Así puedes hacer en casa flores de alcachofas como las de los restaurantes

Total: 45 min

Comensales: 2

Estamos en plena temporada de alcachofas y es el mejor momento para disfrutar de ellas o para descubrirlas si eres de los que aún no lo ha hecho porque piensas que no te van a gustar. Esta hortaliza es capaz de hacer méritos como para protagonizar el plato y no tener que quedarse siempre como secundaria en guisos o arroces.

Para preparar flores de alcachofas tenemos varias opciones, podemos asarlas enteras y hacer lo que se conoce como alcachofas a la judía, podemos confitarlas en aceite a fuego muy bajo hasta que estén tiernas, podemos cocerlas en agua con limón y perejil tal y como explicaremos a continuación o, podemos tomar un atajo y utilizar unas alcachofas en conserva de buena calidad como las de la foto de portada.

Cómo elegir las alcachofas que vamos a comprar

Si vamos a cocinar alcachofas frescas, debemos escoger las que sean más anchas y pesadas con relación a su tamaño, con la base gruesa y compacta, bien formadas y cerradas en la parte superior y de color verde claro. La calidad de las alcachofas no depende del tamaño, sino más bien de la proporción peso-tamaño.

Podemos saber si están frescas presionando un poco las hojas y si escuchamos un leve crujido, es que aún está fresca. Si las hojas están blandas en la base, se abren con facilidad o tienen manchas marrones en la base, entonces mejor no comprarlas porque no van a estar buenas.

En cambio, cuando hace mucho frío sí es normal que las puntas de las hojas exteriores tengan algunas manchitas de color marrón parduzco y eso no afecta a su calidad.

También hemos de fijarnos en el tallo, si está muy ennegrecido es que hace ya varios días que fue recolectada y es posible que no esté todo lo fresca que sería deseable.

Cómo hacer flores con alcachofas frescas

En internet se pueden encontrar muchos vídeos explicando la forma de hacer estas maravillosas flores, como este de Sofía Janer, la querida alcaldesa de MasterChef 6, en el que utiliza la forma más sencilla y económica de preparar en casa las flores de alcachofas.

Ingredientes Alcachofas, 4 ud

Limón, 1 rodaja

Perejil fresco, 6 ramas

Aceite de oliva virgen extra

Sal en escamas

Pimienta recién molida

Paso 1

(*) Nos valdría también un trozo de naranja, pues lo que evita que las alcachofas se pongan negras es la vitamina C (ácido ascórbico).

Preparamos un bol con agua fría, una rodaja de limón y unas ramas de perejil.

Paso 2

Limpiamos las alcachofas retirando las hojas exteriores más duras y el tallo. El tallo no lo vamos a usar, pero se puede aprovechar para añadirlo a alguna crema de verduras o en una tortilla.

Paso 3

Cortamos la parte superior de cada una de las alcachofas y las vamos dejando en el bol de agua con limón y perejil.

Paso 4

A continuación, lo pasamos todo -agua, limón, perejil y alcachofas- a una olla, echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y cocinamos a fuego lento durante unos 35 minutos hasta que al pinchar las alcachofas con un cuchillo veamos que el corazón está tierno. Es importante que la temperatura del agua se mantenga en torno a los 80 ºC y que no llegue a hervir.

Paso 5

Apagamos el fuego y dejamos enfriar las alcachofas en la misma agua de cocción.

Paso 6

Cuando estén frías, las sacamos del agua, abrimos los pétalos con cuidado para formar las flores y las marcamos en una plancha engrasada con aceite de oliva virgen extra.

Paso 7

Para servirlas, emplatamos y damos el toque final con unas escamas de sal, unas gotas de aceite de oliva virgen extra y pimienta recién molida al gusto.

Cómo hacer flores con alcachofas en conserva

Para hacer unas rosas como las de imagen que encabeza este artículo, simplemente tenemos que elegir unos corazones de alcachofas en conserva de buena calidad, que no sean excesivamente ácidas, escurrirlas bien (si es necesario podemos dejarlas un rato sobre un colador o sobre una capa de papel absorbente).

Cuando los corazones de las alcachofas estén bien secos, los colocamos sobre una bandeja de horno, abrimos ligeramente los pétalos, pero sin llegar a formar una flor plana, rociamos con unas gotas de aceite de oliva virgen extra y les damos un golpe de grill, lo justo para que se empiezen a dorar los bordes.

Servimos con una vinagreta a nuestro gusto.

