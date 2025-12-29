Joan Roca, chef: "La crema de marisco más fácil de Nochevieja se hace con 1 kg de cabezas de gambas y 65 g de puerro"
Se trata de una receta que permite aprovechar los productos en su totalidad, pues con ella se les puede dar salida a las cabezas de las gambas que hayamos usado para preparar otro plato.
Más información: Lotería del Niño 2026 - Comprobar números premiados y buscador de décimos
- Total: 1 h 10 min
Esta crema de intenso sabor a gambas, que podemos servir en pequeños boles como entrante o en vasitos como aperitivo durante la cena de Nochevieja, o que también podríamos dejarla para después de las fiestas cuando el cuerpo nos pida una sopa reconfortante, es una de las recetas más resultonas que podemos incorporar a nuestro recetario navideño.
Se trata de una preparación de origen francés que se conoce como velouté, y consiste en una salsa parecida a la salsa bechamel en la que se utiliza caldo en vez de leche para obtener una textura más delicada.
La velouté una de las salsas madre de la cocina francesa y su nombre es una palabra en la lengua gala que significa 'aterciopelado', lo que nos da idea de la textura, más ligera que la bechamel, que puede usarse como base para otras salsas derivadas o tomarse sola como una crema de marisco.
Aunque la velouté tradicional se elabora partiendo de un roux claro (una mezcla de harina y mantequilla que se cocina lo justo para evitar que la harina coja color) y añadiendo un caldo blanco de pollo, pescado o ternera, en esta receta de Joan Roca se prescinde de la harina.
En su lugar, se utilizan hojas de gelatina, yema de huevo y nata para espesar y dar textura, que en la cocina francesa son ingredientes habituales para crear salsas, resultando una velouté sin gluten.
Como salsa, la velouté se emplea para acompañar carnes blancas como pollo o pavo, pescados blancos y verduras. Como crema, tal como la presentamos en la receta de hoy, al emplatar, podemos decorarla con algunas hierbas aromáticas o alguna gamba pelada y marcada a la plancha.
Crema de marisco fácil con 3 estrellas
Pensar que un chef con tres estrellas Michelin y al frente de uno de los mejores restaurantes del mundo haga recetas de aprovechamiento puede resultar extraño a algunos, pero la alta cocina tiene mucho trabajo detrás para sacarle el máximo partido a cada ingrediente, para aprovechar al máximo su potencial.
No en vano, en la alta cocina se trabaja con partes de los alimentos que en casa se descartan muchas veces porque no podemos aplicar las mismas técnicas que se emplean en los restaurantes para convertirlas en platos alucinantes.
Una de las cosas que más tiempo ocupan en una cocina profesional es la elaboración de caldos y fondos que extraen el sabor de carnes, pescados o verduras para luego servir como base a salsas y elaboraciones diversas con las que se crean los platos.
Muchas veces la complejidad de una receta en este tipo de cocina no está en lo difícil que sea cocinarla, sino en la gran cantidad de elaboraciones que pueden llegar a ser necesarias para un único plato.
Por ejemplo, esta crema de gambas de Joan Roca que podemos encontrar en El Libro de la Gamba Roja (Planeta Gastro, 2023), que en casa nos haría felices como plato único para cenar cualquier día o que es un entrante perfecto para una comida de fiesta, es solo una de las pequeñas guarniciones que forman parte de un plato mucho más complejo firmado por el chef de El Celler de Can Roca.
Y es algo que se hace aprovechando un producto que, en estas fechas, acaba en el cubo de la basura de muchas de nuestras cocinas: cabezas de gambas.
Ingredientes para hacer la velouté de gamba de Joan Roca
Para la bresa
- Cebollas, 500 g
- Zanahorias, 75 g
- Puerros, 65 g
- Aceite de oliva virgen extra, 20 g
Para el caldo de cabezas de gambas
- Cabezas de gambas, 1 kg
- Aceite de oliva virgen extra, 25 g
- Bresa, 300 g
- Agua, 2,5 litros
Para la velouté de caldo de cabezas de gambas
- Caldo de cabezas de gambas, 450 g
- Nata, 180 g
- Hojas de gelatina, 2 y 1/2 ud
- Yemas de huevo, 2 ud
Paso 1
Lo primero será hacer la bresa, para ello se cortan las verduras en trozos no muy pequeños y se cocinan en aceite en una cazuela pequeña hasta que estén bien doradas. Cuando estén listas, las reservamos.
Paso 2
Para hacer el caldo de cabezas de gambas, que será la base para nuestra velouté, doramos las cabezas de las gambas en aceite de oliva virgen extra y las ponemos en una olla junto a la bresa.
Paso 3
Cubrimos con agua fría y llevamos a ebullición. Retiramos la espuma y seguimos cociendo a fuego suave hasta obtener 1,25 litros de caldo. Colamos, enfriamos y desgrasamos.
Paso 4
Ponemos de nuevo el caldo colado en una olla lo dejamos reducir a fuego suave hasta la mitad del volumen inicial. Colamos por estameña y reservamos.
Paso 5
Para preparar la velouté, hidratamos las hojas de gelatina en un recipiente de agua con hielo. Juntamos el caldo con la yema de huevo y la nata y cocemos todo al baño maría hasta que alcance los 85 ºC.
Paso 6
Escurrimos bien la gelatina y la incorporamos al caldo mezclando bien hasta que la textura sea homogénea. Colamos y, si queremos servirla en frío como aperitivo, la repartimos en vasitos y la dejamos en la nevera.