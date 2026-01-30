Héctor Medina, chef valenciano: "Para un arroz meloso perfecto, cocina 6 minutos a fuego alto, 5 a medio, 5 a bajo y deja reposar"

0 votos

Comensales: 3

A medio camino entre el arroz seco (tipo paella) y el caldoso se alza el arroz meloso, una delicia de textura untuosa y sabor intenso que admite casi de todo: carnes (pollo, conejo, costillas), mariscos (bogavante, langostinos) o verduras (acelgas, setas, alcachofas).

Para elaborarlo se suelen usar arroz bomba o redondo, de grano corto o medio, ya que absorbe bien el caldo sin romperse. También se aconseja que sean ricos en almidón, pues esto ayuda a conseguir esa textura que caracteriza al plato.

Lo importante es evitar arroces de grano largo como basmati o jazmín, puesto que absorben poco caldo, sueltan poco almidón y no logran una textura melosa.

Arroz meloso de pollo al ajillo

Héctor Medina, conocido en redes como El Chef Kent, es un cocinero e influencer gastronómico que comparte recetas con sus miles de seguidores, especialmente recetas de arroces y fideuás, como buen valenciano que es.

Nacido en Moncada (L'Hora Nord, Valencia), empezó publicando imágenes en Instagram de sus arroces para sus amigos y familia. Sin embargo, durante la pandemia de 2020 su cuenta creció de forma masiva, llegando a los más de 800.000 followers que tiene ahora.

En 2024 publicó su primer libro, El arte de un buen arroz, con la editorial Zenith (Grupo Planeta). Este libro reúne unas 70 recetas de arroz (paella, arroz al horno, melosos, marineros, etc.) y recopila los trucos que él mismo ha ido desarrollando.

Entre esas recetas se encuentra una de arroz meloso de pollo al ajillo que compartimos a continuación. ¡Para chuparse los dedos!

Ingredientes Arroz Marisma, 250 g

Alitas de pollo, 12

Tomate pera, 1

Ajos enteros, 2

Ajos picados, 4

Vino blanco, 1 vaso

Cebolla morada, 1

Caldo de pollo, unos 960 ml (4 partes de caldo por 1 de arroz)

Vinagre, un chorrito

Aceite de oliva virgen extra

Tomillo

Pimentón dulce

Sal

Infusión de azafrán Paso 1 Marca dos ajos en una cazuela en aceite. Paso 2 Luego añade el pollo y cuando esté dorado, añade también los ajos picados y sofríe todo unos segundos. Paso 3 Después agrega el tomillo seco, el chorrito de vinagre y el vaso de vino blanco. Paso 4 Cuando se evapore el líquido, reserva el pollo en un plato aparte. Paso 5 Ahora incorpora en la cazuela la cebolla morada, el pimentón dulce y el tomate rallado. Paso 6 Luego pon el caldo de pollo y, cuando empiece a hervir, sala al gusto y vierte la infusión de azafrán y por último el arroz. Paso 7 Acto seguido añade también el pollo. En 16 minutos (6 a fuego alto, 5 a fuego medio y 5 a fuego mínimo) y removiendo de vez en cuando, estará listo. Paso 8 Antes de emplatar deja el arroz reposar 5 minutos.

Medina indica que la proporción entre caldo y arroz para esta receta debe ser de cuatro partes de caldo por una de arroz, y que una vez están todos los ingredientes en la cazuela, hay que cocinar un total de 16 minutos (6 minutos a fuego alto, 5 a fuego medio y 5 a fuego mínimo) y después dejar reposar otros 5 minutos.

También advierte que es importante remover el arroz a menudo para que suelte el almidón y quede bien meloso. Además, explica que en los arroces melosos es recomendable tener un cazo al lado con caldo caliente por si hiciera falta añadir un poquito más.

Así, en cosa de una hora tendremos un plato de arroz riquísimo, con sabor a comida de abuela, calentito y nutritivo, perfecto para estos días fríos que parece que no terminan nunca.