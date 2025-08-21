Chef José Andrés (56), alto y claro: "Si queréis que el atún no quede seco, la plancha tiene que estar muy caliente"

0 votos

Cuando se habla de cocina rápida, a menudo se asocia con comida de mala calidad o poco equilibrada desde el punto de vista nutricional o, simplemente, platos cocinados de cualquier manera que no están ricos.

El chef José Andrés, uno de los mejores embajadores de la cocina española al otro lado del Atlántico, no está de acuerdo con esto y así lo expresaba hace algunos años cuando estaba al frente del programa Vamos a cocinar con José Andrés que se emitía en RTVE.

El cocinero asturiano aboga por desmitificar la cocina rápida y demuestra que no tiene por qué ser una cocina de baja calidad.

Defiende que existen muchas opciones para cocinar "rápido, económico y muy bueno", que se han cocinado desde siempre en las casas españolas y pone en valor el trabajo de las "amas de casa" que siempre se las han apañado para improvisar menús de última hora con lo que tenían a mano.

El secreto de un atún jugoso

Truco para que el atún no quede seco

Durante el transcurso de este programa, que puede verse íntegro en el vídeo subido al canal de YouTube de RTVE Cocina, José Andrés predica con el ejemplo y cocina un par de platos tan sencillos que son casi un juego de niños.

Uno de ellos es un atún a la plancha con ajonjolí, que es como se conoce en algunas zonas de España a las semillas de sésamo, una receta tan sencilla como nutritiva, que también podría prepararse con bonito ahora que está en plena temporada y en la que el único secreto es que la plancha tiene que estar muy caliente cuando pongamos el pescado sobre ella.

Si lo hacemos así, la superficie del pescado se "sellará" casi de inmediato, se formará una deliciosa capa dorada mientras el interior se mantiene jugoso y el resultado será perfecto, justo lo que buscamos.

Ingredientes Lomos de atún fresco, 400 g

Semillas de sésamo, 40 g

Aceite de oliva virgen extra, 20 ml

Salsa de soja, 15 ml (opcional)

Zumo de limón, 10 ml (opcional)

Sal, cantidad necesaria

Pimienta negra molida, cantidad necesaria Paso 1 Secamos los lomos de atún con papel de cocina y los cortamos en lingotes de unos 3 cm. Paso 2 Preparamos una marinada mezclando la salsa de soja con el zumo de limón, una pizca de sal y pimienta. Introducimos el atún en la mezcla y lo dejamos reposar unos 10 minutos para que adquiera sabor, pero sí que llegue a cocinarse con la acidez. Paso 3 Ponemos en un plato las semillas de sésamo. Sacamos los lingotes de atún de la marinada, los escurrimos ligeramente y los rebozamos presionando suavemente sobre las semillas hasta que queden bien cubiertos por todos lados. Paso 4 Calentamos una plancha o sartén antiadherente. Cuando esté bien caliente, esto es clave, ponemos unas gotas de aceite y colocamos el atún rebozado sobre ella. Paso 5 Marcamos el atún a fuego medio-alto durante 1 minuto por cada lado si deseamos un interior rojo, o 2 minutos por lado si lo preferimos más hecho.

Proteínas deliciosas

El atún es un pescado azul que destaca por su elevado aporte de proteínas de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales y comparables a las de la carne magra.

Además, se trata de un pescado rico en ácidos grasos omega-3, en particular EPA y DHA, que contribuyen al mantenimiento de la salud cardiovascular, ayudan a controlar los niveles de triglicéridos y poseen un efecto antiinflamatorio.

También es destacable la cantidad de vitaminas liposolubles (A y D), además de minerales esenciales como yodo, fósforo y magnesio.

En una receta como la de hoy, en la que se cocina a la plancha con rebozado de sésamo, su consumo resulta interesante en el contexto de una dieta equilibrada. La cocción breve a alta temperatura permite mantener la jugosidad de la carne y conservar la mayor parte de sus nutrientes.

Por otro lado, el sésamo añade grasas saludables insaturadas, fibra y minerales como calcio y magnesio, además de antioxidantes naturales como los lignanos, que complementan el valor nutricional del pescado.

