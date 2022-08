Tarta de chocolate y almendra sin gluten, un postre para todos los públicos

Total: 55 min

La tarta Caprese es un dulce muy popular en Italia que consiste en una tarta cremosa de chocolate y almendra. Potente, contundente y maravillosa. Sus orígenes parecen no ser tan antiguos y se dice que, igual que la tarta tatin de manzana, fue un error el causante de esta receta. El pastelero se olvidó, en un momento de prisa, añadir la dosis de harina de trigo normal que solía incorporar a la tarta. Claro, de esta manera, consiguió un resultado muchísimo más tierno, más suave y con esa mezcla más crujiente del exterior que se encuentra con el corazón que podría quedar casi fundente (habrá que ir ajustando el horno de cada uno para ello).

A los que les guste el chocolate, esta es sin duda una receta que tienen que probar. Y que se recomienda acompañar con un poco de nata montada con poco azúcar o, incluso, con un chorrito de nata líquida. Por supuesto, entre sus postres de chocolate tampoco podrán faltar la mítica tarta de galletas y chocolate que tanto se venera en España, la tarta de chocolate y caramelo, la tarta Sacher, la tarta de mousse de chocolate y frambuesa o la tarta Guinness.

La elaboración no es para nada complicada, solo habrá que mezclar los ingredientes en el orden indicado y darle el punto de horno necesario. Por encima la podremos terminar tanto con cacao en polvo como con azúcar glas, que es muy típico hacerlo en Italia. Existen varias recetas al respecto, una de ellas, la más tradicional, monta las claras de huevo a punto de nieve para dar más esponjosidad, pero si queremos que la textura sea más de brownie no será esto necesario. Si se quiere, se podría añadir un poco de ralladura de naranja o de algún licor para darle un gusto especial.

El molde que emplea esta receta es de 20 centímetros, la medida perfecta para que tenga la altura que se ve en la fotografía. Se tendrá que tener en cuenta que, si se emplea un molde más grande y no se adaptan las cantidades de los ingredientes al tamaño del molde, la tarta será más fina y necesitará un poco menos de tiempo en el horno. Utilizar un aro de tarta es fácil y sencillo para desmoldar, sólo habrá que cubrirlo por un lado con doble capa de papel de aluminio y untar bien el aro en mantequilla.

Tarta de chocolate y almendra

Ingredientes Chocolate negro para fundir, 200 g

Cacao puro en polvo, 1 cucharada

Huevos, 2 ud

Azúcar (normal o muscovado), 150 g

Sal, una pizca

Harina de almendra o almendra molida, 200 g

Leche entera, 120 ml

Mantequilla, 100 g

Levadura química, la punta de un cuchillo

Paso 1

Precalentar el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo, sin ventilador. El ventilador suele resecar y además sube la temperatura del horno más. Preparar el molde que se vaya a utilizar, o bien cubriendo la base del aro de emplatar con el papel de aluminio o poniendo papel de horno sobre la base que se vaya a emplear. Untar el borde con mantequilla a punto pomada.

Paso 2

Trocear el chocolate en porciones pequeñas. Mezclar en un bol apto para el microondas con la mantequilla también troceada y derretir en el microondas (o en un cacillo) en periodos de 30 segundos. Ir removiendo a medida que se derrite, para intentar evitar que la mantequilla explote o el chocolate se queme.

Paso 3

Batir los huevos con el azúcar y la leche hasta que esté todo muy bien integrado. Incorporar entonces la mezcla emulsionada de chocolate y mantequilla y volver a remover con unas varillas. Agregar entonces el cacao, la harina de almendra, la sal y la levadura y mezclar de nuevo.

Paso 4

Verter en el molde, extender bien y dejar cocinar entre 30 y 35 minutos. El corazón tiene que quedar tierno y nada más salir del horno la tarta no se podrá tocar porque será delicada. Se tiene que enfriar completamente antes de desmoldar. Aquí la prueba del pincho no tiene que salir completamente limpia, tiene que salir un poco húmeda pero no demasiado.

Paso 5

Una vez que ya se haya enfriado, desmoldar y terminar con cacao puro en polvo por encima.

