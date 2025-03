Ni de pollo ni de cordero: la receta de kebab proteico superfácil que hago para cenar algo rápido y riquísimo

Paso 2

Calentamos una sartén a fuego medio y añadimos unas gotas de aceite de oliva (si la sartén no es antiadherente). Incorporamos los langostinos y los salteamos hasta que adquieran un tono rosado. Luego, añadimos los pimientos del piquillo cortados en tiras finas y los salteamos junto con los langostinos durante 1 minuto más o menos. Retiramos del fuego y reservamos. Es importante que los langostinos no se cocinen en exceso para que no queden secos.