Rosalía y la receta del bizcocho de naranja que llevó a 'La Revuelta': "Es el que siempre hago, con aceite de oliva y amor"

0 votos

Comensales: 8-10

Rosalía fue el centro de todas las miradas este lunes. La cantante estuvo en La Revuelta de David Broncano para presentar su nuevo álbum, Lux, y reventó la audiencia: el programa consiguió su récord histórico, con un increíble 20,4 % de cuota de pantalla.

La visita de la motomami dio lugar a diversas anécdotas, como el momento en que ella y Broncano hicieron un pulso o cuando la catalana se arrancó a cantar su canción La Perla a pleno pulmón. Además, Rosalía regaló al presentador un bizcocho hecho por ella misma que ambos repartieron entre el público.

"Es un bizcocho que te he hecho ayer, te lo juro por Dios. Es de aceite de oliva. Es un bizcocho de 14 quilates", explicó dando a conocer a los espectadores su creación.

Se trata de la receta que ella prepara "siempre", tal y como indicó en el show. "Es el clásico, no he hecho nada nuevo", dijo cortando el dulce en cuadraditos para poder compartirlo con los asistentes.

Más tarde, Rosalía reveló los ingredientes que utilizó para la elaboración: "Está hecho con amor. Lleva mucho aceite de oliva, naranja, piel de naranja, jugo de naranja, leche, harina, bicarbonato, azúcar...".

Y no le llevó poco tiempo: "Tardé mi rato, pasé toda la tarde de ayer haciéndolo. De hecho, hice dos bizcochos, el otro para mi equipo. Me hace muy feliz a mí cocinar".

El bizcochito de Rosalía

En el disco Motomami, Rosalía canta "Yo no soy ni voy a ser tu bizcochito / pero tengo to' lo que tiene delito". Quizá en homenaje a ese verso, la joven sorprendió ayer a todos con un postre que podemos cocinar fácilmente en casa, seamos seguidores de la artista o no.

A continuación, ofrecemos nuestra versión más fiel a la receta de ese bizcocho casero que endulzó anoche los paladares del público de La Revuelta.

Ingredientes Huevos medianos, 3

Harina de trigo, 250 g

Zumo de naranja, 200 ml

Leche entera, 200 ml

Azúcar, 150 g

Aceite de oliva virgen extra suave, 200 ml

Ralladura de una naranja

Bicarbonato sódico, 1/2 cucharadita

Levadura química, 1/2 cucharadita

Sal, una pizca

Azúcar glas (opcional para decorar) Paso 1 Preparación del molde y horno: Engrasa con mantequilla y espolvorea con harina un molde grande (unos 26 cm de diámetro o forma rectangular). Precalienta el horno a 180°C con calor arriba y abajo. Paso 2 Mezclar los ingredientes húmedos: En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla cremosa y algo espumosa. Agrega la ralladura de naranja, el zumo de naranja, la leche y el aceite de oliva. Mezcla bien. Paso 3 Incorporar los ingredientes secos: Tamiza la harina junto con la levadura, el bicarbonato y la pizca de sal. Añade poco a poco al bol de líquidos y bate hasta que la masa esté homogénea, sin grumos. Paso 4 Horneado: Vierte la masa en el molde preparado. Lleva al horno y hornea durante unos 40-45 minutos. Para comprobar que está listo, pincha el centro con un palillo: debe salir limpio. Paso 5 Enfriar y decorar: Deja enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar. Para decorar, espolvorea con azúcar glas y añade más ralladura de naranja si deseas.

Consejos y acompañamiento

Si quieres puedes añadir una pizca de canela para potenciar el aroma.​ También puedes decorar la superficie del bizcocho con rodajas de naranja confitada o caramelizada para que entre aún más por los ojos y sea más instagrameable, si es que te gusta presumir en redes de ser un excelente cocinillas.

En definitiva, 'el bizcochito de la Rosi' es perfecto para desayunos, meriendas, como postre al final de una comida agregándole un poco de nata montada o como regalo si te invitan a La Revuelta y no quieres ir con las manos vacías.