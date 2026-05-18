Roberta Cipri, chef italiana: "La pasta más sabrosa se puede hacer con una cebolla y un bote de alubias; queda increíble"

La chef Roberta Cipri en un montaje de El Español iStock

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En España, las legumbres tienen su lugar en cocidos, potajes y guisos contundentes, pero rara vez comparten plato con la pasta más allá de algún garbanzo escapado en la sopa del cocido.

Sin embargo, no hay que irse muy lejos para descubrir que la pasta e fagioli (pasta con alubias) es tan italiana como la carbonara o la amatriciana. Es un plato popular en las mesas del país transalpino y es uno de los mejores ejemplos de esa cocina humilde que, con técnica y buenos ingredientes, logra resultados extraordinarios.

La chef Roberta Cipri, conocida en redes sociales como Chef Roberta Official, ha compartido en su perfil de Instagram (@chefrobertaofficial) su versión de esta receta clásica.

Roberta Cipri es una chef profesional nacida en Roma que trabajó durante años en la hostelería italiana antes de trasladarse a Costa Rica junto a su familia. Allí fundó Aroma Roma, un restaurante en San José dedicado a la cocina italiana más tradicional.

Su salto a las redes sociales, impulsado por su hijo mayor Mattia, la ha convertido en un fenómeno viral: su perfil de Instagram supera los 800.000 seguidores y en TikTok acumula más de 1,7 millones.

Un plato de pasta saludable

"La cocina italiana no nació del lujo, sino de saber transformar ingredientes simples en algo increíble", afirma la cocinera al presentar la receta.

La pasta con alubias es, en esencia, un plato de ingredientes básicos: pasta, alubias, un sofrito sencillo y tomate. Sin embargo, el secreto que Roberta Cipri señala como clave está en la textura.

Según explica la chef, el truco está en triturar una parte de las alubias antes de incorporar la pasta. Así tendremos una crema que aporta untuosidad y una consistencia que envuelve cada espagueti como si fuera una salsa.

Pero, más allá de que esté rico, la combinación de pasta y legumbres resulta muy interesante desde el punto de vista nutricional.

Los cereales y las legumbres se complementan en su perfil de aminoácidos porque las legumbres son ricas en lisina, pero pobres en metionina, mientras que los cereales presentan el patrón opuesto.

Al juntarlos en un mismo plato, el resultado es un aporte de proteínas vegetales de alto valor biológico, equiparable en calidad a las proteínas de origen animal.

A esto se suma el alto contenido en fibra de las alubias, que favorece la digestión y la saciedad, y su aporte de minerales como hierro, magnesio y zinc.

Es una opción barata, saciante y perfecta como plato único, lo que explica que en Italia haya sido durante siglos la comida habitual de las familias con menos recursos. Un plato que, como subraya Roberta, nació pobre, pero se ganó un lugar permanente en la tradición.

Ingredientes Ingredientes Espaguetis, 200 g

Alubias blancas cocidas de bote, 500 g escurridas

Salsa de tomate triturado, 200 ml

Cebolla, 1 ud

Ajo, 1 diente

Romero fresco, 1 ramita pequeña

Caldo vegetal, 400 ml aproximadamente

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Parmigiano reggiano rallado, cantidad necesaria

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria Paso 1 Calienta el aceite de oliva virgen extra en una olla amplia a fuego medio. Añade la cebolla picada fina y deja que se poche durante unos minutos hasta que esté transparente. Paso 2 Incorpora el diente de ajo laminado y las hojas de romero fresco. Deja que el aceite absorba los aromas durante un par de minutos sin que el ajo llegue a dorarse. Paso 3 Vierte la salsa de tomate triturado y cocina durante 10 minutos a fuego medio-bajo, removiendo de vez en cuando, hasta que pierda la acidez y se concentre. Paso 4 Escurre las alubias y añádelas a la olla. Reserva aproximadamente un tercio de las alubias, tritúralas con un tenedor o una batidora hasta obtener una crema y agrégala al guiso. Paso 5 Añade el caldo vegetal y lleva el conjunto a ebullición suave. Paso 6 Rompe los espaguetis en trozos de unos 4-5 centímetros e incorpóralos directamente a la olla. Cocina la pasta dentro del guiso, removiendo con frecuencia para evitar que se pegue. Paso 7 Controla la consistencia durante la cocción. Si la mezcla se seca demasiado, añade un poco más de caldo vegetal caliente. La pasta estará lista cuando esté al dente y la textura del plato sea cremosa y densa. Paso 8 Sirve con parmigiano reggiano rallado por encima y un hilo de aceite de oliva virgen extra en crudo.

Más recetas de pasta con legumbres

La pasta e fagioli que prepara Roberta Cipri es solo una de las muchas combinaciones de pasta con legumbres que forman parte del repertorio clásico italiano.

Quizá la más conocida, junto a esta, sea la pasta e ceci , elaborada con garbanzos, que es especialmente popular en el centro y el sur del país. En Roma, la pasta e ceci es un plato habitual de los viernes, vinculado a la tradición de no comer carne ese día.

Se prepara con formatos de pasta corta, como los ditalini, y se sirve con una textura que se sitúa a medio camino entre la sopa y el guiso.

El denominador común de todas estas recetas es poder resolver una comida completa sin necesidad de carne ni pescado.

Fuera de la tradición italiana, esa misma filosofía puede aplicarse en otras muchas recetas.

Una ensalada fría de pasta corta con garbanzos cocidos, tomates cherry, aceitunas y un buen chorro de aceite de oliva es una cena de verano rápida y equilibrada.

También puedes saltear unas lentejas cocidas con ajo, guindilla y un poco de tomate para obtener una salsa que acompaña muy bien a unos rigatoni.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden usar alubias secas en lugar de las de bote? Sí, pero requieren remojo previo de al menos 8 horas y una cocción aparte de aproximadamente dos horas hasta que estén tiernas. Las de bote te ahorran ese tiempo y te permiten preparar la receta sin planificarla.

¿Qué tipo de pasta es mejor para la pasta e fagioli ? La versión de Roberta Cipri usa espaguetis rotos, pero en Italia es habitual prepararla con pasta corta como ditalini o tubetti.

¿Se puede congelar la pasta e fagioli ? No, pero puedes congelar la base de alubias con el sofrito y el tomate sin la pasta. Al recalentarla, se añade la pasta y se cuece en ese momento. De lo contrario, la pasta absorbe todo el líquido y pierde su textura.

¿El plato es apto para veganos? La base de la receta es completamente vegetal. Basta con omitir el parmigiano reggiano o sustituirlo por levadura nutricional para obtener una versión 100 % vegana.

¿Por qué se rompen los espaguetis? ¿No es un error? En muchas recetas italianas de sopas y guisos es habitual romper la pasta larga para que se integre mejor en la preparación. No es un error, sino una técnica propia de este tipo de platos. La propia Roberta lo hace así en su receta.