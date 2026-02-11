Pablo Suárez, cocinero: "Para un arroz con pollo espectacular, usa 600 g de alitas, una cebolla y una pizca de pimentón"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 2

No hace falta organizar una paella ni comprar kilos de marisco para disfrutar de un arroz memorable. A veces, lo más sencillo es lo más delicioso. Unas alitas de pollo, unos dientes de ajo, un buen sofrito y caldo caliente es más que suficiente para preparar un plato de chuparse los dedos.

Este arroz meloso de pollo al ajillo que propone el cocinero Pablo Suárez es ideal como plato de cuchara elegante, sabroso y muy económico, perfecto para los días fríos de esta época del año.

Además, es más fácil que una paella, pues aquí no hay que obsesionarse con calcular el agua con precisión ni con que el grano quede "clavado" al segundo. Solo necesitamos cocinar a fuego suave, remover de vez en cuando y dejar que el almidón del arroz haga su magia.

El resultado es un arroz meloso de sabor intenso, con aroma a ajo y azafrán, y con ese punto casero que convierte la comida de cualquier día de la semana en un auténtico festival.

La carne más popular

El pollo es una de las carnes más consumidas del planeta y nuestro país no es una excepción. Es una carne accesible, versátil, fácil de cocinar y forma parte de la cultura gastronómica de países en los cinco continentes.

En España, su presencia en la cesta de la compra es constante; pues es la proteína "de diario" por excelencia que tiene cabida en todo tipo de guisos, arroces, asados y recetas rápidas al ser una opción más económica que otras carnes.

A nivel nutricional, aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B -especialmente B3 y B6- y minerales como fósforo y selenio. Además, si se eligen cortes magros, su contenido en grasa puede ser moderado, lo que lo convierte en un alimento interesante para dietas equilibradas.

Arroz con pollo

Para preparar la receta que propone Pablo Suárez, conocido en redes sociales como @poesiadefogon, se utilizan alitas de pollo o muslitos que, si bien, tienen algo más de grasa que las pechugas, aportan mucho más sabor al plato.

Las alitas también aportan colágeno, que ayuda a dar más melosidad a cualquier guiso.