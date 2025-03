El bocadillo saludable que preparo siempre para cenar: rico en proteínas, ligero y muy saciante

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

Si no fuera porque intento cenar muchas cosas diferentes para poder venir a contarlas, no me cabe duda de que esta de hoy es una cena que repetiría muchísimo. El shawarma es un bocadillo típico del Medio Oriente que tiene su origen en las cocinas turca, libanesa e incluso griega. El shawarma libanés se parece a un doner kebab turco y se parece a un gyros griego y, como estos dos, también está delicioso.

Su nombre proviene del término árabe shawarma, derivado del verbo turco çevirme, que significa "girar", en referencia al tradicional asador vertical en forma de trompo giratorio y el origen de la forma moderna de prepararlo se remonta a la época del Imperio Otomano.

Un plato delicioso y saludable

El concepto del shawarma es simple, una carne marinada con muchas especias aromáticas que se asa lentamente y se sirve en un pan plano con hortalizas frescas y algunas salsas que le aportan cremosidad y sirven de hilo conductor.

Así pues, el shawarma libanés, habitualmente hecho con carne de cordero, aunque también puede ser de pollo o de ternera, es un plato que puede ser una opción nutritiva y saludable cuando se prepara con ingredientes frescos y buscando el equilibrio de nutrientes y puede ser una cena deliciosa.

El cordero es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para la construcción y reparación de los tejidos corporales, así como para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Además, al tratarse de una carne roja, aporta una buena cantidad de hierro hemo, que se absorbe con más facilidad que el hierro procedente de fuentes vegetales. Esto es algo que puede beneficiar a personas con riesgo de padecer anemias ferropénicas.

La salsa de ajo, acompañamiento habitual del shawarma, que se hace con aceite de oliva y ajo fresco, proporciona grasas saludables, principalmente monoinsaturadas, que son buenas para el corazón, al ayudar a reducir el colesterol LDL (el "malo") y aumentar el HDL (el "bueno"). El ajo también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que contribuyen a la protección del sistema cardiovascular. El yogur que se usa en el marinado, y que también puede usarse en la salsa, aporta probióticos que favorecen la salud intestinal y el equilibrio de la microbiota.

En cuanto a los vegetales que suelen utilizar para preparar un shawarma, como el tomate, pepino, cebolla y lechuga, son excelentes fuentes de vitaminas, minerales y fibra dietética. El tomate es rico en licopeno, un potente antioxidante que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, mientras que el pepino y la lechuga proporcionan agua y fibra, que son importantes para la hidratación y la digestión. Además, las cebollas contienen compuestos sulfurados que tienen propiedades antiinflamatorias. Como los vegetales se emplean crudos, el aporte de sus nutrientes es máximo en la mayoría de los casos.

Desde el punto de vista energético, es decir, de las calorías, la salsa de ajo sí tiene una alta cantidad, por lo que sería recomendable utilizar solo una pequeña cantidad. Si se busca una opción más ligera, se puede elaborar una salsa de yogur a partir de ella, de manera que parte de las grasas se sustituirían por proteínas.

Para hacer el shawarma se emplea un pan plano y fino que tiene como función envolver al resto de los ingredientes, pero no aporta una cantidad excesiva de carbohidratos. Además, tenemos la opción de utilizar unas tortillas de trigo integrales para que aporten más fibra y los carbohidratos sean más lentos.

Para hacer shawarma en casa

Aunque se venden pequeños trompos giratorios pensados para utilizar en casa y asar la carne de la forma más auténtica, lo más habitual es que no tengamos un aparato de este tipo y tampoco nos hace falta. Si quisiésemos hacer un asado en trompo, podríamos ensartar filetes de carne en palos de brocheta y asar el conjunto en el horno o en la freidora de aire, pero también podemos asar la carne en una simple sartén.

La preparación de la receta es supersencilla, solo que, si partimos de la carne cruda, la tendremos que marinar y dejar reposar durante unas horas, por lo que requiere previsión. Al final de la receta, veremos cómo se puede tomar algún atajo aprovechando restos de carne ya cocinada y cómo sustituir algún ingrediente que no tengamos a mano para disfrutar de una cena con sabor a Oriente Medio.

