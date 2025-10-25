José Andrés (56 años), chef español, sobre los pimientos de bote: "Para que estén más ricos, el truco no es el azúcar"

El chef José Andrés en un montaje de El Español iStock

Los pimientos del piquillo en conserva son un básico que no debería faltar en ninguna despensa. Son económicos, muy versátiles y, además, una opción saludable para resolver comidas en pocos minutos.

Al venir ya asados, podemos consumirlos directamente del envase como parte de ensaladas o vinagretas, pero también en preparaciones calientes. Resultan deliciosos en guisos, sofritos o para elaborar los tradicionales pimientos rellenos.

Sin embargo, también pueden convertirse en protagonistas indiscutibles de recetas tan tentadoras como esta tapa de pimientos que propone el chef José Andrés en su programa Vamos a cocinar con José Andrés, emitido hace algunos años en RTVE.

Tal como la presenta el cocinero asturiano, se trata de una "tapa muy resultona y muy fácil de preparar", que además "te sirve de guarnición de lo que tú quieras acompañarlo".

Una receta con un solo ingrediente

A menudo, los cocineros profesionales nos sorprenden con platos elaborados con un solo ingrediente y en pocos minutos, que al probarlos parecen de alta cocina.

Sin ir más lejos, José Andrés y Ferrán Adrià, en este mismo programa también cocinaron un filete de sandía a la plancha que cumplía con esta filosofía.

Y, en esta ocasión, son unos humildes pimientos del piquillo de bote los que se convierten en un platazo dándoles un sencillo toque de aceite de oliva virgen extra, un poco de tomillo y un simple diente de ajo.

El resultado es una tapa de pimientos del piquillo en dos texturas que parece de restaurante caro, pero es tan fácil de hacer que, incluso alguien que no haya cocinado nunca, sería capaz de prepararla sin esfuerzo.

Mucha fibra y pocas calorías

Desde el punto de vista nutricional, los pimientos del piquillo son un alimento muy bajo en calorías, aportan apenas 30 kcal por cada 100 g. Se consideran un alimento libre de grasas y contienen 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de porción comestible.

En cuanto a micronutrientes, destaca su contenido en vitamina C, superior al de las naranjas, y los betacarotenos (vitamina A), esenciales para la salud de la vista. El mineral que se encuentra en mayor proporción es el potasio, fundamental para el funcionamiento del corazón.

Ingredientes para hacer una tapa deliciosa con pimientos de bote Pimientos del piquillo en conserva, 1 lata o bote

Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente

Ajo, 2 dientes

Tomillo, al gusto

Sal, al gusto

El agua de la conserva de pimientos, cantidad necesaria Paso 1 Ponemos una pequeña cantidad de aceite de oliva en una sartén, lo justo para cubrir ligeramente la base. Paso 2 Colocamos los pimientos de piquillo en la sartén y los cocinamos a fuego medio hasta que comiencen a deshidratarse. Les damos la vuelta para que se cocinen por ambos lados, sin que lleguen a quemarse. El objetivo es que pierdan su líquido y concentren el sabor. Paso 3 Ponemos el agua reservada de la conserva en el vaso de la batidora y añadimos cuatro pimientos. Trituramos hasta obtener un puré homogéneo y espeso. Reservamos. Paso 4 Damos un golpe a los dientes de ajo con un cuchillo para que se abran ligeramente y liberen su aroma. Paso 5 Colocamos los pimientos ya deshidratados en una cazuela de barro, formando una capa uniforme. Paso 6 Vertemos en la cazuela el aceite que utilizamos previamente para deshidratar los pimientos. Paso 7 Extendemos el puré de pimientos sobre la superficie de los pimientos colocados en la cazuela. Paso 8 Regamos con un poco más de aceite de oliva. Añadimos los ajos golpeados, espolvoreamos tomillo al gusto y salamos por encima. Paso 9 Cocinamos los pimientos a fuego medio-bajo durante unos 10 minutos, hasta se terminen de confitar. Deben quedar suaves, tersos y con todo su sabor concentrado.

