Gazpacho de aguacate, sin gluten y con una textura adictiva

El gazpacho tradicional es uno de los mejores remedios contra el calor, pero se le puede dar una vuelta para incluir otros ingredientes que nos gusten y hacer gazpacho de manzana, de sandía, de cerezas, de melocotón o este gazpacho de aguacate que os traemos hoy.

El aguacate, aparte de ser una fruta que está de moda gracias a sus buenas propiedades nutricionales, le aporta una textura maravillosa a cualquier batido de frutas u hortalizas, que quedan cremosísimos sin necesidad de añadir pan u otros ingredientes. Esto es especialmente interesante para aquellas personas que no pueden o no quieren tomar gluten.

Una receta fácil, rápida y con ingredientes saludables

Según la Fundación Española de la Nutrición, el aguacate contiene mucha menos agua y más grasas que la mayoría de las frutas, por lo que tiene un aporte calórico alto. Estas grasas que contiene son grasas beneficiosas para la salud, pues son mayoritariamente monoinsaturadas destacando el elevado contenido en ácido oleico. Aporta también vitaminas E -potente antioxidante-, C y B6 y es fuente de potasio.

El pepino, en cambio, destaca por la gran cantidad de agua que contiene y su pequeñísimo aporte de calorías. El aporte vitamínico más elevado es el de vitamina C. El consumo de 125 g de pepino cubre el 16% de la ingesta diaria recomendada de esta última.

Finalmente, en el tomate cabe destacar el contenido en vitamina A, básicamente en forma de carotenoides provitamina A y vitamina C. Una ración de tomate cubre el 61 % de la ingesta recomendada de vitamina C para la población de estudio. Entre los carotenoides no provitamina A están los licopenos cuya cantidad depende de la variedad cultivada (mucho mayor en los de «tipo pera»), del grado de madurez (mayor en los maduros) y del modo de cultivo y forma de maduración (superior en los cultivados al aire libre y madurados en la planta). El tomate triturado o cocinado y su combinación con aceite, mejora la absorción del licopeno en nuestro organismo.

Un truco para no tener que esperar a que se enfríe

Aunque es muy conocido, nunca está de más recordar que, si tenemos una batidora suficientemente potente, podemos añadir unos cubitos de hielo al vaso de la batidora y triturarlo todo junto. Si los cubitos son de zumo de tomate, entonces es para nota.

Cómo hacer un gazpacho de aguacate

Ingredientes Tomates cherry, 500 g

Pepino, 1 ud

Ajo, 1 diente

Aguacate, 1 ud

Sal

Aceite de oliva virgen extra, 60 ml

Vinagre, 30 ml

Agua, opcional

Paso 1

Lavamos los tomates. Pelamos el pepino y lo cortamos en dados de un par de centímetros de lado, hacemos lo mismo con el aguacate. El diente de ajo lo pelamos, lo cortamos por la mitad y le retiramos el germen.

Paso 2

Ponemos todos los ingredientes en el vaso de la batidora y trituramos hasta que la textura sea homogénea. Probamos y, si es necesario, rectificamos el punto de sal, aceite y vinagre. Si queremos una textura más ligera podemos añadir agua incorporándola muy poco a poco.

Si la batidora que utilizamos no tiene demasiada potencia, es posible que necesitemos pasar nuestro gazpacho por un colador o un chino para retirar cualquier semilla o pelleijito que haya podido quedar.

