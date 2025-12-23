José Andrés (56), chef: "Para que el besugo al horno quede más jugoso, el secreto es este relleno con 6 ingredientes"

El chef José Andrés en un montaje de El Español E. E.

El besugo es un clásico de la Nochebuena. Van a ser muchas las casas en España que mañana celebren la cena más familiar de la Navidad con este pescado al horno o con alguno similar que, en lenguaje de abuela, sea "primo hermano".

Se trata de un pescado perteneciente a la familia de los espáridos -pariente del sargo y la dorada- que resulta ideal para el horno por su carne firme, jugosa y de sabor delicado. Además, su piel grasa protege la carne durante el horneado, evitando que se reseque.

Por su tamaño, es también adecuado para introducir un relleno que aporte jugosidad durante la cocción, por lo que, sin ninguna complicación podemos conseguir un plato sabroso, vistoso que, además, resulta muy equilibrado.

El besugo relleno de José Andrés

Besugo al horno de José Andrés

En un episodio del programa Vamos a cocinar con José Andrés, que se emitió hace años en RTVE, el famoso cocinero asturiano propone una receta de besugo al horno que le da un pequeño giro a ese pescado al horno con rodajas de limón clavadas que todos tenemos interiorizado.

Con unos mínimos cambios, que consisten en olvidarse de los cortes para que la propia piel ayude a mantener la jugosidad y en adoptar un relleno similar al que se suele usar en los asados de grandes aves, el chef consigue un besugo mucho más jugoso y con más matices de sabor.

El primer paso, explica José Andrés, es la elección del producto. Un buen besugo se reconoce por tener la cabeza pequeña en relación con su cuerpo, ojos cristalinos y una característica mancha negra cerca de la aleta pectoral. Según el chef, la temporada ideal de pesca abarca de noviembre a marzo.

El secreto de esta receta reside en lo que él denomina el "hilo conductor". Un sofrito hecho con una cebolla pochada lentamente en aceite de oliva, pero sin que coja demasiado color, a la que se le añade una pizca de panceta de cerdo para aportar grasa y setas de cardo que aportarán umami natural.

El toque maestro final lo dan las ciruelas y pasas rehidratadas en vino dulce D.O. Málaga, cuya reducción debe alcanzar una consistencia de "mermelada". Al final, se incorporan piñones tostados, gajos de naranja y espinacas frescas, estas últimas con el fuego ya apagado.

Se hornea sobre una cama de patatas cortadas a medio centímetro con aceite y sal. José Andrés aconseja introducir el pescado y las patatas al mismo tiempo si la pieza es grande, y cocinar todo junto a 180 °C durante unos 40 o 50 minutos.

Aunque, como hemos dicho, José Andrés no le da cortes al pescado, no prescinde del toque de limón, pero sustituye este por tomillo limonero para mantener el aroma cítrico.

Otros pescados que también funcionarán

Decíamos al principio que el besugo tiene varios parientes conocidos que también darán muy buenos resultados si se cocinan en el horno y así lo corrobora el chef José Andrés.

Entre las alternativas que sugiere, destaca la dorada, considerada el "rey" junto al besugo, y el pargo, un "primo hermano" de sabor excepcional que a menudo se confunde con él.

También menciona la urta, muy popular en Cádiz, el sargo, reconocible por sus ojos saltones, y la breca, opciones todas ellas más económicas que el besugo.

Se podrían usar también pescados más pequeños o en filetes, como el lenguado o el gallo, pero, en este caso, el chef sugiere un ajuste en la receta que consiste en cocinar las patatas previamente, ya que estos ejemplares finos requieren mucho menos tiempo de horno que una pieza de tamaño considerable.