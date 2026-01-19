Hermanos Torres (55), chefs: "La paella más fácil se hace sin sofrito, con una lata de pulpo, mejillones y en 20 minutos"
Los valencianos se ofenderán, pero los que vamos todo el día con prisas vamos a agradecer mucho esta receta de los hermanos Torres.
Más información: Jordi Roca, chef: "Las patatas asadas más ricas no se cocinan con piel, la clave son 6 lonchas de beicon y 200 ml de nata"
- Total: 20 min
- Comensales: 3-4
Los Hermanos Torres, referentes de la cocina televisiva en España, tienen en su canal de YouTube la receta de la paella más sencilla que cualquiera podría imaginar. Sin sofrito, ideal para todo aquel que quiera comer bien sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Una receta que puede suponer un desafío a los puristas de la cocina más tradicional, pero con la que estos dos cocineros catalanes han demostrado que la falta de tiempo no es excusa para renunciar al sabor.
Se trata de una receta que busca la máxima eficiencia para preparar una "paella exprés de moluscos" partiendo únicamente de conservas de alta calidad.
Una propuesta que los Hermanos Torres defienden de forma contundente. "La cocina es libre. Esto es para gente que no tiene tiempo", afirman mientras se disponen a transformar unas simples latas de conservas en un plato de categoría.
Paella de chefs con 3 estrellas Michelin
El primer gran truco que se sacan los Hermanos Torres de la chistera es el que les permite ahorrarse un paso que es crucial en una paella tradicional.
En vez de preparar un sofrito lento, los hermanos vierten directamente unas latas de chipirones en su tinta sobre la paella -si en casa lo que tenemos es una sartén también nos vale-, para que el arroz se impregne inmediatamente de esa salsa oscura y sabrosa al cocinarse con el fumet.
Sin embargo, la verdadera genialidad técnica -el inconfundible "toque Torres"- aparece en la forma de usar el resto de los ingredientes, específicamente una lata de pulpo y otra de mejillones.
En lugar de desechar el aceite y jugos de las conservas, los chefs insisten en recuperarlos íntegramente. Con ellos elaboran una mayonesa casera que concentra todo el sabor marino para acompañar el arroz.
Para respetar la textura de los productos que ya vienen cocidos, el pulpo y los mejillones se colocan sobre el arroz en el último momento, "simplemente para que se calienten" y no se resequen ni se pasen de cocción.
Con un toque final de perejil, el resultado está por encima de cualquier prejuicio culinario y logra, en sus propias palabras, un "pedazo de paella como Dios manda... aunque sea de latas".
Ingredientes
- Arroz bomba, 270 g
- Fumet, 900 ml
- Chipirones en su tinta, 2 latas
- Mejillones en escabeche, 1 lata
- Pulpo en aceite de oliva, 1 lata
- Huevo, 1 ud
- Limón, 1/2 ud
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta, cantidad necesaria
- Perejil fresco picado, al gusto
Paso 1
Calentamos el fumet en un cazo a fuego medio para que esté bien caliente cuando lo incorporemos al arroz.
Paso 2
Abrimos las latas de chipirones en su tinta y las calentamos directamente en la paella o en una sartén, pues serán nuestro "sofrito".
Paso 3
Añadimos el arroz a la paella, lo salpimentamos ligeramente y lo nacaramos bien, removiendo unos minutos hasta que los granos estén transparentes por fuera.
Paso 4
Vertemos el fumet caliente sobre el arroz, respetando una proporción de tres partes de caldo por una de arroz. Cocinamos durante 18 minutos a fuego medio, sin remover.
Paso 5
Mientras se cocina el arroz, colamos el contenido de las latas de mejillones y de pulpo, y reservamos el aceite de ambas conservas en una jarra de batidora.
Paso 6
Añadimos al aceite reservado un huevo, un chorrito de zumo de limón, una pizca de sal y un poco de pimienta. Montamos la mayonesa con ayuda de una batidora eléctrica hasta que quede espesa y emulsionada.
Paso 7
Una vez que el arroz esté en su punto y haya absorbido todo el caldo, repartimos por encima los mejillones y los trozos de pulpo.
Paso 8
Retiramos la paella del fuego, dejamos reposar un par de minutos y decoramos con la mayonesa al gusto y un poco de perejil fresco picado antes de servir.