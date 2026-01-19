Hermanos Torres (55), chefs: "La paella más fácil se hace sin sofrito, con una lata de pulpo, mejillones y en 20 minutos"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 3-4

Los Hermanos Torres, referentes de la cocina televisiva en España, tienen en su canal de YouTube la receta de la paella más sencilla que cualquiera podría imaginar. Sin sofrito, ideal para todo aquel que quiera comer bien sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Una receta que puede suponer un desafío a los puristas de la cocina más tradicional, pero con la que estos dos cocineros catalanes han demostrado que la falta de tiempo no es excusa para renunciar al sabor.

Se trata de una receta que busca la máxima eficiencia para preparar una "paella exprés de moluscos" partiendo únicamente de conservas de alta calidad.

Una propuesta que los Hermanos Torres defienden de forma contundente. "La cocina es libre. Esto es para gente que no tiene tiempo", afirman mientras se disponen a transformar unas simples latas de conservas en un plato de categoría.

Paella de chefs con 3 estrellas Michelin

El primer gran truco que se sacan los Hermanos Torres de la chistera es el que les permite ahorrarse un paso que es crucial en una paella tradicional.

En vez de preparar un sofrito lento, los hermanos vierten directamente unas latas de chipirones en su tinta sobre la paella -si en casa lo que tenemos es una sartén también nos vale-, para que el arroz se impregne inmediatamente de esa salsa oscura y sabrosa al cocinarse con el fumet.

Sin embargo, la verdadera genialidad técnica -el inconfundible "toque Torres"- aparece en la forma de usar el resto de los ingredientes, específicamente una lata de pulpo y otra de mejillones.

En lugar de desechar el aceite y jugos de las conservas, los chefs insisten en recuperarlos íntegramente. Con ellos elaboran una mayonesa casera que concentra todo el sabor marino para acompañar el arroz.

Para respetar la textura de los productos que ya vienen cocidos, el pulpo y los mejillones se colocan sobre el arroz en el último momento, "simplemente para que se calienten" y no se resequen ni se pasen de cocción.

Con un toque final de perejil, el resultado está por encima de cualquier prejuicio culinario y logra, en sus propias palabras, un "pedazo de paella como Dios manda... aunque sea de latas".