en la que Alekhina recorrió diferentes elaboraciones de su carta actual en Biologie.

La chef rusa nos guía en estas líneas a través de los principales puntos clave de su concepto ofreciendo una mirada limpia y fresca, acentuada por el intenso azul de unos ojos curiosos y seguros al mismo tiempo.

“Todo lo que ocurre en mi restaurante tiene relación con la biología. Estudiamos los principios de la estacionalidad de los alimentos, las combinaciones de sus sabores y el secreto de la conservación y maduración de los mismos. Por otro lado, también doy mucha importancia al aspecto visual de la gastronomía a este nivel. Mi formación artística como pintora durante 30 años me permite trabajar mucho el parámetro estético y armónico de mis platos, visualizando y plasmando inmediatamente la composición del plato en mis propios dibujos que posteriormente me facilitan muchísimo llevarlos a la realidad. Mi visión como pintora me lleva a buscar siempre la perfección visual de todo lo que tengo alrededor y mis platos son la traducción gastronómica de esa parte de mi personalidad.”

Buscando el bienestar y la satisfacción del cliente

La chef rusa Ekaterina Alekhina Moscow City Tourism Committee

En cuanto a los métodos y tratamiento del producto, en palabras de la propia Ekaterina “nos gusta utilizar cualquier ingrediente o técnica por la que nos sintamos atraídos, eso sí, respetando y potenciando siempre los sabores y cualidades organolépticas de los productos y elaboraciones. Nuestra primera preocupación es el bienestar y la satisfacción de los que visitan Biologie por lo tanto nuestra investigación tiene siempre este aspecto como principal foco de trabajo y creatividad. Lo que busco en mis elaboraciones es que sean interesantes en la combinación entre forma, sabor y técnica y por eso estoy siempre abierta a incorporar nuevas técnicas o texturas que sorprendan y cumplan plenamente las expectativas de mis comensales.”

Biologie está en una de las zonas más privilegiadas y exclusivas de la capital rusa. Un área residencial de lujo donde Ekaterina atiende a su distinguida clientela en un sorprendente

servicio que comienza en horario de desayuno, “tengo clientes que comen en mi restaurante diariamente o que quieren pasar todo el día en él y que incluso me piden que les prepare el desayuno. Por este motivo abrimos desde las diez de la mañana desarrollando un concepto de desayuno que inicialmente hemos trabajado de manera tradicional pero que, poco a poco, iré llevando hacia opciones más arriesgadas.”

A partir de ahí, un servicio continuo entre las 13:00 y las 22:00 horas hace de este concepto Gastro-Bistró una opción flexible, atractiva y muy asequible en nuestra próxima visita a Moscú, donde la personalidad polifacética de Ekaterina Alehina, creadora, propietaria, chef y alma de esta propuesta gastronómica rusa lidera con pasos firmes un concepto culinario que está dando mucho que hablar.