Ingredientes para hacer un shawarma desde cero Para la carne marinada Filetes de pierna de cordero (o de ternera o de pollo), 500 g

Yogur natural, 1 vasito

Zumo de limón, 2 cucharadas

Ajo, 4 dientes

Cebolla pequeña, 1 ud

Comino molido, 1 cucharadita

Cilantro molido, 1 cucharadita

Pimentón dulce, 1 cucharada

Canela molida, 1/2 cucharadita

Pimienta molida, 1/2 cucharadita

Sal, 1/2 cucharadita

Aceite de oliva, 2 cucharadas Para la salsa de ajo Ajo, 4 dientes

Zumo de limón, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 1/2 vaso

Sal, al gusto Para montar el shawarma Tortillas de trigo grandes, 4 ud

Tomate, 1 ud

Pepino, 1 ud

Lechuga, cantidad suficiente

Cebolla morada, 1 ud

Perejil fresco picado Paso 1 Cortamos la carne en tiras finas y lo colocamos en un recipiente. Paso 2 Rallamos la cebolla y picamos finamente el ajo. Mezclamos el yogur, el zumo de limón, el ajo picado, la cebolla rallada, el comino, el cilantro molido, el pimentón, la canela, la pimienta negra, la sal y el aceite de oliva. Paso 3 Incorporamos las tiras de cordero a la marinada y mezclamos bien. Dejamos reposar en la nevera durante al menos 4 horas (lo ideal sería poder dejarlas toda la noche). Paso 4 Calentamos una sartén o plancha a fuego medio-alto y cocinamos la carne hasta que esté dorada y completamente cocinada, el tiempo total dependerá de la carne que estemos utilizando. Paso 5 Para preparar la salsa de ajo, en un mortero o en un procesador de alimentos, trituramos los dientes de ajo con la sal hasta obtener una pasta. Paso 6 Añadimos el zumo de limón y seguimos triturando. Paso 7 Incorporamos el aceite de oliva poco a poco, sin dejar de batir, hasta obtener una salsa cremosa y homogénea. Paso 8 Para montar el shawarma, lavamos y cortamos en tiras la lechuga, el tomate y el pepino. Cortamos la cebolla morada en rodajas finas y picamos el perejil. Paso 9 Calentamos ligeramente las tortillas de trigo en una sartén sin nada de grasa. Paso 10 Untamos una capa fina de salsa de ajo sobre el pan caliente. Colocamos una porción de cordero cocido en el centro del pan. Repartimos las hortalizas y espolvoreamos con perejil picado. Paso 11 Envolvemos el shawarma doblando los extremos del pan y enrollándolo firmemente. Para que resulte más fácil de comer, podemos envolverlo en papel de horno.

Cómo hacer un shawarma con lo que tengamos más a mano

Si nos falta tiempo o nos faltan ingredientes, podemos simplificar la receta haciendo algunos cambios que nos permitirán hacer una versión más sencilla que también estará muy rica.

Se puede hacer un shawarma mucho más rápido si nos lo planteamos como una receta de aprovechamiento y utilizamos carne ya cocinada, como restos de un asado de cordero, ternera o incluso de pollo. En este caso, en lugar de marinar la carne cruda, simplemente cortaremos la carne que tengamos en tiras finas y la saltearemos en una sartén con un poco de aceite de oliva y una mezcla de especias como comino, pimentón, pimienta negra, y un toque de canela. Esto ayudará a darle un perfil de sabor más cercano al shawarma tradicional sin necesidad de horas de marinado.

La salsa de ajo podemos sustituirla por una mezcla sencilla de yogur griego sin azúcar con ajo picado, un chorrito de limón y un poco de sal que, además, resultará más ligera. Esta alternativa sigue aportando cremosidad y un punto de frescor al bocadillo con el mínimo esfuerzo.

En cuanto a las hortalizas, podemos adaptarnos a lo que tengamos en la nevera. Si nos falta lechuga, podemos usar lombarda o repollo cortados muy finos; si no tenemos pepino o tomate, podemos omitirlos o reemplazarlos por zanahoria rallada, pimiento verde cortado muy fino o incluso aguacate en rodajas. Las tortillas de trigo se pueden sustituir por pan de pita.