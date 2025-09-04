Dani García (49), chef, sobre el mejor sándwich mixto: "Mi truco es poner queso rallado por fuera para que quede crujiente"

0 votos

Total: 5 min

Comensales: 1

¿Es posible que una receta hecha en apenas 5 minutos pueda hacernos sumamente felices? Rotundamente, sí. Porque un sándwich mixto, cuando está bien hecho, puede ser una sucesión de bocados de placer difícilmente superable.

Tanto es así, que una preparación tan básica, que muchos tacharían de comida "basura", ha despertado y sigue despertando el interés de los mejores chefs, que lo llevan a su terreno dándole su toque personal que lo hace aún más irresistible.

Jordi Roca, en La Bikinería, utiliza un jamón ahumado; el chef José Andrés, en cambio, prefiere el toque de humo en el queso y se decanta por un queso San Simón; o Rafa Peña, de Gresca Bar, que le da una vuelta y cambia el jamón por lomo son solo algunos ejemplos.

Queso por dentro y por fuera

Sándwich mixto de Dani García

Dani García, uno de los chefs más carismáticos de este primer cuarto de siglo en España, también tiene su truco para hacer del sándwich mixto un plato que va más allá de una simple receta de emergencia.

El cocinero marbellí, que siempre ha demostrado que se mueve como pez en el agua tanto en cocinas con estrellas Michelin como entre guisos de abuelas, compartió este pequeño truco en un vídeo subido a YouTube por Carrefour España.

Para preparar su sándwich, Dani García empieza montando el sándwich de la manera más fácil posible, lonchas de jamón y queso entre dos rebanadas de pan de molde. El truco llega en el momento de pasarlo por la plancha.

En vez de cocinar el sándwich con un poco de mantequilla, que sería lo habitual para un sándwich hecho en plancha, el chef añade una cantidad generosa de queso emmental rallado sobre la mantequilla en la sartén y pone el pan sobre ambos.

Así el queso se va fundiendo a la par que se dora el pan, formando una irresistible capa crujiente. Sencillamente insuperable la idea de Dani García para llevar un simple sándwich al siguiente nivel.

Ingredientes Jamón cocido normal o ahumado, 2 lonchas

Queso, 2 lonchas

Pan de molde sin corteza, 2 rebanadas

Mantequilla, 10 g

Queso emmental rallado, 2 o 3 cucharadas Paso 1 Sobre una rebanada de pan de molde, ponemos las lonchas de queso y las lonchas de jamón. Cerramos el sándwich con la otra rebanada de pan de molde. Paso 2 Ponemos a calentar una sartén antiadherente a fuego medio-alto y añadimos la mantequilla para que se empiece a fundir. Paso 3 Distribuimos el queso emmental sobre la mantequilla procurando que ocupe el espacio que ocupará el sándwich. Paso 4 Colocamos el sándwich sobre el queso y cocinamos a fuego medio hasta que se dore. Paso 5 Damos la vuelta y cocinamos hasta que se dore por el otro lado y todo el queso se haya fundido.

La llegada del sándwich mixto a España

Es posible que a muchos les suene la historia del conde de Sandwich, un noble aficionado a los juegos de cartas que inventó el sándwich cuando buscaba una forma de alimentarse sin tener que dejar la partida, pero quizá pocos conozcan cómo llegó a España.

En nuestro país es, como quien dice, un recién llegado. Fue en los años 50, con la proliferación de cafeterías, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, cuando una loncha de jamón y otra de queso dentro de dos rebanadas de pan se convirtieron en sinónimo de modernidad.

En Barcelona, además, adquirió una identidad propia, el ya popular sándwich empezó a denominarse 'bikini'.

Tan curioso nombre se debe a la sala Bikini, una discoteca barcelonesa inaugurada en 1953 en la avenida Diagonal. Allí, además de música, se servían algunos tentempiés y el "mixto" era uno de los productos más solicitados.

Con el tiempo, en un claro ejemplo de metonimia comercial, empezó a conocerse con el nombre del local. Así, en Cataluña es común pedir un bikini, mientras que en el resto de España lo seguimos llamando simplemente sándwich mixto.