Joseba Arguiñano, chef, sobre su receta más fácil con garbanzos de bote: "La clave es este sofrito con 4 ingredientes"

Los garbanzos en conserva son un must en la despensa. Duran años, son baratos, ricos en proteínas vegetales y con un alto contenido en fibra. En definitiva, la solución perfecta para comer rico y sano cuando la vida va más rápido que nosotros.

A la hora de cocinar son muy versátiles y combinan con ingredientes de un montón de culturas. En pocos minutos, podemos tener un plato que nos recuerde a los potajes de nuestra abuela o que nos haga viajar hasta un país exótico.

Joseba Arguiñano, en uno de sus vídeos subidos a Instagram, propone una receta que se sale del típico potaje o la habitual ensalada de legumbres. Prepara unos garbanzos con setas en escabeche, partiendo de unos garbanzos cocidos.

Una cena perfecta

Él utiliza garbanzos remojados que cuece en una olla a presión, pero por ahorrar tiempo, perfectamente se pueden utilizar unos garbanzos cocidos en conserva y nos ahorraremos ese paso.

Así pues, partiendo de los garbanzos cocidos, el chef prepara el sofrito con solo cuatro ingredientes: puerro, cebolleta, zanahoria y pimiento verde. "Picamos todo bien, bien, y lo ponemos a sofreír".

Cuando las verduras del sofrito están tiernas, se incorporan los garbanzos y se saltean durante unos minutos. El resultado, asegura, son garbanzos "al punto", con una textura melosa y un sabor intenso.

El toque maestro llega con el acompañamiento de setas shiitake en escabeche. Joseba las elabora con tres tipos de ácidos -vinagre de manzana, vinagre de Jerez y txakoli- para dar "un poquito de alegría" al plato.

Primero dora los ajos sin pelar "con un golpecito a cada uno, para que suelten más aroma", añade las verduras y después los vinagres. "Esta sería la base, aquí es donde podríais meter cualquier producto ya", comenta, pues esta misma receta de escabeche se puede utilizar para escabechar otros alimentos.

Ingredientes Para los garbanzos con sofrito Garbanzos cocidos y escurridos, 800 g

Cebolleta, 1 ud

Puerro, 1 ud

Zanahoria, 1 ud

Pimiento verde, 1 ud

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, al gusto

Perejil fresco picado, al gusto Para las setas en escabeche Setas shiitake, 500 g

Cebolleta, 1 ud

Zanahoria, 1 ud

Hoja de laurel, 1 ud

Cayena, 1 ud

Ajo, 4 dientes

Vinagre de manzana, 200 ml

Vinagre de Jerez, 25 ml

Aceite de oliva virgen extra, 200 ml

Vino blanco, 75 ml

Sal, al gusto

Pimienta negra, 1 cucharada Paso 1 Lavamos y picamos finamente la cebolleta, el puerro, la zanahoria y el pimiento verde. En una sartén amplia, ponemos un poco de aceite de oliva virgen extra y, cuando esté caliente, incorporamos las verduras picadas. Las sofreímos a fuego medio hasta que estén tiernas. Paso 2 Añadimos los garbanzos cocidos y escurridos al sofrito. Mezclamos bien y salteamos durante unos minutos. Ajustamos de sal y espolvoreamos perejil picado al gusto. Mantenemos el fuego bajo durante unos minutos más para que se integren los sabores. Reservamos caliente. Paso 3 Para preparar las setas, limpiamos bien las shiitake retirando la base del tallo. En una cazuela, calentamos el aceite de oliva virgen extra junto con los ajos sin pelar, la hoja de laurel, la guindilla y los granos de pimienta negra. Paso 4 Incorporamos la cebolleta y la zanahoria cortadas en tiras finas y las dejamos pochar lentamente hasta que estén blandas. Añadimos las setas y las salteamos brevemente para que se impregnen del aceite y los aromas del escabeche. Paso 5 Incorporamos los vinagres y el txakoli o vino blanco. Llevamos a ebullición y mantenemos la cocción durante unos 5 minutos para que se evapore parte del alcohol. Retiramos del fuego y dejamos reposar las setas en su escabeche hasta que estén templadas. Paso 6 Servimos los garbanzos con sofrito acompañados de las setas escabechadas. Podemos finalizar el plato con un chorrito de aceite de oliva virgen extra en crudo y una ramita de perejil fresco.

