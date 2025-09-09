Eneko, ganador de Masterchef 11, y su receta para hacer unos boquerones fritos al Orio en la 'airfryer': listos en 15 minutos

0 votos

La rutina ha vuelto, pero los sabores de verano permanecen. A algunos todavía nos cuesta desterrar el hielo del vaso de café, y el gazpacho y el salmorejo siguen presentes en los estantes de los supermercados.

Un plato también típico de verano es el pescaíto frito, uno de los emblemas gastronómicos de Andalucía: crujiente por fuera, jugoso por dentro y con un aroma que recuerda a playa, terraza y sobremesas infinitas.

Una forma de mantener vivo el espíritu veraniego puede ser cocinar en casa estas comidas que saben a calma y disfrute. Para ello, os traemos una receta de boquerones fritos al Orio que puedes elaborar fácilmente en la freidora de aire.

La receta ha sido diseñada por Eneko Fernández (41 años, Zaragoza), exfutbolista y ganador de la 11ª edición de MasterChef.

Actualmente, es comentarista en la plataforma deportiva DAZN y chef ejecutivo del grupo Verbena, con establecimientos como Ginger Fizz Bar, Garbo Gentlebar o Vodevil, todos ubicados en Zaragoza.

Boquerones fritos en la airfryer

Eneko nos invita a preparar unos boquerones fritos al estilo Orio en la freidora de aire. Una alternativa perfecta para quienes adoran las frituras, pero sin exceso de aceite, sin complicaciones, más rápido, saludable y mucho más limpio.

Cabe aclarar que el 'estilo Orio' en cocina es una técnica tradicional vasca que se aplica principalmente a pescados y consiste en cubrirlos con un sencillo refrito de aceite de oliva, ajo, cayena y vinagre. (A veces también se incorpora perejil).

Así pues, más abajo compartimos todos los ingredientes e indicaciones para hacer fácilmente esta receta. Sólo necesitarás dos productos básicos (sin contar aderezos) y en unos 15 minutos el plato estará listo para comer.

Ingredientes Boquerones, 300 g

Harina de garbanzo, 200 g

Sal, al gusto

Ajos, 3

Cayena, 1

Aceite de oliva virgen extra, 150 g (3/4 de una taza)

Vinagre de Jerez, unas gotitas Paso 1 Limpia los boquerones. Retira la cabeza y la tripa de los boquerones (o pide a tu pescatero que lo haga por ti). Lávalos en agua fría, sécalos con papel absorbente y añade un poco de sal. Paso 2 Enharínalos. Pásalos por harina de garbanzo (el secreto andaluz para una fritura crujiente y ligera) y sacúdelos suavemente para retirar el exceso de harina. Paso 3 Cocínalos en la freidora de aire. Coloca los boquerones en la 'airfryer' sin amontonarlos. Rocíalos con AOVE en spray y programa unos 12 minutos a 180 ºC, hasta que la capa exterior empiece a dorarse. Paso 4 Mientras se cocinan los boquerones, prepara el Orio. En una sartén con aceite, fríe los ajos laminados junto con la cayena. Cuando estén dorados, apaga el fuego y añade unas gotas de vinagre de Jerez. Remueve bien. Paso 5 Finalmente, saca los boquerones de la freidora de aire y colócalos en un plato grande o fuente y vierte por encima el Orio. Se recomienda comerlos recién hechos.

Como señalaba la pescadera andaluza Jessica Herrera en este artículo, los dos elementos más importantes para conseguir un buen pescado frito son la harina y el aceite. El aceite siempre tiene que ser virgen extra de alta calidad y la harina se recomienda que sea la de garbanzo, que es la tradicional malagueña.

No obstante, también podemos usar la llamada harina de freír, que es una mezcla de harina de trigo molida y semolina de trigo a partes iguales.

