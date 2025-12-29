Joan Roca, chef: "La crema de marisco más fácil de Nochevieja se hace con 1 kg de cabezas de gambas y 65 g de puerro"

Vasitos de crema de marisco y Joan Roca en un montaje de El Español E.E.

0 votos

Total: 1 h 10 min

Esta crema de intenso sabor a gambas, que podemos servir en pequeños boles como entrante o en vasitos como aperitivo durante la cena de Nochevieja, o que también podríamos dejarla para después de las fiestas cuando el cuerpo nos pida una sopa reconfortante, es una de las recetas más resultonas que podemos incorporar a nuestro recetario navideño.

Se trata de una preparación de origen francés que se conoce como velouté, y consiste en una salsa parecida a la salsa bechamel en la que se utiliza caldo en vez de leche para obtener una textura más delicada.

La velouté una de las salsas madre de la cocina francesa y su nombre es una palabra en la lengua gala que significa 'aterciopelado', lo que nos da idea de la textura, más ligera que la bechamel, que puede usarse como base para otras salsas derivadas o tomarse sola como una crema de marisco.

Aunque la velouté tradicional se elabora partiendo de un roux claro (una mezcla de harina y mantequilla que se cocina lo justo para evitar que la harina coja color) y añadiendo un caldo blanco de pollo, pescado o ternera, en esta receta de Joan Roca se prescinde de la harina.

En su lugar, se utilizan hojas de gelatina, yema de huevo y nata para espesar y dar textura, que en la cocina francesa son ingredientes habituales para crear salsas, resultando una velouté sin gluten.

Como salsa, la velouté se emplea para acompañar carnes blancas como pollo o pavo, pescados blancos y verduras. Como crema, tal como la presentamos en la receta de hoy, al emplatar, podemos decorarla con algunas hierbas aromáticas o alguna gamba pelada y marcada a la plancha.

Crema de marisco fácil con 3 estrellas

Pensar que un chef con tres estrellas Michelin y al frente de uno de los mejores restaurantes del mundo haga recetas de aprovechamiento puede resultar extraño a algunos, pero la alta cocina tiene mucho trabajo detrás para sacarle el máximo partido a cada ingrediente, para aprovechar al máximo su potencial.

No en vano, en la alta cocina se trabaja con partes de los alimentos que en casa se descartan muchas veces porque no podemos aplicar las mismas técnicas que se emplean en los restaurantes para convertirlas en platos alucinantes.

Una de las cosas que más tiempo ocupan en una cocina profesional es la elaboración de caldos y fondos que extraen el sabor de carnes, pescados o verduras para luego servir como base a salsas y elaboraciones diversas con las que se crean los platos.

Muchas veces la complejidad de una receta en este tipo de cocina no está en lo difícil que sea cocinarla, sino en la gran cantidad de elaboraciones que pueden llegar a ser necesarias para un único plato.

Por ejemplo, esta crema de gambas de Joan Roca que podemos encontrar en El Libro de la Gamba Roja (Planeta Gastro, 2023), que en casa nos haría felices como plato único para cenar cualquier día o que es un entrante perfecto para una comida de fiesta, es solo una de las pequeñas guarniciones que forman parte de un plato mucho más complejo firmado por el chef de El Celler de Can Roca.

Y es algo que se hace aprovechando un producto que, en estas fechas, acaba en el cubo de la basura de muchas de nuestras cocinas: cabezas de gambas.