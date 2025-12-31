David de Jorge, chef: "Para que los gambones a la plancha queden de escándalo hay que cocinarlos solo 80 segundos"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 4

Un producto con tanto sabor como el marisco no necesita de grandes aderezos para estar bueno, al contrario, algunos cocineros considerarían un sacrilegio o una falta de respeto aquellas preparaciones que no preserven la "pureza" del producto cuando este es de primerísima calidad.

A menudo, debido a esta manera de pensar, los grandes mariscos se consumen simplemente cocidos o pasados por la plancha, sin más condimentos que una hoja de laurel o un poco de limón.

Está bien, pero existe otra forma de pensar en la que la imaginación es el límite y cualquier marisco puede ser mejorado si se cocina con los condimentos adecuados.

Para los que no se conforman con los sabores y aromas más tradicionales, esta receta del chef David de Jorge para cocinar langostinos o gambones le da una pequeña vuelta de tuerca a la receta de los gambones a la plancha y es perfecta, además, para darle alegría al marisco congelado.

Se trata de una receta ultrafácil de hacer, que apenas nos llevará quince minutos en total y es de estas que nos van a dar ganas de chuparnos los dedos y rebañar el plato con un trozo de pan.

Se trata de una preparación que es perfecta como entrante para la cena de Nochevieja, aunque también se pueden servir sobre unos huevos con patatas fritas y están de escándalo o con un poco de arroz blanco.

El truco de abuela que usan los chefs

El único secreto que tiene esta receta es el uso de un ingrediente que le sienta genial a todas las salsas con base de marisco, el whisky -también nos vale brandy o coñac-.

No hay una abuela que no tenga una botella de estos licores en el mueble bar para darles sabor a guisos y sofritos. Usar un chorro de una de estas bebidas espirituosas para desglasar una sartén en la que hayamos marcado unas gambas, cigalas, gambones, langostinos, carabineros... lo que sea, nos dará como resultado una salsa de esas que perduran en nuestro registro mental de sabores, un disfrute memorable.

Langostinos al whisky David de Jorge

El chef David de Jorge todo esto lo sabe bien y emplea este truco en uno de sus programas para cocinar unos langostinos al whisky en vísperas de Navidad con los que le rinde un pequeño tributo a Joe Strummer, el mítico cantante del grupo The Clash.

Para redondear el plato, De Jorge liga una salsa añadiendo mantequilla fría al licor reducido con todos los jugos del marisco.

Para darles un toque divertido, les podríamos poner también una guindilla o alguna cayena o, si quisiéramos darle un toque más exótico, podríamos utilizar una pequeña cantidad de gochujang, una pasta de chile muy popular en la cocina coreana, con notas dulces y ligeramente picantes, que aporta notas de sabor muy interesantes.

Al marisco, también le queda muy bien el chipotle ahumado en conserva o alguna salsa hecha con este chile mexicano. Tanto el gochujang como el chipotle pueden conseguirse en tiendas de productos latinos y asiáticos.

Por supuesto, si no nos gusta nada el picante o hay niños o, simplemente, no nos apetece arriesgar, podemos omitirlo.