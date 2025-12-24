Noelia, pescadera: "La mejor merluza de Navidad se hace en 10 minutos con 2 cucharadas de miel y mostaza y un ajo"

0 votos

Comensales: 1-2

La merluza se ha convertido en uno de los grandes aliados para las comidas y cenas de Navidad, pues consigue algo que a veces parece imposible en estas fechas: ofrecer un plato principal ligero, elegante y muy sabroso, sin que el comensal termine con la sensación de haber comido en exceso.

Su carne blanca y delicada, con un sabor suave que gusta tanto a niños como a adultos, la hace perfecta para compartir mesa con entrantes más contundentes, mariscos, embutidos o canapés, equilibrando el menú sin restar un ápice de sensación festiva.

Además, admite muy bien salsas y guarniciones de temporada, desde patatas y verduras asadas hasta toques más especiales como marisco, frutos secos tostados o una buena salsa aromática que convierta a este pescado sencillo en un plato de celebración.

En unas fiestas dominadas muchas veces por largas cocciones y platos de carne copiosos, elegir una receta de merluza es también una forma de cuidar a los invitados: se digiere mejor, resulta más ligera para cenas tardías y permite que el postre se disfrute sin sensación de empacho.

Al mismo tiempo, la merluza se presta a presentaciones muy vistosas, ya sea en lomos al horno, en medallones con una salsa suave, o en bonitas cazuelitas individuales con una salsa verde o marinera, perfectas para servir directamente a la mesa.

Esta combinación de sencillez en la elaboración y resultado sofisticado hace que sea una opción ideal tanto si cocinas para pocos comensales como si tienes que organizar un menú para toda la familia.

Merluza en salsa en 10 minutos

Noelia, pescadera en el Mercado Salamanca de Málaga, conocida en redes como @noelapeskaera, ha compartido una receta fácil de este pescado tan especial que es perfecta para no complicarse en Navidad.

Aparte de la merluza (fresca o congelada, pero mejor siempre fresca) sólo necesitas tres ingredientes muy básicos para elaborar la salsa, por lo que, además de ser un plato sencillo y rápido, también es económico.

A modo de guarnición, la experta sugiere incluir una patata, que ella cocina al microondas unos 10 minutos envuelta en papel film transparente, pero podemos acompañar al pescado con lo que queramos.

Ingredientes Merluza, 2 lomos

Miel, 2 cucharadas

Mostaza (a poder ser en grano), 2 cucharadas

Ajo picado, 1

Sal y pimienta, al gusto Paso 1 Mezcla en un bol pequeño la miel, el ajo, la mostaza. Reserva. Paso 2 Seca la merluza con un papel de cocina y ponla en una sartén al fuego. Márcala bien por cada lado y agrega por encima la mezcla del bol. Paso 3 Encima de esta mezcla agrega también un poquito de queso para gratinar y tapa la sartén para que termine de cocinarse la merluza y el queso se derrita bien. Cuando esté listo, apaga el fuego y ¡al plato!

Otras ideas de salsas para merluza