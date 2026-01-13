Coco, cocinera: "Para hacer chocolate a la taza, no uses pepitas, mejor una tableta de 200 g y un poquito de sal"
Todos los detalles para preparar este imprescindible del invierno, con trucos para que esté riquísimo.
Más información: María José, profesora de cocina: "Para hacer chocolate a la taza como en las pastelerías, usa maicena y 60 g de cacao".
El chocolate a la taza es uno de los mayores placeres gastronómicos del invierno. Sabroso, tan denso y espeso que casi se puede comer con una cuchara, y muy ligado a días festivos y a la tradición de acompañar con algún dulce.
Es famoso en los desayunos con churros de los fines de semana, protagonista de muchas meriendas de invierno, fiestas locales y reuniones familiares, donde actúa como una bebida confortable que combina tradición, nostalgia y placer.
En el día a día del hogar, esta bebida se prepara sobre todo a partir de tabletas o preparados específicos que ya incluyen la proporción adecuada de cacao, azúcar y espesante, los cuales se diluyen en leche o agua y se cuecen hasta espesar.
Para lograr esa densidad de la que hablamos, normalmente se utiliza cacao o chocolate con alto contenido de pasta de cacao, azúcar y, a menudo, algún tipo de espesante (como almidón de maíz o harinas), lo que permite obtener esa consistencia cremosa que se mantiene incluso al enfriar ligeramente.
Chocolate a la taza en 5 minutos
Coco, conocida en redes con el nombre artístico de Coqui, es una de las influencers gastronómicas más seguidas de España. Comparte vídeos de recetas fáciles inspiradas en cocinas de China, Corea y Japón, adaptadas al público español. Entre ellas, hace poco ha publicado su propia versión del chocolate a la taza.
Ella aconseja usar siempre chocolate en tableta, no pepitas: "Las pepitas están pensadas para mantener su forma y no se funden igual de bien; el chocolate de tableta queda mucho más cremoso".
También recomienda picar muy fino el chocolate en tableta, ya que cuanto más pequeño lo cortes, más rápido se derretirá. A continuación todos los detalles.
Ingredientes
- Tableta de chocolate (70% cacao), 200 g
- Leche, 375 ml (un vaso y medio)
- Azúcar, 1 cucharada
- Sal, una pizca (opcional)
Paso 1
Pica la tableta de chocolate en trocitos muy pequeños.
Paso 2
Añade la leche en un cazo a fuego medio. Cuando esté a puntito de hervir, apaga el fuego y retira el cazo.
Paso 3
Añade el chocolate picado, el azúcar y una pizca de sal. Deja que repose 20 segundos sin remover.
Paso 4
Mezcla con una espátula o con varillas hasta que quede suave y brillante.
Paso 5
Ajusta la textura: si lo quieres más espeso, añade un poco más de chocolate. Si lo quieres más líquido, añade un chorrito de leche caliente.
Paso 6
Ajusta el sabor si es necesario. Pruébalo por si quieres añadirle un poquito más de azúcar, un toque de canela, café instantáneo o lo que más te guste.
@cocinaconcoqui Chocolate Caliente Casero en 5 Minutos 🤤 👉 Receta completa con ingredientes y cantidades en mi web: cocinaconcoqui.com Hay días fríos que solo piden una cosa: una taza de chocolate caliente espeso y cremoso. Esta versión es muy sencilla, se hace en 5 minutos y queda con una textura bien suave y brillante. Es la receta perfecta para mojar churros, galletas o simplemente beberlo a cucharadas.
Trucos para mejorarlo
-
Para que quede muy espeso, usa más chocolate y menos líquido: 1 parte de cacao o chocolate a la taza por 4 de leche o agua, más o menos.
-
Para aumentar la densidad, elige también chocolate de 70 % o más y añade algo de chocolate rallado extra si te ha quedado demasiado líquido.
-
Para una textura cremosa, disuelve una cucharadita de maicena en un poco de agua fría y añádela al cazo mientras remueves hasta que hierva un minuto.
-
Para un toque más goloso, combina leche entera con un chorrito de nata líquida, o usa sólo leche entera, ya que la grasa aporta una textura más aterciopelada.
-
Para potenciar el sabor, añade un toque de canela, vainilla o piel de naranja, incluso una pizca de sal fina, como sugiere Coqui. Todo esto ayuda a realzar el sabor.
-
Finalmente, para un contraste especiado e innovador, prueba a agregar una pizca mínima de cayena o chile suave.
Toques finales 'de cafetería'
Sirve muy caliente en taza gruesa y, si te gusta, termina con nata montada fría encima para un mayor contraste de temperatura y textura.
Acompáñalo de churros, porras o pan tostado y deja reposar uno o dos minutos antes de mojar, de esta forma espesa un pelín más y gana cuerpo.