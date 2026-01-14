Marc, cocinero: "La mejor salsa de tomate para pizza se hace en 5 minutos con una lata de 400 g, un ajo y 4 g de sal"

0 votos

La salsa de tomate en las pizzas es mucho más que un simple fondo rojo: define el aroma, el carácter y hasta la identidad de cada porción, desde una napolitana clásica hasta la versión más creativa de autor.

En su equilibrio entre acidez, dulzor, frescor herbal y densidad se decide si una pizza emociona... o se queda sólo en correcta.

Y es que en la salsa de pizza el tomate no es un ingrediente más: es el eje alrededor del cual giran todos los otros sabores.

Algunos cocineros como Marc (conocido en redes como @marcpizza_), recurren a veces a tomates en conserva como los de San Marzano D.O.P., considerados de los mejores del mundo, sobre todo cuando no hay mucho tiempo para cocinar o no se dispone de tomates frescos de calidad.

Por fortuna, existen muchas marcas especializadas que garantizan maduración en planta y un procesado respetuoso con el sabor, lo que se traduce en una base estable y aromática para la pizza casera o profesional.

Salsa de tomate en 5 minutos

Marc, creador de contenido especializado en pizza casera, cuenta con una gran presencia en redes sociales, donde comparte recetas paso a paso, técnicas de masa y trucos para hornear pizza en casa.

Entre los muchos temas que comparte, encontramos una receta de "la mejor salsa de tomate casera para pizza", que asegura que elabora "en 5 minutos". A continuación, todos los detalles para prepararla.

Ingredientes Tomate entero en conserva, 1 lata de 400 gr

Sal, 4 gr

Ajo, 1 diente

Albahaca, al gusto

Orégano, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, al gusto Paso 1 Vierte el contenido de la conserva en un bol. Machaca los tomates enteros con la mano, previamente lavada. Mientras los machacas, retira los pedúnculos del tomate (es decir, los tallos). Paso 2 Cuando estén bien machacados, agrega la sal, el orégano, el ajo, la albahaca, y el aceite. Mézclalo todo con una cuchara. Y ya estaría listo. Paso 3 Para un mejor resultado, pon la salsa en una sartén a fuego bajo durante 15 minutos para que reduzca.

Como decíamos, él intenta utilizar tomates San Marzano para que el resultado sea aún mejor, pero si no podemos usar este tipo de tomates, podemos emplear cualquier otros de otra marca, "cualquiera va bien", afirma.

No obstante, los tomates San Marzano se encuentran fácilmente en supermercados de España como Carrefour o El Corte Inglés Gourmet, según informa Marc.

Si se desea, también podemos agregar cebolla y pimienta negra, para un toque más picante. Y, solo si hace falta, una pizca de azúcar para equilibrar la acidez. El ajo se retira después de reducir la salsa en el fuego.

Una vez lista la salsa, es preferible enfriarla ligeramente antes de extenderla sobre la masa, aplicándola en capa fina y uniforme: así el tomate abraza la pizza sin dominarla, permitiendo que queso, masa y cobertura convivan en armonía en cada bocado.

Esta salsa aguanta bien unos "2 o 3 días" en la nevera, pudiéndose congelar si es necesario.