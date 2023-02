Bica de Trives, la receta gallega de bizcocho más popular del Carnaval

Total: 2 h 40 min

Comensales: 8

En la localidad gallega de A Pobra de Trives (Ourense), se elabora durante la época de Carnaval este delicioso bizcocho mantecado, de miga consistente pero jugosa y lleno de sabor. Un sabor inconfundible que se lo da la manteca de vaca, y, debido a que es una masa que lleva prefermento, la Bica de Trives, o bica mantecada, es un dulce que se conserva durante una semana en buenas condiciones.

No hay que asustarse a la hora de ver masas con prefermentos, pues estos consisten en mezclar simplemente la harina con el agua y la levadura. Eso sí, la harina ha de ser de fuerza (se puede encontrar en el supermercado como harina panificable también) y el agua empleada deber estar templada (un truco es introducir nuestro dedo, y si no notamos ni frío ni calor, estará a la temperatura adecuada) para que las levaduras no se mueran con demasiado calor ni dejen de activarse si es que encuentran un medio demasiado frío.

El prefermento se puede dejar hacer durante toda la noche en la nevera, igualmente en un bol tapado con film. Es cuestión de lo que le venga mejor a cada uno según tiempos, si hacerlo en el día y esperar un par de horas a que leve, o que se haga durante la noche anterior.

Su característico ingrediente, la manteca de vaca, es muy fácil de encontrar en tierras gallegas, pero puede no resultar tan sencillo fuera de ellas. En este caso, se puede sustituir por mantequilla común, aunque no sabrá igual.

Cómo hacer la 'manteca de vaca' en casa

Sin embargo, es igualmente muy sencillo hacer nuestra propia manteca en casa. En este caso, se derrite la mantequilla a fuego muy bajo en un cazo y cuando esté lista, la vertemos sobre un cuenco de cristal transparente para que cuando enfríe de nuevo podamos ver con claridad las capas que se forman.

En la capa inferior se queda el suero de leche (aprovechable para muchas recetas) quedando en la del medio la manteca de vaca que limpiaremos con una cuchara de las burbujitas que tenga en la capa superior. Y ya tendremos lista nuestra manteca de vaca casera. Sí, la 'manteca de vaca' no es más que mantequilla clarificada.

Así como tiene un sabor característico, también lo es su forma, pues la bica gallega es un bizcocho que debería tener cierta altura. Para ello utilizaremos un molde pequeño, cuadrado a ser posible de unas dimensiones de 24x24 cm o rectangular de 25x19 cm aproximadamente.

La Bica de Trives acompaña bien al desayuno o la merienda con mermeladas, café o algún licor. ¿Es esta bica la única bica gallega? Se podría decir que es un tipo de bica gallega, porque hay tantas recetas casi como pueblos y casas tiene la zona.

Cómo hacer paso a paso una auténtica bica gallega

Bica gallega de Trives

Ingredientes Prefermento Harina de Fuerza, 200 g

Agua templada, 135 ml

Levadura seca de panadería, 2 g

Azúcar, 1 cucharadita Masa final Todo el prerfermento

Harina de fuerza, 250 g

Huevos L, 5 u

Azúcar, 350 g

Manteca de vaca, 250 g

Ralladura de medio limón

Canela molida, 1 cucharadita

Azúcar para la cobertura, 3 cucharadas (aprox)

Sal, una pizca

Paso 1

Mezclar los ingredientes del prefermento en un bol formando una masa lisa. Dejar fermentar cubierto de un paño o film transparente durante 1 o 2 horas hasta que veamos que la masa burbujea y ha doblado tamaño.

Paso 2

Derretir la manteca de vaca en el microondas sin que hierva, unos segundos, en función descongelar. Otra opción es hacerla al baño maría. Dejar enfriar unos minutos antes de añadir el resto de los ingredientes. Cuando la manteca esté a temperatura ambiente, la pasaremos a un bol grande, y con la ayuda de unas varillas eléctricas, iremos batiendo y añadiendo azúcar hasta obtener una masa blanquecina.

Paso 3

Añadir a lo anterior los huevos uno a uno. No añadiremos el siguiente hasta que el que acabamos de echar no esté totalmente integrado. Añadir la ralladura de limón y la sal. Añadir el prefermento a trozos e integrar con varillas eléctricas o un gancho mezclador pues empezará a ser una masa difícil de manejar. Se ha de conseguir una masa homogénea sin grumos, en la que el prefermento quede totalmente integrado.

Paso 4

Precalentar el horno a 180 grados, con calor arriba y abajo.

Paso 5

Tamizar la harina con la canela e incorporarla en 3 partes a través del tamiz. No añadiremos la siguiente tanda de harina hasta que la anterior no esté integrada completamente, ayudándonos del gancho mezclador.

Paso 6

Forrar el molde con papel vegetal, poniendo primero un poco de aceite o mantequilla en las paredes, para que este se quede bien pegado. Espolvorear la superficie con el azúcar, y llevar al horno durante 45-50 minutos o hasta que coja un color dorado. Si durante el proceso se dora de más, pero al comprobar si está hecha introduciendo un palillo en la parte central este sale pegajoso, la taparemos con papel de aluminio hasta que, al comprobar de nuevo, el palillo salga totalmente limpio.

Paso 7

Sacar del horno y dejar enfriar un mínimo de 3 horas antes de consumir. Es uno de esos bizcochos que están mejor con reposo o al día siguiente.

