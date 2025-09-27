Fray Ángel, fraile cocinero, lo confirma: "El truco para que la merluza quede jugosa es marinarla antes"

Fray Ángel, el fraile cocinero y 'youtuber' en un montaje de El Español iStock

Total: 1 h 30 min

Comensales: 4

La merluza es uno de los pescados más consumidos en España, pues su sabor suave y lo accesible que es hacen que sea también el pescado "favorito" hasta de los que no son amantes del pescado.

Podría decirse que la merluza es un pescado "fácil de comer", pues tampoco tiene una gran cantidad de espinas en el caso de cocinarlo entero o en rodajas. Además, las piezas de mayor tamaño son perfectas para porcionar en lomos y filetes haciendo aún más fácil su consumo.

Aparte del sabor, su textura es también delicada, por lo que uno de los requisitos para que el plato sea un éxito es conseguir que no se reseque durante la cocción. Esto, que puede parecer algo completo, no lo es en absoluto si se tienen en cuenta algunos consejos.

La merluza con tomate de Fray Ángel

Para quienes no lo conozcan, Fray Ángel es un fraile franciscano que oficia como cocinero en el Real Monasterio del Santo Espíritu, en Gilet (Valencia). Durante el confinamiento de 2020 empezó a subir las recetas a un canal de YouTube y, a partir de ese momento, sus suscriptores no han parado de crecer.

Sin ingredientes extraños y sin complicaciones innecesarias, este religioso, encargado de alimentar a sus compañeros en el convento, comparte cada lunes una de sus recetas con todos los trucos para que cualquiera pueda hacerla en casa igual de rica.

Merluza con tomate de Fray Ángel

En uno de estos vídeos, el fraile cocina una sencilla merluza con tomate, un ejemplo más de su cocina sencilla y resultona para el día a día. Con pocos ingredientes y aún menos esfuerzo, fray Ángel consigue un plato sabroso, ligero y nutritivo.

Pero, a pesar de la sencillez, la receta también tiene su pequeño truco. Mientras se va cocinando el tomate, el cocinero rocía la merluza con zumo de limón y la deja reposar así hasta el momento de incorporarla a la salsa.

De esta manera, la merluza no solo se impregnará del sabor del cítrico, sino que empezará a "cocinarse" y quedará mucho más jugosa.

Más allá del pescado, fray Ángel también tiene algo que decir sobre la elaboración de la salsa. Explica que hay que estar atentos, porque cuando el agua del tomate se ha evaporado completamente, la salsa tiende a pegarse.

Ingredientes Merluza, 1 kg

Tomate troceado en conserva, 1 kg

Limones pequeños, 2 ud

Ajo, 3 dientes

Perejil fresco, 1/2 manojo

Vino blanco, 50 ml

Aceite de oliva, 40 ml

Sal, al gusto Paso 1 Ponemos las rodajas de merluza en una bandeja y exprimimos los limones por encima. Dejamos reposar así mientras hacemos la salsa para que el pescado se impregne del sabor cítrico y se precocine ligeramente. Paso 2 En una sartén ponemos la mitad del aceite y añadimos el tomate troceado. Lo cocinamos a fuego moderado hasta que pierda parte de su agua. Paso 3 Añadimos sal al gusto, incorporamos el vino blanco, subimos un poco el fuego y dejamos que evapore el alcohol. Trituramos el tomate hasta obtener una salsa homogénea. Paso 4 En otra sartén, freímos 2 dientes de ajo picados en el resto del aceite, vigilando que no se quemen. Añadimos la salsa de tomate triturada y dejamos que cueza unos minutos para que coja el sabor del ajo. Paso 5 En una cazuela que sea apta para horno, disponemos las rodajas de merluza y vertemos la salsa de tomate por encima. Fray Ángel recomienda mover suavemente la cazuela para que la salsa se introduzca bajo el pescado y así no se pegará al fondo. Paso 6 Rallamos un diente de ajo crudo por encima de la merluza con el tomate y espolvoreamos con abundante perejil fresco. Paso 7 Ponemos la cazuela al fuego moderado hasta que empiece a burbujear y, en ese momento, la introducimos en el horno precalentado a 160-170 °C y dejamos cocer 15 minutos hasta que la merluza esté en su punto. Paso 8 Servimos caliente, acompañado de arroz en blanco o un buen trozo de pan para mojar en la salsa, tal y como recomienda fray Ángel.

Una receta ligera y proteica

Si buscásemos un ejemplo de dieta mediterránea, esta receta podría ser uno de los mejores. Por un lado, tenemos la merluza, que es un pescado magro con un contenido de grasa muy bajo (menos del 2 %) y de muy fácil digestión.

Aporta una cantidad importante de proteínas de alto valor biológico y también contiene vitaminas del grupo B, especialmente niacina y B12, además de minerales como fósforo, potasio y yodo, esenciales para la función tiroidea y el metabolismo energético.

El tomate, por su parte, es fuente de fibra, vitaminas antioxidantes como la vitamina C y compuestos bioactivos como el licopeno, un carotenoide con propiedades protectoras frente al daño oxidativo.

Además, al cocinarlo con un poco de aceite se mejora la absorción del licopeno, potenciando sus beneficios.

Finalmente, el ajo y el perejil, aparte de dar sabor, añaden compuestos fenólicos, vitamina C, hierro y calcio, mejorando el perfil de minerales y antioxidantes.