Jaume Giménez, nutricionista, y su cena ligera más fácil con gambas congeladas: lista en 10 minutos e ideal para la 'airfryer'
El experto propone este plato bajo en grasas y rápido de hacer para cuando no tenemos mucho tiempo pero queremos comer sano y bien.
- Total: 18 min
- Comensales: 4
Hace tiempo que la vida acelerada ha irrumpido también en las cocinas de los hogares. Cada vez más personas recurren a recetas fáciles o alimentos precocinados en su día a día para poder llegar a tiempo a todo.
No obstante, también preocupa la salud y se intenta comer más sano en la medida de lo posible. Por esta razón han tenido tanto éxito electrodomésticos como la freidora de aire, ya que permite elaborar platos con menos grasas de forma rápida y con resultados deliciosos.
Consciente de esta tendencia, el nutricionista Jaume Giménez ha diseñado un conjunto de preparaciones sencillas y equilibradas pensadas para cocinar con airfryer usando alimentos que podemos encontrar fácilmente en cualquier supermercado.
De todas esas elaboraciones hemos seleccionado unas riquísimas brochetas de gambas con piña, pimientos y curry que son perfectas tanto para una cena exprés como para una velada con amigos.
Brochetas de gambas
La receta que sugiere Jaume Giménez lo tiene todo para convertirse en un imprescindible de nuestra rutina culinaria. A continuación, todos los detalles para cocinarla en casa.
Ingredientes
- Gambas grandes congeladas, 150 g
- Piña, 1 rodaja
- Pimiento rojo, 1
- Pimiento verde, 1
- Pimiento amarillo, 1
- Curry en polvo, 1 cucharada
- Zumo de medio limón
- Yogur griego natural, 50 g
- Aceite de oliva virgen extra, al gusto
- Palillos para brochetas
- Menta fresca
- Cilantro fresco
Paso 1
Pela y limpia las gambas. Mézclalas con curry, limón, sal y pimienta y déjalas marinar durante 15 minutos.
Paso 2
Corta los pimientos y la piña en cubos del mismo tamaño.
Paso 3
Ensarta todo en brochetas alternando gamba, piña y pimientos.
Paso 4
Cocina en la 'airfryer' a 200°C durante 8 minutos, girando a mitad del tiempo.
Paso 5
Sirve con una salsa de yogur y menta y decora con hojas de cilantro fresco.
Consejos finales
Esta receta se puede modificar o versionar cambiando algunos ingredientes. Por ejemplo, para un toque más tropical se puede sustituir la piña por mango. Y si no tienes curry o no te gusta, prueba con pimentón y comino. No te defraudará.
Puedes acompañar las brochetas con arroz basmati o ensalada fresca para un plato más completo y saciante.
Además, este plato es perfecto para aprovechar lo que no nos comamos: las brochetas sobrantes se pueden usar como topping de ensaladas y los restos de pimientos se pueden incluir en salteados o tortillas de verduras.
Beneficios nutricionales
Las gambas congeladas son igualmente saludables que las frescas cuando se procesan y descongelan correctamente. Mantienen prácticamente todos sus nutrientes, incluyendo omega-3 y vitaminas y minerales esenciales.
Asimismo, las gambas son ricas en proteínas de alto valor biológico (aproximadamente 24 gramos por cada 100 gramos), siendo comparables a la carne, pero con mucha menos grasa.
Contienen solo unas 90-100 calorías por cada 100 gramos, lo que las convierte en una opción ideal para dietas de control de peso
En cuanto al sabor y textura, pueden ser tan sabrosas como las frescas si se descongelan adecuadamente en el frigorífico.
Otras ventajas adicionales (como una mayor seguridad alimentaria, mayor disponibilidad, mejor precio y más durabilidad) hacen de las gambas congeladas una excelente opción nutricional y práctica para incluir regularmente en la dieta, siempre respetando las recomendaciones para personas con ciertas condiciones de salud.