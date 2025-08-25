Tardas 10 minutos y están deliciosos: la receta de pastelitos de calabacín proteicos que son la cena de verano perfecta

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 2

¿Existe alguna verdura capaz de gustarle a los que no quieren ni oír hablar de vegetales? Yo estoy convencida de que sí. Un calabacín bien cocinado puede convertirse en el plato favorito de los más reticentes, da igual si tienen 5 o 50 años.

El calabacín tiene un sabor delicado, una textura suave y una gran versatilidad en la cocina, principalmente, por una razón: combina con casi todo y es muy fácil que pase desapercibido en cuanto a sabor.

Además, en los últimos años se ha vuelto muy habitual cocinarlo como sustituto de la pasta. Cortado en láminas finas puede ser la base de una deliciosa lasaña, mientras que si se corta en forma de hilos finos -existen en el mercado diversos aparatos para hacerlo de manera muy sencilla-, tendremos unos deliciosos 'espaguetis' vegetales muy ricos en fibra y sin apenas calorías.

Rápida y saciante

¿Puede una receta hecha en apenas 10 minutos ser saludable, ligera, saciante y, además, estar muy rica? Definitivamente, sí, y estos pastelitos de calabacín son un buen ejemplo de ello. Además, se puede hacer en el microondas y no hay ni que encender el fuego. La receta perfecta para alguien que no haya cocinado nunca.

Solo hacen falta cuatro o cinco ingredientes: el calabacín, huevos, atún, queso feta o mozzarella y, opcionalmente, unos pimientos del piquillo asados que, si a alguien no le gustan, pueden no echárselos.

El atún es una fuente de proteínas de alto valor biológico que también aporta ácidos grasos omega-3, fundamentales para la salud cardiovascular y el buen funcionamiento del cerebro. Además, contiene minerales esenciales como selenio y yodo, que favorecen el metabolismo y la función tiroidea.

Los huevos, también son una excelente fuente de proteínas completas, por lo que estos sencillos pastelitos salados son un alimento mayoritariamente proteico.

El calabacín y los pimientos del piquillo aportan fibra, vitaminas y antioxidantes. El calabacín es un vegetal con muy poca densidad calórica, pero rico en agua y micronutrientes como el potasio y la vitamina C, que contribuyen a la hidratación y al equilibrio de los líquidos en el organismo.

Los pimientos del piquillo, por su parte, aportan un alto contenido de vitamina C y carotenoides, que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a combatir el estrés oxidativo. Al ser ambos alimentos muy poco calóricos, permiten aportar volumen a los platos sin sumar apenas calorías.