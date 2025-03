Ni paté ni ensalada: la deliciosa cena proteica y saludable que preparo en 5 minutos con una lata de sardinas

0 votos

Total: 5 min

Comensales: 1

Hay unos cuantos ingredientes ricos en proteínas que siempre me gusta tener en la despensa para echar mano de ellos cuando no quiero dedicar mucho tiempo a preparar la cena. Son productos que tienen una vida útil muy larga, como latas de sardinas, atún, melva, caballa... todos ellos pescados azules que no solo están buenísimos sino que son una de las formas más fáciles de añadir una ración de proteínas a cualquier plato.

La receta de hoy, que es una de mis cenas habituales cuando empieza a llegar el buen tiempo y dejar de apetecerme sopas, es una sencillísima tosta inspirada en el smørrebrød danés. Esta preparación es uno de los bocados más conocidos de la gastronomía danesa y escandinava en general.

Es un 'sándwich abierto', esto es una rebanada de pan, normalmente, de centeno y sin tostar, sobre la que se colocan todo tipo de ingredientes proteicos, como pescados ahumados o en conserva, embutidos, ternera asada, quesos o huevos. Se completa con vegetales frescos o encurtidos como brotes verdes, cebolla o pepinillos y se le da un toque final con especias y condimentos que le aportan matices frescos como eneldo, cilantro, cebollino o ralladura de limón. El smørrebrød, en su simplicidad, tiene todo lo necesario para hacer una cena equilibrada en tiempo récord.

La tradición de este bocado en Escandinavia empezó como una forma de llevarse un tentempié rápido al trabajo y se ha hecho tan popular que, hoy en día, también se sirve en ocasiones especiales y muchos restaurantes han creado recetas mucho más elaboradas que son todo un éxito.

Una receta proteica y ultrarrápida

Lo bueno de tirar de productos en conserva para preparar una receta es que no hay que cocinarlos, con el ahorro de tiempo que eso supone. Para la de hoy usaremos una lata de sardinas, que es el ingrediente principal y unas alcachofas en conserva, así que si vamos a la versión más sencilla, podemos tener la cena lista en lo que se tarta en tostar una rebanada de pan. Si nos ponemos detallistas, nos puede llevar hasta 5 o 6 minutos, no más.

Respecto a los ingredientes elegidos para la propuesta de hoy, se puede decir que la receta ofrece un buen aporte de proteínas, grasas saludables y fibra. La base de pan integral no solo aporta un sabor más rústico y una textura más firme, capaz de soportar el peso de los ingredientes que ponemos encima sin desmoronarse, sino que también incrementa el contenido de fibra, favoreciendo la digestión y la sensación de saciedad.

Las sardinas en lata son un ingrediente clave en esta receta, ya que son una excelente fuente de proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos tienen propiedades antiinflamatorias y son esenciales para la salud cardiovascular y cerebral. Además, las sardinas contienen una cantidad significativa de calcio, especialmente si se consumen con sus espinas blandas -en el caso de las sardinas de lata esto no supone ningún problema, así como vitamina D, un nutriente fundamental para la absorción del calcio y la salud de los huesos.

Las alcachofas en conserva son un complemento ideal para las sardinas, ya que aportan fibra, antioxidantes y compuestos beneficiosos para la salud del hígado. Son bajas en calorías y ricas en inulina, un tipo de fibra prebiótica que favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Para dar cremosidad a nuestra tosta, utilizamos ajo y aceite de oliva emulsionados en forma de alioli -puede sustituirse por una salsa de yogur con ajo para una versión más ligera-. El ajo es conocido por sus propiedades antimicrobianas y su capacidad para mejorar la circulación sanguínea, mientras que el aceite de oliva aporta grasas monoinsaturadas saludables, que ayudan a reducir el colesterol LDL (colesterol "malo") y a aumentar el colesterol HDL (colesterol "bueno"). La salsa de yogur reduciría la cantidad de grasas y aumentaría ligeramente la cantidad de proteínas de la receta.

Opcionalmente, pueden utilizarse algunos condimentos típicos del smørrebrød,como la mostaza de Dijon, el eneldo y la ralladura de limón, que no solo potencian el sabor, sino que también aportan vitaminas y antioxidantes.

Ingredientes para hacer una tosta de sardinas deliciosa Para 2 tostas Pan integral, 2 rebanadas

Lata de sardinas, 1 ud (preferiblemente envasadas en aceite de oliva virgen extra)

Alcachofas en conserva, 2 ud (o cantidad equivalente si vienen en cuartos)

Alioli, 1 cucharada (o salsa de yogur con ajo para una versión más ligera) Opcional, para darle un toque smørrebrød Mostaza, 1 cucharadita

Eneldo fresco

Cebolla morada fresca o encurtida

Alcaparras, 1 cucharadita

Ralladura de limón

Pimienta negra molida Paso 1 Tostamos las rebanadas de pan integral en una sartén (sin nada de grasa) a fuego medio o en una tostadora hasta que estén doradas y crujientes. Reservamos. Paso 2 Escurrimos bien las alcachofas en conserva y las secamos lo máximo posible presionándolas ligeramente con un trozo de papel de cocina. Las cortamos en láminas finas y las reservamos. Paso 3 Si usamos cebolla fresca, la pelamos y la cortamos en juliana muy fina. Paso 4 En un cuenco pequeño, mezclamos el alioli con la mostaza de Dijon hasta obtener una salsa homogénea. Untamos cada una de las tostadas con esta mezcla. Paso 5 Distribuimos las láminas de alcachofa sobre las sardinas y agregamos algunas alcaparras. Paso 6 Colocamos encima las sardinas escurridas y aplastadas ligeramente con un tenedor. Paso 7 Opcionalmente, terminamos con la cebolla morada en juliana, un poco de ralladura de limón, eneldo fresco picado y una pizca de pimienta negra molida.

