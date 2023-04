Estos son los 20 vinos más comúnmente mal pronunciados

Resulta que llevabas años diciéndolo mal, ese vino tinto que hace alusión a la variedad de uva con el que se elabora y que nos embriaga de felicidad, el Pinot Noir, no se pronuncia como tú pensabas. No te preocupes, no estás solo, al igual que tú otras 2.380 personas han tenido que resolver sus dudas preguntándole al buscador.

Y es que el Pinot Noir, cuya pronunciación correcta es “PEE-noh nwar”, es el vino peor pronunciado del mundo, seguido de Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon en segundo y tercer lugar con 1,620 y 1,260 búsquedas cada mes por parte de consumidores. La Gewurztraminer, sorprendentemente, ocupa el puesto 15.

¿Cuáles son los vinos más comunmente mal pronunciados?

Son datos que arroja la plataforma la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea Preply, que ha recopilado y analizado los datos de búsqueda de Google de 100 de los vinos más populares del mundo para revelar cuáles son los más difíciles de pronunciar. Con ayuda de expertos en idiomas nativos, investigando el trasfondo lingüístico de cada uno de los vinos más mal pronunciados, han creado una guía para enseñarnos a pronunciarlos correctamente.

Los volúmenes de búsqueda por mes de Google se combinaron con 'cómo pronunciar...' Y 'cómo decir...' para cada vino. Luego, los vinos se clasificaron según el número total de búsquedas por mes para revelar los 10 primeros. Aquí te mostramos algunos para que vayas practicando.

Según Yolanda del Peso, especialista en Marketing en Preply “La clave para la pronunciación correcta de estos diferentes tipos de vino, y bebidas en general, es saber en qué idioma se origina su nombre. Por ejemplo, el Tempranillo parece que se debería pronunciar 'temp-pruh-NILL-o' para una persona de habla inglesa, pero al saber que es un vino español nos dice que debemos seguir las reglas de pronunciación españolas. Eso significa que la doble 'LL' en realidad se pronuncia como la 'Y', lo que nos da 'tem-pruh-NEE-yo'.

