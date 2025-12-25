Pablo Suárez, cocinero: "Para que los gambones estén más buenos, cocínalos al horno 10 minutos con esta salsa"

0 votos

Los gambones son uno de los manjares más apreciados de la gastronomía mediterránea. Su carne firme, jugosa y sabrosa los convierte en una deliciosa opción versátil que funciona tanto en entrantes elegantes como en platos principales contundentes.

Lo mejor de todo es que su preparación es sorprendentemente sencilla: apenas necesitan unos minutos en el horno o en la sartén con un buen aceite de oliva y los ingredientes justos para brillar con luz propia.

Ya sea para una cena entre amigos, una ocasión especial (como las comidas navideñas de estos días) o simplemente para darte un capricho entre semana, la receta que presentamos a continuación permite disfrutar de toda la magia de los gambones sin complicarse demasiado.

Y es que a veces los mejores platos no son los más complicados o los que requieren ingredientes exóticos, sino aquellos que respetan la calidad del ingrediente principal y lo dejan brillar en su máxima expresión, permitiendo que su sabor sea el auténtico protagonista de la mesa.

Gambones al horno con salsa especial

Pablo Suárez, más conocido en redes sociales y en el mundo de la cocina como @poesiadefogon, es un cocinero, creador de contenido culinario y comunicador gastronómico gallego con más de 700.000 seguidores en TikTok.

Entre los múltiples vídeos de recetas que comparte con su comunidad, se encuentra uno de unos gambones al horno que asegura que encantará a todos. "¡Quedan superjugosos y son perfectos como aperitivos para cualquier ocasión especial!", exclama. Todos los detalles, justo abajo.

Ingredientes Gambones XL, 10

Aceite de oliva, 80 ml

Vino blanco, 50 ml

Ajo en polvo, 1 cucharada sopera

Pimentón (dulce o picante, al gusto), 1 cucharadita

Perejil picado, 3 cucharadas soperas

Sal, al gusto

Zumo de limón (opcional) Paso 1 Junta el aceite, la sal, el perejil, el pimentón y el ajo en un bol y mézclalos bien para que se integren. Reserva. Paso 2 Limpia los gambones y colócalos en una bandeja de horno. Riégalos bien con la mezcla de especias, remueve, y agrega por encima un buen chorro de vino blanco. Paso 3 Cocínalos en el horno, precalentado a 180ºC, durante 10 minutos. Y listo.

Otras salsas para gambones

Los gambones, ya sea al horno como en la receta de Pablo Suárez o a la plancha, se pueden comer con otro tipo de salsas igualmente fáciles y deliciosas que realzan a este maravilloso producto. A continuación os dejamos algunas ideas para quienes quieran probar otras opciones.